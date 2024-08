Sehr gute Neuigkeiten für Pepe-, Book of Meme- und Dogwifhat-Token

Die Kryptowährungspreise setzten am Montag ihren starken Aufschwung fort, als die Anleger über die jüngste Bitcoin-Konferenz in Nashville nachdachten. Bitcoin stieg zum ersten Mal seit dem 7. Juni wieder über 70.000 USD.

Auch die meisten Meme-Coins und Altcoins erholten sich am Montag. Book of Meme (BOME), ein neuer Solana-Meme-Coin, stieg auf 0,010 $, seinen höchsten Stand seit dem 28. Juni. Sein höchster Stand lag über 65 % über seinem niedrigsten Stand in diesem Monat.

Pepe, eine 2023 eingeführte Meme-Münze, ist ebenfalls auf 0,000012 $ gestiegen und liegt damit über dem Tiefststand dieses Monats von 0,0000076 $. Dieser Anstieg fand in einem Umfeld mit hohem Volumen statt, was bedeutet, dass der Aufwärtstrend anhalten könnte.

Dogwifhat (WIF) stieg inzwischen auf 2,50 $. Einige der anderen Token mit der besten Performance waren AIOZ Network, Bitcoin SV, Bitcoin Cash und Brett. Hier sind einige gute Nachrichten, die den Token einen Aufschwung bescheren könnten.

Bitcoin stieg über einen wichtigen Widerstandspunkt

Die erste gute Nachricht, die dazu beitragen könnte, die Pepe-, Book of Meme- und Dogwifhat-Token in die Höhe zu treiben, ist die Preisentwicklung von Nitcoin. Wie unten gezeigt, hat Bitcoin am Montag zwei wichtige Dinge getan.

Zunächst bewegte es sich über die Oberseite des sich verbreiternden Keil-Chartmusters, ein beliebtes bullisches Zeichen. In den meisten Fällen führt dieses Muster zu einem starken bullischen Ausbruch. Da dieses Muster nach dem Anstieg von Bitcoin Anfang des Jahres auftrat, kann es auch als bullisches Flaggenmuster klassifiziert werden.

Bitcoin-Preisdiagramm

Zweitens hat Bitcoin zum ersten Mal seit Juni den entscheidenden Widerstandspunkt bei 70.000 USD erneut getestet. Dies ist ein wichtiges psychologisches Niveau, das auf weitere Aufwärtsbewegungen hindeuten könnte.

Darüber hinaus zeigen weitere Daten, dass das Open Interest von Bitcoin auf dem Futures-Markt auf ein Rekordhoch von über 38 Milliarden Dollar gestiegen ist. Dies ist ein starkes Comeback für einen Vermögenswert, dessen Open Interest am 8. Juli auf 27 Milliarden Dollar gefallen war. Ein höheres Interesse ist ein positives Zeichen dafür, dass ein Vermögenswert mehr Nachfrage hat und der Preis weiter steigen wird.

Offene Positionen bei Bitcoin-Futures

Bitcoin ist ein wichtiger Nenner für Altcoins, da sie sich gut entwickeln, wenn Bitcoin einen starken Aufwärtstrend aufweist. Beispielsweise erreichten die meisten von ihnen im März einen Rekordwert, als Bitcoin auf sein Allzeithoch stieg.

Auch Solana floriert

Die andere wichtige Nachricht für Meme-Coins wie Dogwifhat und Book of Meme ist, dass der Solana-Preis gut läuft. Der Solana-Token stieg am Montag auf einen Höchststand von 194,30 USD, den höchsten Stand seit dem 1. April dieses Jahres. Von seinem Tiefpunkt in diesem Monat ist er um mehr als 60 % gestiegen.

Die On-Chain-Kennzahlen von Solana entwickeln sich gut, da die DeFi-Assets und die vom Netzwerk eingenommenen Gebühren weiter in die Höhe schnellen. Laut DeFi Llama wurden in den letzten 24 Stunden Gebühren in Höhe von über 2 Millionen US-Dollar eingenommen .

Solana ist eine wichtige Blockchain, weil sie zum bevorzugten Netzwerk für Meme-Coin-Entwickler geworden ist, die sie wegen ihrer hohen Geschwindigkeiten und niedrigen Transaktionskosten schätzen.

Solana DeFi TVL steigt

Das offene Interesse an Meme-Münzen steigt

Unterdessen zeigen Daten von CoinGlass, dass das Open Interest am Futures-Markt steigt. Pepes Open Interest stieg am Montag auf 131 Millionen Dollar, ein Anstieg gegenüber dem bisherigen Jahrestief von 83.000 Dollar.

Außerdem stieg das Open Interest von Dogwifhat auf 316 Millionen US-Dollar, während das von Book of Meme auf 113 Millionen US-Dollar stieg, den höchsten Stand seit dem 7. Juni. Es ist ein Anstieg vom bisherigen Monatstief von fast 50 Millionen US-Dollar.

Derselbe Trend ist auf dem Spotmarkt zu beobachten, wo ihr Volumen ebenfalls gestiegen ist. Das tägliche Volumen von Pepe lag bei über 830 Millionen Dollar, während Dogwifhat und Book of Meme 375 Millionen bzw. 425 Millionen Dollar erreichten. Diese Zahlen bedeuten, dass eine starke Nachfrage nach diesen Meme-Münzen besteht, die Bitcoin in diesem Jahr übertroffen haben.

BOME-Open-Interest-Chart von CoinGlass

Angst- und Gierindex steigt

Meme-Münzen wie Book of Meme, Pepe und WIF-Token stiegen aufgrund der anhaltenden Gier auf dem Markt. Daten zeigen, dass der Angst- und Gierindex am Montag auf die Gierzone von 63 stieg, den höchsten Stand seit über einer Woche. In den meisten Fällen entwickeln sich diese Token gut, wenn Angst auf dem Markt herrscht.

Dieser Trend setzte sich nach dem Bitcoin-Event am vergangenen Wochenende in Nashville durch, bei dem Donald Trump, Robert Kennedy und andere Politiker über die Münze sprachen. Donald Trump sagte, er sei sehr optimistisch in Bezug auf Bitcoin und würde sich für die Schaffung eines Bitcoin-Fonds einsetzen.

Michael Saylor, der Chef von MicroStrategy, stellte fest, dass Bitcoin in Zukunft auf über 13 Millionen Dollar steigen würde. Wenn das passiert, bedeutet das, dass die Bestände seines Unternehmens über 2,86 Billionen Dollar wert sein werden.

Mit Blick auf die Zukunft wird der nächste wichtige Katalysator, den es zu beobachten gilt, die bevorstehende Entscheidung der US-Notenbank sein. Wenn die Bank das tut, was Analysten erwarten, wäre das ein weiteres positives Zeichen für Bitcoin und andere Meme-Coins.

Volkswirte gehen davon aus, dass die Fed beschließen wird, die Zinsen unverändert zu lassen und bei ihrer Sitzung im September eine Zinssenkung in Erwägung zu ziehen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.