Grab gibt Übernahme von Trans-Cab aufgrund kartellrechtlicher Bedenken auf: Was das für den Mitfahrmarkt in Singapur bedeutet

Im Zuge einer großen Veränderung auf dem Mitfahrmarkt Singapurs wird Grab, Südostasiens führendes Mitfahr- und Essenslieferunternehmen, Trans-Cab, Singapurs größten privaten Taxibetreiber, nicht mehr übernehmen.

Mit der Entscheidung, die der Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) übermittelt wurde, schließen die einjährigen Bemühungen des an der Nasdaq notierten Unternehmens Grab ab, seine Marktposition zu stärken.

Die Kündigung des Deals folgte einer vorläufigen Entscheidung des CCCS zwei Wochen zuvor, in der darauf hingewiesen wurde, dass die Fusion wahrscheinlich zu einer erheblichen Einschränkung des Wettbewerbs führen würde, was einen Verstoß gegen Paragraph 54 des Wettbewerbsgesetzes darstellt. Dieser Paragraph verbietet Fusionen, die zu wettbewerbsschädigenden Ergebnissen führen können.

Wie lautete das Urteil des CCCS?

Am 25. Juli gab CCCS bekannt, dass sowohl Grab als auch Trans-Cab mit der Beendigung der geplanten Übernahme ihren Antrag auf eine Entscheidung über die Fusion zurückgezogen haben. Folglich hat CCCS auch seine Bewertung des geplanten Deals eingestellt.

Die vorläufige Entscheidung der Aufsichtsbehörde vom 11. Juli kam zu dem Schluss, dass die Übernahme von Trans-Cab durch Grab wahrscheinlich dessen marktbeherrschende Stellung zum Nachteil von Fahrern und Passagieren festigen würde. Zu dieser Schlussfolgerung kam man nach einer im Januar eingeleiteten eingehenden Prüfung.

Die Kommission warnte, dass die Übernahme konkurrierende Mitfahrplattformen erheblich schwächen und möglicherweise zu höheren Preisen für Passagiere und Fahrer führen könnte.

CCCS merkte an, dass der Deal anderen Plattformen eine wichtige Fahrerquelle entzogen hätte, was den bestehenden Fahrermangel der Branche verschärfen würde. Dieser Mangel würde die Fähigkeit konkurrierender Plattformen beeinträchtigen, Fahrtanfragen zu erfüllen, was sie mit der Zeit für Passagiere und Fahrer weniger attraktiv machen würde.

Was beinhaltete der vorgeschlagene Deal?

Laut der Strait Times betrug der Wert des Deals 100 Millionen S$ (75,62 $).

Die geplante Übernahme, die von GrabRentals, der Autovermietungsabteilung von Grab, angeführt wurde, umfasste rund 2.000 Taxis, über 300 Mietfahrzeuge sowie die Fahrzeugwerkstatt und Tankstellen von Trans-Cab.

Yee Wee Tang, der Geschäftsführer von Grab Singapur, hatte im letzten Jahr in einer Erklärung erklärt, dass mehr Fahrer auf der Plattform schnellere und zuverlässigere Fahrten für die Nutzer bedeuten würden.

Er hatte gesagt, dass Singapur seit der Pandemie „mit einem branchenweiten Fahrermangel konfrontiert“ sei, was zu höheren Preisen auf der Plattform geführt habe. Die Erhöhung der Fahrerzahl würde „den Fahrgästen durch eine zuverlässigere Zuteilung zugutekommen, insbesondere während der Stoßzeiten“, und die Wartungseinrichtungen von Trans-cab könnten einen verbesserten Betrieb und niedrigere Kosten ermöglichen.

Ursprünglich war mit einem Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2023 gerechnet worden, doch im Oktober 2023 stieß sie auf regulatorische Herausforderungen, als CCCS nach einer vorläufigen Prüfung Bedenken hinsichtlich möglicher wettbewerbsschädigender Auswirkungen äußerte.

Trotz der Zusage von Grab, diese Bedenken auszuräumen, blieb auch die zweite, detailliertere Prüfung durch die Aufsichtsbehörde bestehen, dass die Übernahme den Wettbewerb behindern könnte.

Branchenanalysten vermuten, dass Grab selbst bei einem Abschluss des Geschäfts möglicherweise versucht hätte, sein ursprüngliches Angebot von über 100 Millionen Dollar nachzubewerten, da es zu Schwankungen beim Flottenwert von Trans-Cab und den Preisen für Fahrzeugzertifikate gekommen wäre.

Nicht das erste gescheiterte Konsolidierungsangebot auf dem Mitfahrmarkt in Singapur

Das erfolglose Angebot von Grab, Trans-Cab zu übernehmen, erinnert an die im Jahr 2017 geplante Fusion zwischen ComfortDelGro und Uber.

Der Versuch von ComfortDelGro, einen 51-prozentigen Anteil an der Autovermietungssparte von Uber, Lion City Holdings, für 642 Millionen Dollar zu erwerben, wurde aufgrund kartellrechtlicher Bedenken durch eine CCCS-Prüfung gestoppt.

Uber zog sich schließlich aus Südostasien zurück und verkaufte seine Aktivitäten an Grab, was dazu führte, dass beide Unternehmen erhebliche Geldstrafen wegen wettbewerbswidriger Praktiken zu zahlen hatten.

Laut Statista wird der Ride-Hailing-Markt in Singapur in diesem Jahr einen Umsatz von 0,93 Milliarden US-Dollar erreichen und wird von Grab dominiert.

