Bill Ackman strebt beim Börsengang von Pershing Square 2 Milliarden Dollar an und reduziert damit sein ursprüngliches Ziel von 25 Milliarden Dollar

Pershing Square USA, das neue Unternehmen des Milliardärs und Hedgefonds-Managers Bill Ackman, hat sich zum Ziel gesetzt, bei seinem bevorstehenden Börsengang bis zu 2 Milliarden US-Dollar einzusammeln.

Dies stellt eine erhebliche Reduzierung gegenüber dem ursprünglichen Ziel des Fonds von 25 Milliarden US-Dollar dar, das ihn zu einem der größten Börsengänge der Geschichte gemacht hätte.

Das überarbeitete Ziel spiegelt ein bescheideneres, aber immer noch beträchtliches Angebot wider und unterstreicht einen strategischen Wandel aufgrund der einzigartigen Struktur des geschlossenen Fonds, der traditionell weniger Begeisterung bei den Anlegern hervorruft.

Ursprünglich hatte Ackman Pershing Square USA als bahnbrechende Neuerung im IPO-Bereich gesehen und erwartete, bis zu 25 Milliarden US-Dollar einwerben zu können.

Ackman war sich jedoch der Herausforderungen bewusst, die mit der geschlossenen Struktur des Fonds verbunden sind und die Liquidität der Anleger einschränken, und korrigierte seine Erwartungen nach oben.

Der neue Plan sieht den Verkauf von bis zu 40 Millionen Aktien zu je 50 US-Dollar vor, wobei die erwartete Gesamteinnahmemenge nun zwischen 2,5 und 4 Milliarden US-Dollar liegen soll.

Diese Anpassung bringt den Börsengang zwar wieder auf ein überschaubareres Niveau, dennoch bleibt er einer der bemerkenswertesten Börsengänge des Jahres.

Interesse und Bedenken der Anleger

Die New Yorker Börse gab eine Verzögerung des Fondsdebüts bekannt, die Gründe dafür wurden jedoch nicht genannt.

Trotzdem ist das Interesse namhafter Investoren weiterhin groß.

Namhafte Unternehmen wie die Baupost Group, Putnam und das Teachers Retirement System of Texas haben bereits umfangreiche Bestellungen für den Börsengang aufgegeben, was ihr Vertrauen in Ackmans Ruf und das Potenzial des Fonds widerspiegelt.

In seinem Brief an die Aktionäre erkannte Ackman die Brisanz an, die mit der Größe des Börsengangs verbunden ist, und äußerte sich vorsichtig optimistisch hinsichtlich des angepassten Ziels.

Fondsstruktur und Fokus

Die Struktur geschlossener Fonds unterstützt zwar langfristige Anlagestrategien, begrenzt jedoch die Liquidität, da Anleger nur aussteigen können, indem sie ihre Anteile an andere verkaufen.

Dieser Aspekt des Fonds hat bei einigen Anlegern Bedenken hervorgerufen, insbesondere im Hinblick auf die Geschwindigkeit der Kapitalbereitstellung und der Verwaltung der Investitionen.

Pershing Square Holdings, Ackmans zehn Jahre alter Fonds zur Bereitstellung von Dauerkapital, hat seit seiner Auflegung eine Rendite von 6,4 Prozent erzielt.

In den letzten 20 Jahren erzielte Ackmans Hedgefonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 16,5 Prozent und übertraf den S&P 500 damit jährlich um 9,3 Prozentpunkte.

Hätte Pershing Square USA in seiner heutigen Form existiert, hätte es laut Ackmans Werbematerialien eine jährliche Rendite von 19,4 Prozent erzielt, wobei in den letzten 6,5 Jahren eine Rendite von 31 Prozent zu verzeichnen war.

Pershing Square USA plant, seine Investitionen auf 12 bis 15 Large-Cap-Unternehmen mit Investment-Grade-Rating und positivem Cashflow in Nordamerika zu konzentrieren.

Diese Strategie entspricht Ackmans etabliertem Ansatz, konzentrierte Investitionen mit hohem Risiko zu tätigen. Der Fonds soll an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „PSUS“ notiert werden.

Ackmans öffentliches Image und sein Einfluss, insbesondere über die Social-Media-Plattform X (früher Twitter), haben seine Bemühungen, Privatanleger anzuziehen, gestärkt.

Seine jüngste, viel beachtete Kampagne gegen die Harvard-Universität zu verschiedenen Themen zeigte seine Bereitschaft, seine Plattform zu nutzen, um eine breitere Wirkung zu erzielen.

Doch trotz seines großen Einflusses und der strategischen Vorteile des Fonds bestehen bei potenziellen Investoren weiterhin Bedenken hinsichtlich der geschlossenen Struktur und des Anlageansatzes.

Im weiteren Verlauf des Börsengangs wird Ackmans Fähigkeit, diese Bedenken auszuräumen, für den endgültigen Erfolg des Vorhabens von entscheidender Bedeutung sein.