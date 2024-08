Donald Trump stellt limitierte Sneaker mit Bitcoin-Motiv vor

In einem bemerkenswerten Schritt, der Mode mit Kryptowährung verbindet, hat der ehemalige Präsident Donald Trump die Veröffentlichung einer limitierten Auflage von Turnschuhen mit Bitcoin-Motiven angekündigt.

Diese Entwicklung erfolgt unmittelbar im Anschluss an Trumps jüngste Rede auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville, Tennessee, wo er am 27. Juli 2024 eine Grundsatzrede hielt.

Trumps Werbekampagne für die Turnschuhe wurde in einem am 31. Juli 2024 auf Truth Social, seiner bevorzugten Social-Media-Plattform, geteilten Beitrag hervorgehoben.

In dem Beitrag hieß es: „Ich habe gerade am Samstag auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville, Tennessee, gesprochen. Es war GROSSARTIG! Holen Sie sich jetzt Ihre Bitcoin-Sneaker. Es handelt sich um eine limitierte Auflage, sie sind alle nummeriert und Sie können jetzt mit Bitcoin oder Ihrer bevorzugten Kryptowährung bezahlen …“

In diesem Beitrag betonte er die Integration von Kryptowährungszahlungen in den Sneaker-Kaufprozess und bekräftigte damit sein Engagement für die Krypto-Community.

Die Veröffentlichung dieser Turnschuhe stellt einen wichtigen Schritt in Trumps umfassender Strategie dar, aus seiner jüngsten pro-Krypto-Haltung Kapital zu schlagen.

Während seiner Rede auf der Bitcoin-Konferenz skizzierte Donald Trump seine Pläne für eine „strategische Bitcoin-Reserve“ für den Fall seiner Wiederwahl, mit dem Ziel, die Liquidierung der Bitcoin-Bestände der USA zu verhindern.

Er hat angekündigt, den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler zu entlassen und beschlagnahmte Silk Road Bitcoins in diese Reserve umzuwandeln, und sich dazu verpflichtet, die Bitcoin-Bestände der USA intakt zu halten.

Trumps Engagement für Kryptowährungen geht über seine Reden und Turnschuhe hinaus. Er hat politische Spenden in Bitcoin und anderen Kryptowährungen angenommen und zuvor NFT-Sammlungen gestartet, was seine Verbundenheit mit dem Kryptosektor weiter festigt.

Die Sneaker in limitierter Auflage sind nicht nur ein modisches Statement, sondern auch ein Symbol für Trumps anhaltende Bemühungen, mit der Kryptowährungs-Community in Kontakt zu treten und sie zu unterstützen.

Trumps Bitcoin-Sneaker sind auf nur 1.000 Paare limitiert

Die High-Top-Sneaker im auffälligen, leuchtenden „Bitcoin-Orange“ kosten 499 US-Dollar pro Paar.

Die Auflage ist auf nur 1.000 Paare limitiert und jeder Sneaker ist nummeriert, was Sammlern und Liebhabern eine exklusive Note verleiht.

Zusätzlich wurden fünf Paare in der Farbe Bitcoin Orange von Donald Trump persönlich signiert.

Für diejenigen, die ein dezenteres Design bevorzugen, ist auch eine schwarze Version des Sneakers erhältlich. Der Preis beträgt 299 US-Dollar pro Paar, mit einer identischen limitierten Auflage von 1.000 Paaren.

Für alle, die ein Stück dieser exklusiven Neuerscheinung besitzen möchten: Die Sneaker werden zwischen September und November 2024 ausgeliefert.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage hoch sein wird, was die wachsende Schnittstelle zwischen Politik, Mode und digitaler Währung widerspiegelt.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.