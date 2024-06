Heute hat die globale Online-Gaming-Plattform Roblox Corporation ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 vor Öffnung der US-Märkte veröffentlicht.

Als eine der am weitesten verbreiteten Gaming-Plattformen in den Vereinigten Staaten und eine der am schnellsten wachsenden weltweit verfügt Roblox über enormes Potenzial – und wird auch bei den Anlegern für das Jahr 2024 große Begeisterung wecken.

Roblox hat zuvor angekündigt, dass es auch in andere demografische Gruppen und Märkte vordringen möchte, die älter sind als die Tweens, mit denen es normalerweise in Verbindung gebracht wird. Dabei verwies es auf die groß angelegte Netzwerk- und Dating-Plattform, die das Unternehmen derzeit aufbaut – und die ein enormes ungenutztes Potenzial bedeuten könnte.

Darüber hinaus birgt „Robux“, das virtuelle In-Game-Währungssystem von Roblox, weiterhin ein riesiges Potenzial an Einnahmequellen durch In-Game-Käufe und ist für Eltern auf der ganzen Welt eine Plage.

Die Finanzergebnisse heute

Die Roblox Corporation meldete einen den Stammaktionären zuzurechnenden Nettoverlust von 270,6 Millionen US-Dollar, während der konsolidierte Nettoverlust 271,9 Millionen US-Dollar betrug.

Der Umsatz belief sich jedoch auf 801,3 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dies war teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Zahl der täglich aktiven Benutzer im Durchschnitt bei 77,7 Millionen lag, was einer Steigerung von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Am ermutigendsten ist vielleicht, dass der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von Roblox 238,9 Millionen US-Dollar betrug, ein Plus von 37 % gegenüber dem Vorjahr, während der freie Cashflow 191,1 Millionen US-Dollar betrug, ein Plus von 133 % seit dem ersten Quartal 2023.

Inzwischen meldete das Unternehmen auch einen bereinigten EBITDA-Verlust von 6,9 Millionen Dollar.

Erwartungen im Vorfeld der Gewinnmitteilung

Die Analysten hofften in diesem Quartal sehr auf eine Verringerung der Nettoverluste, die Roblox bisher erlitten hatte, und gingen optimistisch in Bezug auf steigende Einnahmen von rund 930 Millionen US-Dollar aus.

Dann gibt es noch Roblox‘ eigene Erwartungen. In seiner Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 gab Roblox die folgende Prognose für das erste Quartal 2024 ab:

Umsatz zwischen 755 und 780 Millionen US-Dollar.

Buchungen zwischen 910 und 940 Millionen US-Dollar.

Konsolidierter Nettoverlust zwischen 347 und 342 Millionen US-Dollar.

Bereinigter EBITDA-Verlust zwischen 55 und 50 Millionen US-Dollar, einschließlich:

Anstieg des abgegrenzten Umsatzes zwischen 158 und 163 Millionen US-Dollar.

Erhöhung der aufgeschobenen Umsatzkosten auf einen Verlust von 33 bis 35 Millionen US-Dollar.

Bisherige Ergebnisse: ein Vergleich

Copy link to section

Roblox meldete im letzten Quartal einen Nettoverlust von über 323 Millionen US-Dollar, trotz ansonsten ermutigender Zahlen wie einem massiven Anstieg der Benutzerzahl und der anhaltenden Treue der bestehenden Nutzer sowie einer Umsatzsteigerung von 30 % im vierten Quartal.

Im Vergleich zu diesen Finanzergebnissen des ersten Quartals 2023 war das Quartal in vielerlei Hinsicht besser als erwartet.

Die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2023 waren :

Der Umsatz belief sich auf 655,3 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr und von 24 % auf Basis konstanter Wechselkurse.

Die Buchungen beliefen sich auf 773,8 Millionen US-Dollar, ein Plus von 23 % gegenüber dem Vorjahr und währungsbereinigt von 25 % gegenüber dem Vorjahr.

Der den Stammaktionären zuzurechnende Nettoverlust betrug 268,3 Millionen US-Dollar

Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 173,8 Millionen US-Dollar

Die durchschnittliche Anzahl täglich aktiver Nutzer (DAUs) betrug 66,1 Millionen, ein Anstieg von 22 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die geleisteten Arbeitsstunden beliefen sich auf 14,5 Milliarden, ein Anstieg von 23 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die durchschnittlichen Buchungen pro DAU lagen bei 11,70 USD und damit unverändert zum Vorjahr.

Unterdessen brachte das Vorquartal (Q4 von 2023) folgende Ergebnisse:

Der Umsatz betrug 749,9 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 30 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Buchungen beliefen sich auf 1.126,8 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 25 % gegenüber dem Vorjahr.

Der den Stammaktionären zuzurechnende Nettoverlust betrug 323,7 Millionen US-Dollar.

Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 143,3 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 20 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Zahl der durchschnittlich täglich aktiven Benutzer („DAUs“) lag bei 71,5 Millionen, was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die durchschnittliche Zahl der Einzelzahler pro Monat lag bei 15,9 Millionen, ein Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr, und die durchschnittlichen Buchungen pro Einzelzahler pro Monat beliefen sich auf 23,65 USD, ein Anstieg von 6 %.

Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden belief sich auf 15,5 Milliarden, eine Steigerung von 21 % gegenüber dem Vorjahr.

Die durchschnittlichen Buchungen pro DAU betrugen 15,75 $, ein Anstieg von 3 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Nettoliquidität betrug 2,2 Milliarden US-Dollar; das bereinigte EBITDA von Covenant betrug 259,6 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 42 % gegenüber dem Vorjahr.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.