S&P Global gab vor Kurzem bekannt, dass die S&P- und Dow-Jones-Indizes im nächsten Monat die aktuellen Gewichtungen und die darin enthaltenen Unternehmen im S&P 500 neu bewerten würden.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Ein legendärer Meilenstein

Copy link to section

Der berühmte Index, der dafür bekannt ist, die 500 einflussreichsten und größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung an der NYSE zu enthalten (obwohl es auch andere Qualifikationsanforderungen gibt), ist ein Synonym für Marken eines bestimmten Kalibers. Für viele verkörpert er ein Gefühl von Legitimität und Tradition, das man nicht kaufen kann.

Unternehmen werden nicht oft in den S&P 500 aufgenommen oder verlassen ihn wieder – einige sind schon seit mehr als 50 Jahren im Index – daher ist jeder neue Name eine große Neuigkeit. Und Gerüchten zufolge ist Palantir Technologies das nächste Unternehmen, das im S&P neu aufgenommen werden könnte.

Doch Palantir Technologies existiert seit 2003 und hat seit Jahren eine Marktkapitalisierung von über 30 Milliarden Dollar. Was hat sich also plötzlich geändert?

Eine neue Ära für Palantir

Copy link to section

Palantir wurde erstmals für eine Aufnahme in den S&P-Index gehandelt, nachdem in der vergangenen Gewinnsaison die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht worden waren.

Denn für die Aufnahme in den S&P ist mehr entscheidend als nur die Marktkapitalisierung. Wie S&P selbst anmerkt, müssen Unternehmen „eine Historie positiver Erträge vorweisen und bestimmte Liquiditäts- und Größenschwellen erfüllen“.

In seinen Finanzergebnissen für das vierte Quartal 2023 meldete Palantir einen überwältigenden Gewinn – einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen im ersten Quartal überhaupt profitabel war. Nachdem das Unternehmen am 13. Februar einen positiven GAAP-Gewinn von über 30 Millionen US-Dollar gemeldet hatte, stiegen die Aktienkurse von Palantir um fast 20 %.

Aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Beachten Sie, dass das oben zitierte Dokument von S&P Global eine Geschichte der Profitabilität erwähnt und nicht ein einmaliges Ereignis.

Die Zeit ist jetzt

Copy link to section

Doch da Palantir heute später seine Ergebnisse bekannt gibt, könnte sich das in ein paar Stunden ändern. Wenn das Unternehmen zwei aufeinanderfolgende Quartale mit Gewinnen meldet – oder, noch besser, steigende Gewinne im Quartalsvergleich –, erfüllt es wahrscheinlich die Zulassungsvoraussetzungen für die Aufnahme in den S&P 500.

Analysten gehen übereinstimmend davon aus, dass die Ergebnisse des ersten Quartals wahrscheinlich profitabler ausfallen werden. Tatsächlich hat die Großbank Citigroup erst heute im Vorfeld der Gewinnmitteilung ihr Kursziel für Palantir Technologies deutlich von 20 auf 23 Dollar angehoben.

Hinzu kommt, dass der Aktienkurs von Palantir allein heute bisher um über 6 % gestiegen ist, was auf eine deutliche Hausse hindeutet, obwohl die US-Märkte erst seit ein paar Stunden geöffnet sind.

Und da Palantir eine Aktie im Bereich KI-Technologie ist, sind von hier aus wohl keine Grenzen gesetzt. Die S&P-Gruppe sucht wahrscheinlich schon nach Ausreden, um die angesagte Aktie ins Portfolio aufzunehmen.

Was passiert mit dem Aktienkurs von Palantir, wenn das Unternehmen in den S&P 500-Index aufgenommen wird?

Copy link to section

S&P Global weist darauf hin, dass Aktien, die in den S&P 500-Index aufgenommen werden, nach ihrer Aufnahme in den Index in der Regel eine sehr gute Entwicklung aufweisen und die Aktienkurse bei Bekanntgabe dieser Neuigkeit in die Höhe schnellen.

Historisch gesehen übertrifft der Aktienkurs dieser neuen Aktie zwischen dem „Ankündigungsdatum“ (für das Debüt im Index) und dem Datum der tatsächlichen Aufnahme den S&P 500-Index selbst eindrucksvoll. Darauf folgt dann normalerweise eine kurze Korrektur.

Ein Grund hierfür liegt unter anderem darin, dass die den Index abbildenden Fonds (und davon gibt es eine Menge) Anteile an allen im S&P gelisteten Unternehmen besitzen müssen. Das bedeutet, dass eine Welle renommierter Fonds Aktien von Palantir kaufen wird, sobald das Unternehmen an die Börse geht.

Von da an wird die Marktstimmung wahrscheinlich nur noch neue Höhen erreichen. Aber all das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch reine Spekulation. Zumindest bis zu Palantirs heutigen Gewinnzahlen.

Palantir Technologies wird seine Ergebnisse für das erste Quartal heute nach Börsenschluss in den USA bekannt geben. Um 17.00 Uhr Ostküstenzeit wird ein Webcast zur Besprechung der Ergebnisse veranstaltet.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.