Interview: Iakov Levin von rivo.xyz erklärt, wie sich DeFi und Blockchain in Zukunft entwickeln könnten

Iakov Levin – der Mitbegründer von rivo.xyz – hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Vermögensaufbau durch die aufstrebende Kryptoindustrie zu demokratisieren.

Er verfügt über mehr als 5 Jahre Erfahrung mit technisch komplexen Projekten mit Schwerpunkt auf Blockchain, Krypto, Fintech und DeFi – und ein tiefes Verständnis von Kognitionswissenschaft, Start-ups, Produktmanagement und Systemaufbau.

Um seine Ansichten darüber zu erkunden, was die Zukunft für DeFi und die Blockchain-Technologie im Allgemeinen bereithält, hat Invezz am Montag ein Interview mit Iakov Levin geführt.

Zur Entwicklung von DeFi und der Volatilität des Kryptomarktes

Invezz: Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand von DeFi und wie sehen Sie dessen Entwicklung in den nächsten fünf Jahren?

Im ersten Zyklus von DeFi im Jahr 2021 ging es darum, eine Infrastruktur für Funny Tokens zu schaffen, die hauptsächlich Dexes und Kreditprotokolle umfasst.

In diesem DeFi-Zyklus geht es eher darum, traditionelle Finanzdienstleistungen in DeFi zu integrieren und sie in das dezentrale Ökosystem zu integrieren. Dazu gehören unbefristete Börsen, Zinsswaps, T-Bill-Exposure, deltaneutrale Finanzierungsratenstrategien, RWA usw. Das im vorherigen Zyklus geschaffene Ökosystem und Wissen wird nun genutzt, um die besten Praktiken aus traditionellen Finanzen in DeFi zu integrieren. Die größte Einschränkung ist derzeit der Onboarding-Prozess neuer Benutzer für DeFi, der viele Monate Forschung erfordert.

Ich denke, in den nächsten fünf Jahren wird es darum gehen, die DeFi-Infrastruktur auf mehr Vermögenswerte auszuweiten, vielleicht sogar auf die Aktienmärkte. Darüber hinaus werden neue Schnittstellen geschaffen, die die Komplizenschaft von DeFi abstrahieren und einen direkten Zugang zu den Produkten ermöglichen. Zudem werden Regulierungsrichtlinien umgesetzt, die zu DeFi passen.

Natürlich wird DeFi selbst weiterhin Innovationen hervorbringen und neue Schichten der Finanztechnologie auf dem bestehenden Stack aufbauen.

Invezz: Viele Experten argumentieren, dass das langfristige Potenzial von Kryptowährungen aufgrund ihrer Volatilität und mangelnder regulatorischer Klarheit begrenzt ist. Wie reagieren Sie auf diese Bedenken?

Volatilität ist die Funktion der neuen Technologie. Eine Verschiebung der Weltwirtschaft in Richtung Dezentralisierung ist ohne Volatilität nicht möglich. Das bedeutet, dass volatile Zeiten die besten sind, um Vermögen aufzubauen und Ihre Chancen zu nutzen.

Für klare Regelungen wird gesorgt sein, sobald die Regierung auf allen Ebenen bereit ist: Ebene der Investitionszugänglichkeit (ETFs sind der erste Schritt in diese Richtung), Exposition gegenüber Kryptowährungen (Blackrock steigt in BTC und ETH ein), Entwicklung der richtigen Richtlinien und Regulierungsregeln, deren Anpassung an die neue Wirtschaft einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Zur Entwicklung der Blockchain und der Einführung von Kryptowährungen

Invezz: Was ist Ihrer Meinung nach das fehlende Puzzlestück für eine breite Akzeptanz von Kryptowährungen und wie kann dies erreicht werden?

Es fehlen keine einzelnen Teile. Sie können die Akzeptanz Schritt für Schritt steigern, indem Sie die jeweils nächste momentan bestehende Einschränkung beseitigen.

Meine Hypothese ist, dass sowohl Kryptobenutzern als auch der DeFi-Welt eine leicht verständliche UX für die Navigation in der dezentralen Welt fehlt.

Invezz: Wie sehen Sie die Entwicklung der Blockchain-Technologie im nächsten Jahrzehnt und welche neuen Anwendungsfälle werden entstehen?

Ich würde gerne eine größere Verbreitung der Vermögensbildung auf der ganzen Welt sehen. Durch DeFi kann jeder mit einem Telefon auf die besten Finanzdienstleistungen zugreifen, ohne sich auf die Regierung oder eine Bank verlassen zu müssen. Dies kann für viele Länder der zweiten und dritten Welt eine große Veränderung bedeuten, wenn plötzlich jeder die Möglichkeit erhält, Vermögen anzuhäufen.

In Bezug auf Anwendungsfälle ist es schwer vorherzusagen, da die Änderungen so schnell erfolgen und man sich bei Vorhersagen nicht auf Extrapolation verlassen kann. Dies führt normalerweise dazu, dass man bestimmte Trends wie NFTs, GameFi, bestimmte L1- oder L2-Lösungen, Memecoin usw. überbewertet.

Invezz: Welchen Rat würden Sie Anlegern geben, die zum ersten Mal in den Kryptomarkt einsteigen möchten?

Bauen Sie Ihr Vermögen mit BTC, ETH und Stablecoins auf und verwenden Sie 5 % Ihres Portfolios in einem separaten Wallet, um so viele dumme Fehler wie möglich zu machen.

Dadurch sammeln Sie viel Erfahrung. Versuchen Sie, aufgeschlossen und gleichzeitig rational zu sein. Seien Sie offen für neue Ideen und versuchen Sie, sie zu verstehen und Ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie dann Feedback aus der Realität zu diesen Entscheidungen erhalten, gewinnen Sie Wissen und Vertrauen in dem neuen Bereich.