Der DAX-Index ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen und schwankt nun auf seinem Allzeithoch. Er schließt sich damit anderen europäischen Indizes wie dem FTSE MIB und dem CAC 40 an, die ebenfalls auf ihren Rekordhöhen notieren. Diese Rallye wurde von einigen Unternehmen angeführt, darunter SAP, das am Mittwoch gute Ergebnisse veröffentlichte.

Rheinmetall ist der beste Performer

Copy link to section

Rheinmetall, ein Unternehmen, von dem die meisten Menschen noch nie gehört haben, ist die Aktie mit der besten Wertentwicklung im DAX-Index. Von Investing zusammengestellte Daten zeigen, dass es in den letzten drei Jahren um 268 % gestiegen ist. Die Commerzbank, das zweitbeste Unternehmen, ist in diesem Zeitraum lediglich um 90 % gestiegen.

Die Rheinmetall-Aktie ist von ihrem Tiefststand im Jahr 2020 um über 731 % gestiegen und gehört damit zu den leistungsstärksten Unternehmen in Europa. Mit einem Anstieg von 15 % in diesem Jahr ist die Aktie die erfolgreichste Komponente des DAX-Index. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist auf über 14 Mrd. € gestiegen.

Trotz dieser Leistung kennen die meisten Menschen das Unternehmen nicht, da es keine verbraucherorientierten Produkte herstellt. Stattdessen baut es seine Produkte für die Fahrzeug- und Verteidigungsindustrie.

Infolgedessen ist das Unternehmen gut gewachsen, da die Nachfrage nach Verteidigungsausrüstung im Zuge des anhaltenden Krieges in der Ukraine gestiegen ist. Auch zwischen den USA und China kam es zu Spannungen, während Huthi-Rebellen Schiffe im Roten Meer angreifen. Die meisten europäischen Unternehmen haben in den letzten Monaten höhere Verteidigungsausgaben angekündigt.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Dieses Wachstum führte zu starken Finanzergebnissen. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass die Betriebsmarge des Unternehmens in den ersten neun Monaten des Jahres auf 8,4 % stieg, während der Betriebsgewinn bei 387 Mio. € und damit 56 Mio. € über der Prognose lag.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Auch das Management erhöhte seine Ziele. Das Unternehmen erwartet im Jahr 2026 einen Umsatz zwischen 13 und 14 Mrd. € und eine operative Marge von 15 %. Diese Ziele wurden durch den hohen Auftragsbestand von über 36 Mrd. € gestützt.

Rheinmetall-Aktienkurs-Chart

Hedgefonds hält eine Short-Position

Copy link to section

Während der Rheinmetall-Aktienkurs sprunghaft ansteigt, ist nicht jeder davon überzeugt, dass sich die Rallye fortsetzen wird. Qube Research, ein Hedgefonds, hat eine Short-Position in Höhe von 157 Mio. $ auf die Aktie platziert. Er hat auch Short-Positionen gegen Volkswagen, Siemens Energy und die Deutsche Bank platziert. Nach Angaben von Bloomberg haben diese Short-Positionen einen Wert von rund 1 Mrd. $.

Qube Research schließt sich damit anderen Hedgefonds wie Marshall Wace an, der eine Short-Position von 940 Mio. $ in deutschen Aktien hält. Diese Fonds weisen darauf hin, dass es der deutschen Wirtschaft nicht gut geht und dass ihre Entwicklung diese Unternehmen beeinträchtigen wird. Kürzlich zeigten deutsche Daten, dass die Exporte eingebrochen sind und die Wirtschaft am Rande einer Rezession steht.

Es ist jedoch unklar, ob sich diese Short-Positionen langfristig auszahlen werden, da Rheinmetall vorerst weiter auf dem Vormarsch ist.