SEC gibt Wells-Mitteilung an Robinhood Crypto heraus

Die US-Börsenaufsicht SEC hat eine Wells Notice gegen Robinhood erlassen, die auf das Kryptogeschäft des börsennotierten Unternehmens abzielt.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Aufgrund der Regulierungsnachrichten fiel der Aktienkurs von Robinhood im vorbörslichen Handel um etwa 2,2 %. Der Robinhood-Aktienkurs lag am Montag um 9:20 Uhr ET bei 17,95 USD.

Laut der Wells-Mitteilung wirft die SEC Robinhood Crypto Verstöße gegen die Abschnitte 15(a) und 17A des Securities Exchange Act von 1934 vor.

Konkret kündigt die SEC als nächsten Schritt Zwangsmaßnahmen gegen Robinhood Crypto LLC an und hat Ermittlungsvorladungen zu den Krypto-Listings und der Verwahrung der Plattform sowie zu anderen Vorgängen verschickt.

Die „vorläufige Feststellung“ der SEC-Mitarbeiter geht davon aus, dass die Behörde ein Zwangsverfahren gegen das Unternehmen einleiten kann.

In einer am 6. Mai veröffentlichten Antwort äußerte Robinhood seine Enttäuschung über die Maßnahmen der SEC, die trotz der Versuche des Unternehmens, sich zu registrieren, erfolgten.

„Nach Jahren ernsthafter Versuche, mit der SEC zusammenzuarbeiten, um regulatorische Klarheit zu schaffen, einschließlich unseres bekannten Versuchs, ‚hereinzukommen und uns zu registrieren‘, sind wir enttäuscht, dass die Behörde beschlossen hat, eine Wells Notice in Bezug auf unser US-Kryptogeschäft herauszugeben“, sagte Dan Gallagher, Chief Legal, Compliance and Corporate Affairs Officer bei Robinhood Markets, Inc., in einer Antwort, die über einen Blogbeitrag geteilt wurde.