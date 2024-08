Hamster Kombats HMSTR-Token debütiert im vorbörslichen OKX-Futures-Handel

Die Kryptobörse OKX wird den vorbörslichen Handel mit Futures für HMSTR anbieten, den nativen Token für das beliebte Telegram-Spiel Hamster Kombat. Die Ankündigung folgt auf die Tatsache, dass das Projekt über 300 Millionen Benutzer hat.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Laut einem X-Post vom 30. Juli können OKX-Benutzer vorbörslich Futures für HMSTR/USDT handeln.

HMSTR auf mehreren Plattformen vorgelistet

Copy link to section

Der vorbörsliche Handel ermöglicht es Anlegern, Token zu kaufen und zu verkaufen, bevor sie notiert werden. Normalerweise reservieren Benutzer die Token zu ihren gewünschten Preisen. Diese Transaktionen werden in Aufträge umgewandelt, wenn der Kryptowährungstoken notiert wird.

Der Handel wird außerbörslich abgewickelt und Benutzer dürfen die von ihnen aufgegebenen Bestellungen nicht stornieren. Die Verkäufer in diesem System verwenden ihre Sicherheiten, um die kommenden Token zu verkaufen. Falls ein Verkäufer sich weigert, die Transaktion abzuschließen, wird er von der Kryptobörse mit einer Geldstrafe belegt.

OKX hatte seine Absicht, HMSTR zu listen, erstmals am 29. Juli angekündigt. Die Notierung des Tokens erfolgte zeitgleich mit der Einführung des Premarket Futures-Produkts von OKX, womit HMSTR der erste Token ist, der im Rahmen dieses neuen Angebots notiert wird.

Laut Lennix Lai, Chief Commercial Officer von OKX, wurde die neue Plattform eingeführt, um den „Preisfindungsprozess für Token im Frühstadium“ zu unterstützen.

In der Ankündigung wurde jedoch nicht erwähnt, warum HMSTR ausgewählt wurde, da das erste Angebot nicht erwähnt wurde.

Die Kryptobörse reiht sich in eine bemerkenswerte Liste von Börsen ein, die bereits begonnen haben, HMSTR auf ihren vorbörslichen Handelsplattformen anzubieten.

Einer der ersten Anbieter war Bybit, das den Token am 8. Juli auf seiner vorbörslichen Handelsplattform notierte. Kurz darauf beteiligte sich KuCon am Hype und Nutzer auf X bestätigten das Angebot am 11. Juli.

Bitget entschied sich für einen anderen Ansatz und brachte die Hamster Future Coins mit dem Ticker HMSTRBG auf den Markt.

Neues Whitepaper erläutert Token-Zuteilungen

Copy link to section

Hamster Kombat veröffentlichte am 30. Juli auch ein neues Whitepaper, in dem es heißt, dass 60 % der kommenden Token an Spieler verteilt würden. Der Rest solle zur Aufrechterhaltung der Marktliquidität und für Investitionen in „Partnerschaften und Zuschüsse“ verwendet werden.

Das Projekt stellte klar, dass es von keiner Stelle unterstützt wird und daher nach der Einführung von HMSTR kein Verkaufsdruck zu erwarten ist. Das Token Generation Event wurde ursprünglich im Mai angekündigt und ist derzeit für Juli geplant. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde noch kein offizielles Datum bekannt gegeben.

Hamster Kombat sei bereits ein „profitables Geschäft“, heißt es im Whitepaper. Außerdem heißt es:

Es besteht keine Notwendigkeit, Team-Token-Zuteilungen zu verkaufen, um die Rechnungen zu bezahlen, wie dies bei jedem durchschnittlichen Projekt der Fall ist.

Das Whitepaper gab außerdem bekannt, dass das Projekt mittlerweile über 300 Millionen Nutzer hat. Das Projekt konnte seine große Fangemeinde recht schnell aufbauen und erreichte innerhalb von drei Monaten die ersten 200 Millionen.

Der bevorstehende Airdrop von Hamster Kombat scheint den Erfolg von Notcoin, einem anderen beliebten Web3-Klickerspiel, nachzuahmen. Am 16. Mai verteilte Notcoin über 80 Milliarden seiner Token an seine Spieler, was zu diesem Zeitpunkt fast 1 Milliarde Dollar entsprach.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.