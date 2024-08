Poodlana und Pepe gehörten zu den beiden Meme-Coins, die dieses Jahr großes Interesse erregten.

Aber welches der beiden ist die bessere Investition für 2024? Lassen Sie uns tiefer eintauchen und herausfinden, was Poodlana und Pepe für ihre potenziellen Investoren auf Lager haben.

Pepe hat sich 2024 gelohnt

Pepe Coin war im bisherigen Jahresverlauf eine ziemlich spannende Investition. Es stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit derjenigen, die im Jahr 2024 Positionen in Meme-Coins aufbauen möchten.

Einfach ausgedrückt: Die Sternstunde von Pepe ist vorbei. Aber für Anleger, die im August in Pepe investieren wollen, sind das vielleicht keine guten Nachrichten. Denn was nach oben geht, kann auch nach unten kommen.

Poodlana hingegen ist ein Neuling, der in der Krypto-Community gerade erst für Aufsehen sorgt. Es ist zwar nicht so, dass Pepe Coin über Nacht aus der Welt verschwinden wird, aber hier sind eine Reihe von Gründen, warum POODL Ihr Ticket für den Supererfolg auf dem Kryptomarkt im Jahr 2024 sein könnte.

Was macht Poodlana zu einer guten Investition?

Zunächst einmal bietet Poodlana eine neue Chance. Das bedeutet, dass es Potenzial für schnelles Wachstum gibt. Sie können sich also auf etwas freuen, wenn Sie sich für eine frühe Position bei POODL entscheiden. Im Gegenteil, Pepe könnte kurz davor stehen, einen Sättigungspunkt zu erreichen.

Außerdem wächst die Community von Poodlana in unglaublichem Tempo. Mit leidenschaftlichen Unterstützern und einer aktiven Präsenz in den sozialen Medien ist POODL gut aufgestellt, um in den kommenden Monaten viral zu gehen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Meme-Coins, die nur Schein und Sein sind, ist Poodlana darauf ausgerichtet, Anwendungen in der realen Welt anzubieten. Dazu gehören NFTs, DeFi-Integrationen und sogar Partnerschaften mit mehreren Tierschutzorganisationen. Alles in allem ist POODL nicht nur ein hübsches Gesicht – es hat Substanz.

Poodlana könnte für die zweite Hälfte des Jahres 2024 eine bessere Wahl als Pepe sein, da sein Team aus den Fehlern der früheren Meme-Coins gelernt hat. Geschützte Liquiditätspools, Smart-Contract-Audits und ein faires Token-Verteilungsmodell sorgen für Stabilität und machen POODL zu einer vertrauenswürdigeren Wahl für potenzielle Investoren.

Und schließlich: Wenn Sie Haustiere mögen, könnte sich Poodlana wegen des Niedlichkeitsfaktors lohnen – ein Faktor, der in der Welt der Meme-Coins viel mehr bedeutet, als Sie denken. POODLs flauschiger Charme könnte ausreichen, um Herzen und Wallets in der gesamten Kryptosphäre zu erobern.

POODL wird gleich nach dem Vorverkauf notiert

Beachten Sie, dass der Vorverkauf von POODL in weniger als zwei Wochen bereits weit über 2 Mio. $ aufgebracht hat, was darauf hindeutet, dass die Idee hinter POODL und das, was es zu bieten hat, bei der Investorengemeinschaft gut ankommt.

Poodlana ist eine aufregende Investition, vor allem, weil sie zum Zeitpunkt des Schreibens nur ein paar Cent kostet. Seien Sie also versichert, dass Sie keine Kapitalbeschränkungen haben werden, wenn Sie sich für den Aufbau einer größeren Position in POODL entscheiden.

Innerhalb von sechzig Minuten nach Ende des Vorverkaufs Mitte August wird Poodlana an einer Kryptobörse notiert, was POODL leichter zugänglich machen wird. Das Versprechen einer schnellen Notierung nach dem Vorverkauf macht Poodlana für eine Investition im August umso attraktiver.

Wenn Sie mehr über Poodlana erfahren möchten, bevor Sie Ihre endgültige Investitionsentscheidung treffen, klicken Sie hier, um jetzt die Website von POODL zu besuchen.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit zwischen unseren Redakteuren und unseren Partnern entstanden und kann gesponserte Werbeinhalte und Links enthalten. Der Inhalt ist nicht als Finanzberatung gedacht und dient nur zu Informationszwecken.