Warum The Hershey Company für unter 200 USD ein Kauf ist

Die Hershey Company (NYSE: HSY) hat kürzlich ihre Gewinne für das erste Quartal 2024 bekannt gegeben und dabei sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnschätzungen übertroffen. Mit einem Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 3,07 USD, der die Erwartungen um 0,31 USD übertrifft, und einem Umsatz von 3,25 Milliarden USD, was einer Steigerung von 8,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, hat Hershey angesichts sich ändernder wirtschaftlicher Bedingungen und hoher Kakaopreise eine robuste Leistung bewiesen.

Auch der organische Nettoumsatz des Unternehmens (währungsbereinigt) verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum von 8,6 % und bekräftigte damit seine Position als tragende Säule der Süßwarenbranche.

Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals enttäuschte das Unternehmen die Analysten jedoch mit seinem Finanzausblick für das Gesamtjahr 2024. Es behielt seine Prognose bei, wonach der Nettoumsatz geringfügig um 2–3 % steigen werde, während beim Gewinn je Aktie und beim bereinigten Gewinn je Aktie kein Wachstum zu verzeichnen sei.

Mit dem Fokus auf die Förderung von Agilität und Automatisierungsinitiativen bei gleichzeitiger Bewältigung der Marktherausforderungen hat Hershey in seinen Geschäftstätigkeiten Widerstandsfähigkeit und strategischen Weitblick bewiesen. Sehen wir uns nun an, was die Charts über die Zukunft der Hershey-Aktie aussagen.

Ende des Abwärtstrends

Die Hershey-Aktie erlebte in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 einen starken Rückgang und fiel von über 270 USD auf unter 200 USD. In den letzten Wochen konnten wir jedoch feststellen, dass sie seitdem mehrmals Unterstützung nahe der 180-Dollar-Marke gefunden hat und in einem Bereich von 180 bis 205 USD gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass der Abstieg vorbei ist.

HSY-Chart von TradingView

Anleger und langfristige Händler können mit einem Stop-Loss unter 178,8 $ mit der Aktienakkumulation bei einem Kurs unter 200 $ beginnen.

Warten Sie, bis die Konsolidierung abgeschlossen ist

Auch in den kurzfristigen Stundencharts können wir erkennen, dass die Aktie in einer Spanne schwankt und bisher Schwierigkeiten hatte, die 200-Dollar-Marke zu überschreiten.

HSY-Chart von TradingView

Kurzfristig orientierte Trader sollten warten, bis die Aktie die 200-Dollar-Marke überschreitet und einen Tag darüber schließt, bevor sie eine Long-Position eröffnen. Trader, die pessimistisch auf die Aktie eingestellt sind, können hier eine Short-Position mit einem Stop-Loss über 206,4 Dollar und einem Gewinnziel bei 183,4 Dollar eröffnen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.