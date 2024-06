Investoren haben diese 4 aufstrebenden Quantencomputer-Aktien im Auge, um schnelle Gewinne zu erzielen

Die Investitionen in Quantencomputer haben in letzter Zeit zugenommen, insbesondere da künstliche Intelligenz nach wie vor im Mittelpunkt aller Finanzdebatten steht.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Tatsächlich haben allein die Vereinigten Staaten bisher über 3,0 Milliarden Dollar in Quantencomputer investiert. Hier sind also die drei besten Quantencomputer-Aktien für schnelle Gewinne.

IONQ Inc (NYSE: IONQ)

Copy link to section

IONQ steht auf unserer Liste der besten Quantencomputer-Aktien, die man dieses Jahr kaufen kann, da das Unternehmen im Jahr 2023 kurz davor steht, seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zu verdoppeln.

Das in New York börsennotierte Unternehmen beendete das letzte Jahr ebenfalls mit einem Auftragsplus von satten 166 %. Und was noch wichtiger ist: Peter Chapman – sein CEO – erwartet aufgrund des KI-Hypes im Jahr 2024 eine noch bessere Leistung.

Durch die Verlagerung von KI-Arbeitslasten auf unsere immer leistungsfähigeren Quantencomputer kann IONQ dazu beitragen, die nächste große Computer-Herausforderung der Welt zu bewältigen.

Der Aktienkurs von IONQ liegt derzeit deutlich über 50 % unter seinem 52-Wochen-Hoch, was auch eine Chance für Anleger darstellt, die an einer Position mit Abschlag interessiert sind.

Rigetti Computing Inc (NASDAQ: RGTI)

Copy link to section

Rigetti ist vor allem aufgrund seiner Verbindungen zum öffentlichen Sektor eine weitere hervorragende Wahl unter den Top-Aktien im Bereich Quantencomputer für schnelle Gewinne.

Im vergangenen Jahr unterzeichnete das in Berkeley (Kalifornien) ansässige Unternehmen einen Fünfjahresvertrag mit der Air Force, der dazu beitragen soll, die Verluste künftig zu verringern.

Was $RGTI besonders auszeichnet, ist sein hybrider Ansatz. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, klassisches Computing und Quantencomputing miteinander zu verbinden.

Die Wall Street hat derzeit ein Konsensrating für die Aktie von Rigetti Computing, das bei Redaktionsschluss 40 % unter seinem bisherigen Jahreshoch liegt und daher ein lukrativer Kauf sein könnte, wenn Sie auf der Suche nach einem Schnäppchen sind. Beachten Sie, dass das Unternehmen auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 über ausreichende Mittel verfügt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

D-Wave Quantum Inc (NYSE: QBTS)

Copy link to section

D-Wave schafft es auf unsere Liste der besten Quantencomputer-Aktien im Jahr 2024, da es sich kürzlich mit Zapata AI zusammengetan hat.

Die besagte Vereinbarung vereint generative künstliche Intelligenz mit Quantencomputern und dürfte letztendlich zu einem deutlichen Gewinnanstieg für $QBTS führen.

Alan Baratz – CEO des in New York notierten Unternehmens – ist überzeugt, dass der Deal mit Zapata „das kommerzielle Zeitalter des Quantenmaschinenlernens einläuten wird“. D-Wave wird seine Ergebnisse für das erste Quartal voraussichtlich am 13. Mai bekannt geben.

Der Konsens geht davon aus, dass die Aktie 8 Cent verlieren wird – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 20 Cent im letzten Jahr. Wie bei seinen Mitbewerbern kann man die Aktie von D-Wave Quantum mit einem Rückgang von etwa 40 % gegenüber ihrem Jahreshoch zum Zeitpunkt des Schreibens verzeichnen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.