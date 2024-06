Geoffrey Morphys 27-Millionen-Dollar-Klage führt zum Rauswurf von Bitfarms

In einer dramatischen Wendung der Ereignisse hat Bitfarms Morphy als CEO und Präsidenten des Bergbauunternehmens entlassen, nachdem eine Klage gegen das Unternehmen eingereicht worden war.

Morphy’s reichte eine Klage gegen Bitfarms ein und forderte die Zahlung von sage und schreibe 27 Millionen US-Dollar Schadenersatz. Bitfarms entließ ihn daraufhin trotz der vorherigen Ankündigung, ihn im Unternehmen zu behalten.

In der Zwischenzeit hat Nicolas Bonta, Mitbegründer und Vorsitzender, die Funktion des Interimspräsidenten und CEO übernommen.

Morphy verklagte Bitfarms auf Schadensersatz

Der Rechtsstreit begann am 10. Mai, als Morphy vor dem Obersten Gerichtshof von Ontario (Kanada) Klage einreichte und Vertragsbruch, ungerechtfertigte Entlassung sowie Ansprüche auf verschärften Schadensersatz und Strafschadenersatz vorbrachte.

Bitfarms reagierte umgehend auf die Klage und erklärte, dass die Vorwürfe unbegründet und unbegründet seien. Das Unternehmen kündigte an, sich energisch gegen die Vorwürfe seines ehemaligen CEOs zu verteidigen.

Der Abgang von Morphy markiert eine bedeutende Entwicklung für Bitfarms, einen führenden Akteur in der Kryptowährungs-Mining- Branche.

Morphy ist seit 2020 im Unternehmen und hat unter seiner Führung eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Betriebs und der strategischen Ausrichtung von Bitfarms gespielt.

Da der Rechtsstreit jedoch einen Schatten auf seine Amtszeit wirft, erachtete es der Vorstand als notwendig, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um mögliche Auswirkungen auf den Ruf und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens abzumildern.

Führungswechsel bei Bitfarms

Nach Morphys Abgang hat Bitfarms unverzüglich Nicolas Bonta zum Interimspräsidenten und CEO ernannt.

Bonta, der auch Mitbegründer des Unternehmens ist und als Vorsitzender fungiert, bringt eine Fülle an Erfahrung und Fachwissen in die Rolle ein. Unter seiner Führung will Bitfarms durch die turbulenten Gewässer navigieren, die der Rechtsstreit mit sich gebracht hat, und seine Position als führender Akteur im Kryptowährungs-Mining-Sektor behaupten.

Allerdings hat Bonta die Position des CEO derzeit vorübergehend inne und das Unternehmen hat angekündigt, seine zuvor skizzierte Strategie zur Suche nach einem Nachfolger für Morphy fortzusetzen.

Die Ernennung eines neuen CEOs soll in den kommenden Wochen erfolgen. Dies ist ein Zeichen für die Entschlossenheit von Bitfarms, rasch wieder Stabilität und Kontinuität in sein Führungsteam zu bringen.

Trotz der Umwälzungen in den Führungsetagen konzentriert sich das Bitcoin-Mining-Unternehmen weiterhin darauf, seine Mining-Kapazitäten zu verbessern und seine Präsenz in Schlüsselmärkten auszubauen. Mit 11 Bitcoin-Mining-Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Paraguay und Argentinien ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von der wachsenden Nachfrage nach Kryptowährungs-Mining-Diensten zu profitieren.

Im April gab Bitfarms Pläne bekannt, etwa 240 Millionen Dollar in die Modernisierung seiner Mining-Ausrüstung zu investieren, mit dem Ziel, seine Hash-Rate-Kapazität auf 21 Exahashes pro Sekunde zu steigern.

Das Unternehmen bleibt seinen langfristigen Zielen und Vorgaben treu.

