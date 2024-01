Es ist “Entlassungssaison” in den Vereinigten Staaten, und obwohl das neue Jahr noch keinen Monat alt ist, wurden laut layoffs.fyi allein im Jahr 2024 mehr als 22.000 Beschäftigte in mehr als 75 Tech-Unternehmen entlassen.

Eine wirtschaftliche Trennung

Dies könnte verständlicherweise für einige Verwirrung sorgen – insbesondere im Hinblick auf die USA.

Von allen Volkswirtschaften weltweit scheint Amerika das Jahr 2023 am besten überstanden zu haben. Die Inflation scheint überwunden worden zu sein, das BIP steigt und tatsächlich zeigen die neuesten Nonfarm Payrolls-Daten, dass jetzt insgesamt mehr Amerikaner beschäftigt sind, nicht weniger.

Der Nasdaq-100-Index, der ein zuverlässiger Indikator für größere amerikanische Unternehmen und insbesondere für die Technologiebranche ist, verzeichnete 2023 das beste Jahr seit dem Platzen der Dot-Come-Blase im Jahr 1999. Und 2024 entwickelt er sich immer noch gut.

Selbst in Europa, das derzeit eine etwas schwierigere Zeit durchmacht, gab die Europäische Zentralbank gestern bekannt, dass die Beschäftigungszahlen robust sind und die Inflation sich verlangsamt.

Ein wachsender Trend

Leider ist dies für viele ein anhaltender Trend, der weit über die Vereinigten Staaten hinausreicht. Zu den bekanntesten Entlassungsfällen im Jahr 2023 gehören:

Google: 12.000 Mitarbeiter, etwa 6 % der gesamten weltweiten Belegschaft

Microsoft: 10.000 Mitarbeiter, etwa 5 % der gesamten weltweiten Belegschaft

Phillips: 6000 Mitarbeiter, etwa 13 % der Belegschaft

Amazon: 8000 Mitarbeiter

Auch Amazon: Weitere 9000 Mitarbeiter, drei Monate später

Deutschlands Flink: 8000 Mitarbeiter, satte 40 % der Gesamtbelegschaft

Die jüngsten Opfer im Jahr 2024? SAP und Salesforce, die beide kürzlich “Umstrukturierungen” angekündigt haben. Heute gab Salesforce bekannt, dass es in diesem Jahr fast 1 % seiner weltweiten Belegschaft entlassen wird, etwa 700 Mitarbeiter.

Unterdessen gab SAP Anfang des Monats bekannt, dass es im Jahr 2024 eine „Umstrukturierung“ von beträchtlichen 8000 Arbeitsplätzen durchführen wird, von denen einige Entlassungen erfordern werden, die meisten davon „freiwillig“, während andere intern innerhalb des Unternehmens neu verteilt werden.

Aber warum passiert das?

Kurz gesagt, die Maschinen sind schuld: Unternehmen, die die Macht dazu haben, machen Platz für künstliche Intelligenz (KI).

Laut dem CEO-Bericht von PwC vom Januar sagte ein Viertel aller Unternehmensführer, dass sie ihre (menschliche) Belegschaft in diesem Jahr um 5 % oder mehr reduzieren würden. Das bedeutet, dass die KI-Revolution bei etwa 3,4 Milliarden Arbeitnehmern auf der Welt 2024 170 Millionen Arbeitsplätze – oder mehr – kosten könnte.

Teilweise scheint es sich dabei um Unternehmen zu handeln, die sich neu orientieren, um relevant zu bleiben, aber auch um gute altmodische Gewinne zu erzielen. In einem separaten PwC-Bericht, der sich in diesem Monat speziell mit KI befasst hat, sagte das Unternehmen Folgendes:

Die Analysen, die wir für diesen Bericht durchgeführt haben, zeigen deutlich, wie groß die Bedeutung von KI sein wird und wie groß ihr Wertpotenzial ist. KI könnte im Jahr 2030 bis zu 15,7 Bio. $ zur Weltwirtschaft beitragen, mehr als die derzeitige Wirtschaftsleistung Chinas und Indiens zusammen… Davon dürften 6,6 Bio. $ aus Produktivitätssteigerungen stammen.

Die Region, die in den kommenden sechs Jahren am meisten von der KI profitieren wird (7 Bio. $, um genau zu sein), ist China, während Nordamerika mit 3,7 Bio. $ an zweiter Stelle und Westeuropa an dritter Stelle liegt. Dies erklärt auch, warum die mit Abstand meisten Entlassungen in den am weitesten entwickelten Ländern der Welt stattfinden.

