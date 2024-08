Bitcoin hat in den letzten Tagen bereits ein aufregendes Comeback hingelegt, aber der Milliardär Mark Cuban ist überzeugt, dass der Preis noch „viel höher steigen kann, als man denkt“.

Cuban gab kein konkretes Preisziel für BTC bekannt, äußerte sich in seinem neuesten Beitrag auf X.com jedoch äußerst positiv hinsichtlich der Zukunft der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung der Welt.

Was könnte den BTC-Preis im Jahr 2024 in die Höhe treiben?

Mark Cuban stimmt zu, dass ein Amtsantritt von Donald Trump konstruktiv für Bitcoin wäre. Er erwartet jedoch, dass „niedrigere Steuersätze und Zölle“ in erster Linie die Katalysatoren für eine Wertsteigerung von Bitcoin sein werden.

Die globale Unsicherheit inmitten geopolitischer Spannungen und deren Auswirkungen auf den US-Dollar als Reservewährung könnten BTC weltweit zu einem „sicheren Hafen“ machen, fügte er hinzu.

Wenn Bitcoin tatsächlich wie von Cuban prognostiziert steigt, wird sich seine Stärke wahrscheinlich auch auf andere Kryptowährungen auswirken (wie es normalerweise der Fall ist), einschließlich Blackjack. Lassen Sie uns untersuchen, was $JACK im Jahr 2024 für potenzielle Investoren bereithält.

Blackjack ermöglicht Ihnen den Zugang zu schnell wachsenden Märkten

Blackjack verbindet Glücksspiel mit Kryptowährung und schafft so eine Plattform, die Ihnen im Wesentlichen Zugang zu zwei der am schnellsten wachsenden Märkte bietet.

So dürften beispielsweise im Bereich Online-Glücksspiele in diesem Jahr Umsätze in Höhe von knapp 98 Milliarden $ erzielt werden und der Markt dürfte bis 2029 jährlich um durchschnittlich 6,46 % wachsen.

Und dann ist da noch der Meme-Coin-Markt, der vor der Pandemie nicht einmal groß genug war, um als Markt bezeichnet zu werden. Aber am Ende dieser Gesundheitskrise hatte er bereits eine Bewertung von weit über 20 Milliarden $ erreicht.

Möchten Sie mehr über Blackjack und seine native Coin $JACK erfahren? Klicken Sie hier, um jetzt die Projektwebsite zu besuchen.

Blackjack ($JACK) wird am 31. Juli eingeführt

Blackjack könnte für die zweite Hälfte des Jahres 2024 eine spannende Investition sein, insbesondere weil es am 31. Juli auf den Markt kommt. Der Aufbau einer frühen Position in einer erwarteten Meme-Coin wie $JACK könnte in Zukunft zu erheblichen Erträgen führen.

Außerdem wird die native Blackjack-Coin beim bevorstehenden Vorverkauf wahrscheinlich für ein paar Cent gehandelt, was bedeutet, dass Sie nicht die Bank sprengen müssen, um eine beträchtliche Position in $JACK aufzubauen.

Nach dem Vorverkauf wird sich das Team hinter Blackjack wahrscheinlich dafür entscheiden, den nativen Meme-Token an einer namhaften Kryptobörse zu notieren, was tendenziell zu einer Preissteigerung beiträgt.

Klicken Sie hier, wenn Sie wissen möchten, wie Sie in einfachen Schritten in den bevorstehenden Vorverkauf von $JACK investieren können.

Breiterer Krypto-Rückenwind könnte $JACK zugutekommen

Abschließend ist anzumerken, dass Blackjack, ob Meme oder nicht, im Kern eine Kryptowährung ist, was bedeutet, dass es potenziell vom Rückenwind des breiteren Kryptomarktes profitieren kann.

Hierzu zählen die Erwartungen, dass die US-Notenbank im September mit Zinssenkungen beginnen wird.

Sobald die Zentralbank ihre Geldpolitik lockert, tendieren Anleger dazu, einen größeren Teil ihres Kapitals in risikobehaftete Assets wie Kryptowährungen zu investieren, zu denen nun auch Blackjack $JACK gehört.

$JACK könnte für die kommenden Monate eine spannende Investition sein, weil es auf der Solana-Blockchain basiert und sich Meme-Coins auf Solana-Basis im Jahr 2024 gut entwickelt haben.

Sie können auf der Website unter diesem Link tiefer in die Details von Blackjack als aufstrebende Krypto-Plattform eintauchen.