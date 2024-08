Byju’s entgeht dem Bankrott mit einem Schuldenvergleich in Höhe von 19 Millionen Dollar und erhält eine Fristverlängerung zur Rückzahlung an BCCI

In einem entscheidenden Urteil vom Freitag gewährte das indische National Companies Law Appellate Tribunal (NCLAT) dem angeschlagenen Bildungstechnologie-Riesen Byju’s die Möglichkeit, eine Schuld von 19 Millionen Dollar beim Board of Control for Cricket in India (BCCI) zu begleichen.

Mit dieser Entscheidung wird das von der BCCI gegen das einst 22 Milliarden Dollar wertgeschätzte Startup eingeleitete Insolvenzverfahren gestoppt.

Wichtiges Urteil zur Schuldenregulierung

Das NCLAT-Gericht in Chennai erlaubte Byjus Gründerin Byju Raveendran, gegen den Insolvenzbeschluss eines Untergerichts vom letzten Monat Berufung einzulegen.

Der Beschluss des Schiedsgerichts wurde durch die Zusage beeinflusst, dass die Rückzahlung von Byjus Bruder Riju Raveendran persönlich finanziert werden würde und nicht aus Geldern stammen würde, die für die Gläubiger bestimmt waren.

Das Gericht betonte die Bedeutung eines Kompromisses in solchen Fällen und erklärte:

„Die erste Stunde der Gerechtigkeit ist die Stunde des Kompromisses, und wenn einer der suspendierten Direktoren auf Geheiß des Unternehmensschuldners angeboten hat, das Kriegsbeil mit CD zu begraben, kann sich das Gericht auf Regel 11 berufen, um eine Einigung zu prüfen. Angesichts dieser Tatsachen wird die Einigung hiermit genehmigt, die Berufung ist erfolgreich und die angefochtene Anordnung wird aufgehoben.“

Dieses Urteil erlaubt es Raveendran, die Kontrolle über Byju’s zu behalten. BCCI behält sich jedoch das Recht vor, erneut Berufung einzulegen, wenn Byju’s die vereinbarten Zahlungen nicht leistet.

Anhaltende finanzielle Probleme

Trotz dieses Sieges ist Byju’s noch nicht aus den finanziellen Schwierigkeiten heraus.

Das Unternehmen ist sowohl in Indien als auch im Ausland mit mehreren Insolvenzverfahren konfrontiert.

Anfang des Jahres meldete die US-Tochter von Byju in Delaware nach dem US-amerikanischen Verfahren Chapter 11 Insolvenz an und wies Verbindlichkeiten zwischen einer und zehn Milliarden Dollar auf.

Byju’s erlebte während der COVID-19-Pandemie ein schnelles Wachstum, das auf die Zunahme des Fernunterrichts zurückzuführen war.

Das Startup zog erhebliche Investitionen von großen Akteuren wie Sequoia Capital, Tiger Global Management und Silver Lake an.

Mit diesem Kapitalzufluss wurde eine aggressive Akquisitionsstrategie finanziert, im Rahmen derer Byju weltweit rund 20 Unternehmen für fast 3 Milliarden US-Dollar aufkaufte.

Als die Pandemie jedoch abebbte, geriet Byju’s in finanzielle Schwierigkeiten. Ein Rückgang der Nachfrage nach Fernunterricht, gepaart mit einer allgemeinen Verlangsamung im Startup-Sektor, führte zu niedrigeren Bewertungen und Finanzierungsproblemen.

Im November 2023 senkte Prosus die Bewertung von Byju auf unter 3 Milliarden Dollar.

Im Januar reduzierte BlackRock seine Bewertung weiter auf rund 1 Milliarde Dollar.

Für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr meldete Byju Verluste in Höhe von 8.553 Crore (fast 1 Milliarde US-Dollar), was die Schwere seiner finanziellen Schwierigkeiten verdeutlicht.

Vorübergehender Aufschub

Durch die Einigung mit BCCI kann Byju’s vorübergehend der Insolvenz entgehen, die größeren finanziellen Probleme des Unternehmens bleiben jedoch ungelöst.

Der Ausgang seiner anderen Insolvenzverfahren und seine Fähigkeit, den Betrieb zu stabilisieren, werden für die Bestimmung seiner zukünftigen Entwicklung von entscheidender Bedeutung sein.

Investoren und Branchenbeobachter werden genau beobachten, wie Byju’s seine finanzielle Umstrukturierung bewältigt und mit dem anhaltenden Marktdruck umgeht.

Die Entwicklung des Unternehmens spiegelt die größeren Schwierigkeiten von Technologie-Startups wider, die mit Anpassungen nach der Pandemie und veränderten wirtschaftlichen Bedingungen zu kämpfen haben.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.