Weitergehende Untersuchungen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) gab Anfang des Monats eine teilweise Erklärung ab:

In fortgeschrittenen Volkswirtschaften könnten etwa 60 % der Arbeitsplätze von KI betroffen sein. Etwa die Hälfte der betroffenen Arbeitsplätze könnten von der KI-Integration profitieren und so die Produktivität steigern. Für die andere Hälfte könnten KI-Anwendungen wichtige Aufgaben ausführen, die derzeit von Menschen ausgeführt werden, was zu einer geringeren Nachfrage nach Arbeitskräften und damit zu niedrigeren Löhnen und weniger Neueinstellungen führen könnte. Im schlimmsten Fall könnten einige dieser Arbeitsplätze verschwinden.

Dies erklärt in gewisser Weise die aktuelle Entlassungswelle im Zusammenhang mit KI, erklärt aber nicht alles.

Schließlich sind sich viele Experten weltweit einig, dass die meisten künstlichen Intelligenzen derzeit noch in den Kinderschuhen stecken und bei weitem nicht in der Lage sind, einen Menschen in irgendeiner Weise zu ersetzen, abgesehen von den einfachsten Arbeiten. Außerdem ist KI als neue und sich entwickelnde Technologie mit dem ganzen Hype der Wall Street im Rücken für ein durchschnittliches Unternehmen noch viel zu teuer, um sie sinnvoll anstelle traditioneller Arbeitskräfte einzusetzen.

Neue Prioritäten setzen

Der Schlüssel liegt in den Worten dieser mächtigen Unternehmen, warum die Entlassungen stattfinden. SAP hat es so formuliert:

Im Jahr 2024 wird SAP seinen Fokus noch stärker auf wichtige strategische Wachstumsbereiche, insbesondere Business AI, legen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, seine Betriebsstruktur umzugestalten, um organisatorische Synergien und KI-gesteuerte Effizienz zu nutzen und das Unternehmen auf ein hochgradig skalierbares zukünftiges Umsatzwachstum vorzubereiten. Zu diesem Zweck und um sicherzustellen, dass die Kompetenzen und Ressourcen von SAP auch künftigen Geschäftsanforderungen gerecht werden, plant SAP, im Jahr 2024 ein unternehmensweites Restrukturierungsprogramm durchzuführen.

Dies, so das Unternehmen, werde erst langfristig Früchte tragen, aber in den nächsten Jahren “einen Anstieg von etwa 0,5 Mrd. € aufgrund der erwarteten zusätzlichen Effizienzgewinne aus dem Transformationsprogramm” bringen.

Nachdem letzte Woche bekannt wurde, dass Google rund 1.000 Mitarbeiter entlassen wird, haben wir das Unternehmen um eine Stellungnahme gebeten. Dies war die Antwort an Invezz:

Wir investieren verantwortungsbewusst in die wichtigsten Prioritäten unseres Unternehmens und die bedeutenden Chancen, die vor uns liegen. Um uns für diese Chancen bestmöglich zu positionieren, haben einige unserer Teams in der zweiten Jahreshälfte 2023 Veränderungen vorgenommen, um effizienter zu werden, besser zu arbeiten und ihre Ressourcen auf ihre wichtigsten Produktprioritäten auszurichten. Einige Teams setzen diese Art von organisatorischen Veränderungen fort, zu denen auch die Abschaffung einiger Rollen auf globaler Ebene gehört… Wir unterstützen weiterhin alle betroffenen Mitarbeiter bei der Suche nach neuen Rollen hier bei Google oder anderswo.

Das ist Welten entfernt von Googles berühmten 12.000 Entlassungen Anfang 2023, die auf eine schrumpfende Wirtschaft und finanziellen Gegenwind zurückgeführt wurden.

Beides scheint darauf hinzudeuten, dass größere Unternehmen ihre Arbeitskräfte umverteilen und umstrukturieren, um den erwarteten Gewinnen, die in Zukunft durch KI erzielt werden könnten, zuvorzukommen, anstatt zu diesem Zeitpunkt menschliche Mitarbeiter durch Maschinen zu ersetzen.

Zusammenfassung

Ironischerweise sagt Sandra Sucher, Professorin an der Harvard Business School und Expertin für Entlassungen, dass Entlassungen, egal aus welchem Grund, tatsächlich zu einem Rückgang der Innovation, der Einnahmen und des Ansehens von Unternehmen führen können.

Zum Abschluss möchte ich diese Worte von Sandra Sucher zitieren, die letzte Woche von der Stern Strategy Group auf ihrer LinkedIn-Seite veröffentlicht wurden:

Wir befinden uns im Moment in einer besonders schlechten Situation, was die Art und Weise betrifft, wie Entlassungen durchgeführt werden. Menschen sind keine Ressource wie Öl und Gas. Wenn man sie also wie eine Ressource behandelt, die man wegwerfen kann, wenn sie nicht mehr wertvoll ist, untergräbt man die grundlegende Vorstellung davon, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.

Und wer wird in diesem Fall in das frisch umstrukturierte Unternehmen einsteigen? Die Maschinen?