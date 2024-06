Asiatische Märkte fallen aufgrund chinesischer Inflationsdaten, europäische Aktien steigen vorbörslich aufgrund wirtschaftlichen Optimismus

An den Börsen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum wurden am Montag überwiegend rückläufige Umsätze verzeichnet, was auf neue Daten aus China zurückzuführen war. Die jüngsten Inflationszahlen zeigten im April einen Anstieg auf 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was zu einem Rückgang der chinesischen Aktien führte.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Der Shanghai Composite fiel um 0,9 Prozent, während der Shenzhen Composite um 0,69 Prozent nachgab. Der Hang Seng Index in Hongkong hingegen widersetzte sich dem Trend und stieg gleichzeitig um 0,42 Prozent.

In der übrigen Region verzeichnete der südkoreanische Kospi einen Rückgang von 0,41 %, der japanische Nikkei 225 verlor 0,32 % und der australische S&P/ASX 200 verzeichnete ein leichtes Minus von 0,18 %.

Diese Entwicklungen spiegeln die Vorsicht der Anleger wider, die sich mit den Auswirkungen der Inflationsdynamik Chinas auf die Volkswirtschaften der Region auseinandersetzen.

Stabilität auf den Devisenmärkten

Copy link to section

Auf den Devisenmärkten gab es kaum Veränderungen. Der Dollar blieb gegenüber dem japanischen Yen unverändert und notierte um 7:18 Uhr MEZ bei ¥155,8290. Diese Stabilität deutet auf ein Wartemuster hin, während die Händler auf weitere wirtschaftliche Signale warten.

Europäische Aktienmärkte im Vorfeld wichtiger Konjunkturberichte im Aufwind

Copy link to section

In Europa verzeichneten die Aktienmärkte im vorbörslichen Handel höhere Kurse, getrieben von der erwartungsvollen Veröffentlichung mehrerer wichtiger Wirtschaftsberichte am Dienstag.

Das besondere Augenmerk der Anleger gilt den kommenden Daten zur Inflationsrate in Deutschland, zur Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich und zur Konjunkturstimmung in der Eurozone.

Im Einzelnen legte der deutsche DAX um 0,09 % zu, der britische FTSE 100 legte im gleichen Maße zu, der französische CAC 40 legte um 0,15 % zu und der Eurostoxx 50 verzeichnete ein Plus von 0,14 %.

Diese bescheidenen Aufwärtstrends spiegeln den vorsichtig optimistischen Ausblick der Anleger wider, die auf positive Nachrichten hoffen, die auf eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung in der Region hindeuten könnten.

Währungsstabilität in Europa bleibt bestehen

Copy link to section

Der Euro und das britische Pfund blieben gegenüber dem US- Dollar stabil und notierten um 7:58 Uhr MEZ bei 1,07728 bzw. 1,25279 Dollar.

Diese Stabilität auf den Devisenmärkten unterstreicht die abwartende Haltung der Anleger, die sich auf einen möglicherweise nachrichtenreichen Dienstag vorbereiten.

Insgesamt zeigen die globalen Finanzmärkte ein gemischtes Bild: In Asien kommt es aufgrund von Inflationssorgen zu vorsichtigen Rückgängen, in Europa sind es bescheidene Zuwächse aufgrund der hoffnungsvollen Erwartung günstiger Konjunkturdaten.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.