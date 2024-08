Interview: Eine weibliche Führungskraft hilft uns, eine breite Perspektive aufzubauen, sagt Bitget-CEO Gracy Chen

Mit der allmählichen Verbreitung von Kryptowährungen in den Mainstream hat die Funktionsweise von Krypto-Börsen auf der ganzen Welt einen Aufschwung erfahren, und die Branche wird nun mit zunehmender Neugier auf ihre Vielfalt einem differenzierteren Blick ausgesetzt.

Bitget, die weltweit führende Börse für Kryptowährungen, hat nicht nur durch ihr starkes Benutzerwachstum und ihren gestiegenen Mittelzufluss Aufmerksamkeit erregt, sondern auch dadurch, dass sie in der männerdominierten Kryptobranche eine Ausnahme darstellt: Sie wird von einer Frau geleitet und beschäftigt über 50 % weibliche Führungskräfte.

Invezz sprach mit Gracy Chen, CEO bei Bitget, um mehr über die Zukunftsaussichten des Unternehmens, ihre Einschätzung dessen, was den Kryptomarkt in der zweiten Jahreshälfte prägen wird, sowie ihre Ansichten zur Geschlechterinklusion in der Branche bzw. dem Fehlen derselben zu erfahren. Bearbeitete Auszüge:

Hinter Bitgets Marktanteilswachstum

Invezz: Wie verlief das erste Halbjahr für Bitget im Hinblick auf das Handelsvolumen und wie ist Ihr Ausblick für den Rest des Jahres?

Bitget hat im ersten Halbjahr 2024 bei allen unseren Produkten ein starkes Benutzerwachstum verzeichnet. Im zweiten Quartal 2024 erlebte Bitget einen erheblichen Anstieg des Website-Verkehrs um fast 50 %, was zu einem Anstieg von 10 Millionen monatlichen Besuchern führte.

Der Mittelzufluss der Börse nahm zu.

Daten von der Bitget Proof-of-Reserve (PoR)-Seite zeigen, dass die Beträge an BTC, USDT und ETH der Benutzer in den ersten sechs Monaten um 73 %, 80 % bzw. 153 % gestiegen sind, was einem Kapitalzufluss von etwa 700 Millionen US-Dollar entspricht.

Ergänzt wurde das Wachstum durch die Hinzufügung von 2,9 Millionen neuen Nutzern zur Plattform, was mit ihrer wachsenden Reichweite und den erstklassigen Krypto-Handelslösungen einhergeht.

Das Spot-Handelsvolumen auf Bitget stieg um über 10 %, von 28 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal auf 32 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal.

Darüber hinaus zeigte der jüngste H2 Outlook Report von CCData, dass Bitget unter den CEXs das größte Marktanteilswachstum verzeichnete, das sich von H2 2023 bis H1 2024 auf 38,4 % belief, während die meisten anderen Konkurrenten einen leichten Rückgang hinnehmen mussten.

US-Wahlen und Entscheidung der Fed beeinflussen Krypto

Die zweite Hälfte des laufenden Jahres dürfte von Faktoren wie den US-Wahlen und den Zinsentscheidungen der US-Notenbank beeinflusst werden.

Ein stabiles wirtschaftliches Umfeld führt oft zu einem erhöhten Vertrauen der Anleger in Kryptowährungen. Wie immer bleiben Produktinnovation und Benutzerschulung auch im aktuellen Marktszenario die Strategie von Bitget.

Invezz: In welche Richtung bewegt sich die Welt Ihrer Meinung nach im Hinblick auf die Organisation und Regulierung des Kryptohandels? Welche Änderungen würden Sie als Krypto-Führer gerne sehen?

Die Zulassung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs in den USA ist ein Wendepunkt für die Kryptoindustrie. Diese bahnbrechenden Initiativen werden die allgemeine Akzeptanz von Kryptowährungen fördern und zu einem globalen Trend hin zu klaren Vorschriften führen. Dies wird die Anleger schützen und verantwortungsvolle Innovationen fördern.

Als führendes Unternehmen im Kryptobereich ist es uns wichtig, Verbraucher zu schützen und Innovationen zu fördern. Die Regulierung sollte ein Gleichgewicht herstellen, damit verantwortungsbewusste Unternehmen erfolgreich sein können. Dafür müssen die Vorschriften klar und einheitlich sein. Regulierungsbehörden und die Kryptobranche müssen eng zusammenarbeiten, um dieses Gleichgewicht zu erreichen.

Wie hilft es Bitget, eine weibliche Führungskraft zu haben?

Invezz: Weltweit wird viel über die Entstehung des „Crypto Bro“ diskutiert, angelehnt an den Ausdruck „Tech Bro“. Nur 6 % der Krypto-CEOs sind Frauen, und Sie sind eine davon. Was halten Sie von der geringen Präsenz von Frauen in der Branche und sehen Sie eine Veränderung?

Die Technologiebranche im Allgemeinen ist weitgehend männerdominiert.

Ich sehe jedoch eine wachsende Zahl qualifizierter und talentierter Frauen in der Kryptowährungsbranche, wie etwa Cecilia Hsueh, CEO des Layer-2-Ökosystemprojekts Morph, Tess Hau, Gründerin von Tess Ventures, Yevheniia Broshevan, Mitbegründerin von Hacken, und viele weitere Unternehmerinnen, die ich kennengelernt habe.

Als einzige weibliche CEO unter den führenden Kryptobörsen fühle ich mich wirklich privilegiert und geehrt, da dies dem Unternehmen hilft, eine breitere Perspektive zu entwickeln. Bitget hat schon immer Branchennormen gebrochen. Es ist ein von Frauen dominiertes Unternehmen mit einem Frauenanteil von über 50 % der Manager.

Wir leiten die größte frauenorientierte Initiative der Kryptobranche namens Blockchain4Her. Ich hoffe, wir können andere dazu inspirieren, ihr Möglichstes zu tun, um Krypto für alle integrativer zu machen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.