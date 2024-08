Notcoin, Lost Dogs NFTs und Getgems bringen storybasiertes Spiel auf TON heraus

Notcoin, ein bekannter Name in der Web3-Gaming-Welt, wird in Zusammenarbeit mit der Lost Dogs NFT-Sammlung und dem Getgems NFT-Marktplatz auf The Open Network (TON) ein neues storybasiertes Spiel enthüllen.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Dieser Schritt stellt eine deutliche Abkehr vom vorherigen Klickerspielmodell dar, das ein explosives Wachstum verzeichnete, jedoch mit Nachhaltigkeitsproblemen konfrontiert war.

Notcoin baut auf seinem Clicker-Spiel auf

Copy link to section

Zuvor hatte Notcoin mit seinem Klickerspiel große Aufmerksamkeit erregt, das in weniger als zwei Monaten über 30 Millionen Nutzer anzog.

Trotz seines Erfolgs erwies sich das Tap-to-Earn-Modell des Projekts jedoch als unzureichend für langfristiges Engagement und Wachstum.

In Anbetracht dessen hat Notcoin beschlossen, seine Mining-Phase am 1. April abzuschließen und sich auf ein nachhaltigeres und ansprechenderes Format zu konzentrieren.

Lost Dogs NFTs als spielbare Charaktere

Copy link to section

Das kommende Spiel wird Lost Dogs NFTs als spielbare Charaktere enthalten. Die Spieler werden im Rahmen einer narrativ orientierten Erfahrung mit diesen NFTs interagieren, Aufgaben erledigen und Entscheidungen treffen, die das Spiel beeinflussen.

Dieser Übergang unterstreicht das Engagement von Notcoin, eine tiefere und bedeutungsvollere Benutzererfahrung zu schaffen, die über bloße Kryptowährungsanreize hinausgeht.

Mad Tail, der Chefredakteur der Lost Dogs-Sammlung, betonte die Bedeutung des Geschichtenerzählens in Spielen.

Tail sagte, das liege daran, dass alles in unserem Leben eine Art Erzählung ist. Das Leben selbst ist ein narratives Konzept und deshalb haben sie beschlossen, diese Synchronizität in ihrem Spiel zu etablieren.

Diese Philosophie liegt dem Design des neuen Spiels zugrunde und zielt darauf ab, bei den Spielern persönliche und emotionale Resonanz hervorzurufen.

Trotz des jüngsten Rückgangs der NFT-Verkäufe bleiben viele in der Branche, darunter auch Mad Tail, hinsichtlich des Potenzials der Technologie optimistisch.

Tail argumentierte, dass NFTs das Spielerlebnis verbessern, indem sie ein stärkeres Gefühl von Besitz und Eintauchen vermitteln, und sagte, dass sie NFTs als ein Werkzeug betrachten, das das Spielerlebnis bereichern kann, indem es das Gefühl von Besitz im Spiel stärkt.

Zusätzlich zum Gameplay können Spieler Notcoin (NOT)-Token und einen neuen In-Game-Token verdienen.

Dieses Dual-Token-System ist darauf ausgelegt, das Engagement der Spieler zu belohnen und sich nahtlos in die storybasierten Elemente des Spiels zu integrieren.

Mit diesem neuen Unterfangen stellt Notcoin einen breiteren Trend im Web3-Gaming-Sektor dar, in dem Storytelling und Community-Engagement eine zentrale Rolle im Spieledesign spielen.

Mit seinem innovativen Ansatz möchte Notcoin die Spielerinteraktion neu definieren und einen neuen Standard für nachhaltige und immersive Spielerlebnisse im Blockchain-Bereich setzen.

Notcoin-Preisreaktion

Copy link to section

Die Nachricht hatte nur minimale Auswirkungen auf den Preis des NOT-Tokens von Notcoin, der seit dem 4. Juni einen rückläufigen Trend aufweist.

Der Preis des NOT-Tokens stieg kurzzeitig auf 0,01351 $, bevor er zum Zeitpunkt der Drucklegung um über 5 % auf 0,01256 $ abstürzte, was das komplizierte Szenario verdeutlicht, dass sich NOT einem erhöhten Bärendruck ausgesetzt sieht.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.