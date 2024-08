Tezos, Zilliqa, EOS, Celo, Velas und der Sündenfall

Den Kampf um die beste Blockchain für Entwickler und Benutzer haben Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum und Base gewonnen. Viele Konkurrenten, die es mit Ethereum aufnehmen wollten, standen vor erheblichen Herausforderungen und entwickelten sich zu Ghost Chains.

Eine Ghost Chain ist ein Blockchain-Netzwerk, in dessen Ökosystem es an jeglicher Entwicklung und dApps mangelt. Dieser Artikel befasst sich mit einigen dieser Chains.

Tezos | XTZ

Tezos ist eine der Top-Ghostchains in der Blockchain-Branche. Sie wurde 2018 eingeführt, um Ethereum Konkurrenz zu machen, einem Blockchain-Netzwerk, das für seine langsamen Geschwindigkeiten und hohen Transaktionskosten bekannt ist.

Tezos ist eine unglaublich schnelle Blockchain mit niedrigen Transaktionskosten und dank ihrer modularen Architektur hochgradig skalierbar. Im Laufe der Jahre hat das Netzwerk Millionen von Dollar in Marketing investiert.

Sein beliebtester Marketingansatz war die Partnerschaft mit Manchester United, einem der beliebtesten Vereine der englischen Premier League (EPL). Außerdem war er einer der führenden Partner von Red Bull Racing, einem Team, das die letzten beiden Meisterschaften in der Formel 1 gewonnen hat.

Dank dieser Partnerschaften hat das Unternehmen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erreicht. Allerdings hinkt sein Ökosystem immer noch dem beliebter Blockchains wie Solana und Base hinterher. Auf seiner Website sind 85 Projekte zu sehen, von denen 17 aus der dezentralen Finanzbranche (DeFi) stammen.

Weitere Daten zeigen, dass sein DeFi-Ökosystem im Vergleich zu anderen größeren Ketten relativ klein ist. Es hat einen Total Value Locked (TVL) von über 54,2 Millionen US-Dollar und eine Stablecoin-Marktkapitalisierung von 50,2 Millionen US-Dollar. Auf seinem Höhepunkt hatte Tezos eine Marktkapitalisierung von über 6,7 Milliarden US-Dollar, eine Zahl, die auf 743 Millionen US-Dollar gesunken ist.

Interessante Tatsache: Tezos ist das siebtgrößte private Unternehmen, das Bitcoin besitzt. Es besitzt 6.170 Münzen im Wert von über 400 Millionen Dollar.

Zilliga | ZIL

Zilliqa ist ein weiteres Blockchain-Netzwerk, das in den letzten Jahren erhebliche Herausforderungen bewältigt hat. In diesem Zeitraum hat es sich von einer Top-20-Kryptowährung mit einem Wert von über 2,65 Milliarden Dollar zu einer kleinen Kryptowährung mit einem Wert von 314 Millionen Dollar entwickelt. Es ist jetzt die 163. größte Kryptowährung der Welt.

Der Untergang von Zilliqa ist eine traurige Geschichte, da es sich um einen großen Innovator handelt, der das Konzept des Sharding einführte, das mittlerweile von Blockchains wie Near, Ethereum und MultiverseX, früher bekannt als Elrond, übernommen wurde.

Das Ökosystem von Zilliqa hat sich weiter verkleinert. Beispielsweise verfügt es nur über einen DeFi TVL von nur 1,74 Millionen US-Dollar und eine Stablecoin-Bewertung von 3,18 Millionen US-Dollar.

EOS | EOS

EOS ist ein weiteres Blockchain-Netzwerk, das in den letzten Jahren in Ungnade gefallen ist. Das Netzwerk wird von Block.one unterstützt, einem Unternehmen, das bei seinem Initial Coin Offering (ICO) über 4 Milliarden Dollar eingenommen hat. Block ist auch einer der größten Bitcoin-Inhaber mit über 164.000 Münzen im Wert von über 10 Milliarden Dollar.

Das Ziel von EOS war es, eine solide Alternative zu Ethereum zu schaffen, was ihm im Laufe der Jahre jedoch nicht gelungen ist. Außerdem hat das Unternehmen Ethereum Virtual Machine (EVM)-Funktionen in sein Netzwerk integriert.

Daten zeigen, dass EOS einen TVL von über 133 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten hat, verglichen mit einem Höchststand von 350 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Einige der Top-dApps im Ökosystem sind EOS REX, EOS RAM und DefiBox. Im Laufe der Zeit ist die Marktkapitalisierung von über 15 Milliarden US-Dollar auf 900 Millionen US-Dollar gesunken. Tether hat auch die Prägung seines Stablecoins auf EOS eingestellt.

Velas-Blockchain | 86

Auch Velas Blockchain hat einen großen Absturz erlitten. Seine Marktkapitalisierung ist von über 1,2 Milliarden Dollar auf heute über 18,4 Millionen Dollar gesunken. Es ist von einer Top-100-Münze auf Platz 818 aufgestiegen.

Gleichzeitig ist das Volumen der Vermögenswerte auf seinen DeFi-Plattformen von über 50 Millionen Dollar im Jahr 2021 auf nur noch 1,29 Millionen Dollar gesunken. Sein 24-Stunden-Volumen betrug nur 9 Dollar.

Dies ist ein großer Rückgang für eine Blockchain, die Millionen von Dollar als Hauptsponsor des Formel-1-Teams von Ferrari ausgegeben hat. In vielen Fällen investieren Unternehmen jährlich über 50 Millionen Dollar, um Ferrari-Sponsor zu werden.

Sogar | STIRN

Celo ist ein Blockchain-Netzwerk, das 2023 in ein Ethereum-Layer-2-Netzwerk umgewandelt wurde. Ein Layer-2-Netzwerk ist eine Blockchain, die darauf abzielt, die Haupt-Blockchain durch die Abwicklung von Transaktionen außerhalb der Blockchain zu verbessern. Die Branche wird derzeit von Unternehmen wie Arbitrum, Polygon und Base Blockchain dominiert.

Im Gegensatz zu den anderen Blockchains in dieser Liste hat Celo viele Entwickler angezogen. DeFi Llama-Daten haben über 40 dApps in seinem Ökosystem identifiziert. Der im Netzwerk gesperrte Gesamtwert (TVL) ist jedoch von über 1,2 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf nur noch 95 Millionen Dollar gesunken. Die meisten dieser Gelder befinden sich in Mento, Uniswap und Moola Market, die über Vermögenswerte in Höhe von 65 Millionen Dollar, 22,2 Millionen Dollar und 2,91 Millionen Dollar verfügen.

Es gibt andere Netzwerke, die sich zu Geisterketten entwickelt haben. Cardano, ein Netzwerk mit einem Wert von über 15 Milliarden US-Dollar, ist vielleicht das größte davon. Die anderen bemerkenswerten sind Algorand, Mina Protocol und Kadena.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.