Exxon steigert Q2-Gewinne, Chevron bricht ein: Was Anleger wissen sollten

ExxonMobil und Chevron, die nach Marktkapitalisierung größten Öl- und Gasunternehmen der USA, legten am Freitag ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vor und verdeutlichten dabei unterschiedliche Strategien und Ergebnisse in einem schwierigen Markt.

Zwar waren beide Unternehmen dem Druck sinkender Raffineriemargen ausgesetzt, doch Exxon konnte die Krise besser überstehen als Chevron und seine robusten strategischen Anpassungen und betrieblichen Effizienzen unter Beweis stellen.

Starke Leistung von Exxon Mobil im zweiten Quartal

ExxonMobil meldete einen Nettogewinn von 9,2 Milliarden US-Dollar oder 2,14 US-Dollar pro Aktie. Dies entspricht einer Steigerung von 17 % gegenüber dem Vorjahresquartal mit 7,9 Milliarden US-Dollar oder 1,94 US-Dollar pro Aktie.

Diese Leistung übertraf die Erwartungen der Analysten, die einen Gewinn pro Aktie von 2,01 US-Dollar prognostiziert hatten. Auch der Umsatz stieg von 82,91 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 93,06 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die erwarteten 90,99 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen erreichte diese beeindruckenden Ergebnisse durch Rekordproduktionsniveaus in Guyana und dem Permian Basin sowie eine erfolgreiche Fusion mit Pioneer Natural Resources, die seinen Gewinn um 0,5 Milliarden Dollar steigerte.

Darüber hinaus steigerte der Ausbau der Raffinerie in Beaumont die Margen, und strukturelle Kosteneinsparungen sowie der Verkauf hochwertiger Produkte trugen dazu bei, die Auswirkungen der niedrigeren Raffineriemargen in der Branche abzumildern.

Nach der Fusion mit Pioneer erhöhte Exxon zudem sein Produktionsziel für 2024 um 13 % auf 4,3 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag (boepd).

Darren Woods, Vorstandsvorsitzender und CEO von Exxon, bemerkte: „Wir haben mit unseren kostengünstigen Vorkommen in Perm und Guyana eine Rekordproduktion im Quartal erzielt und damit die höchste Ölproduktion seit der Fusion von Exxon und Mobil erreicht. Wir haben auch einen Rekord bei den Verkäufen hochwertiger Produkte verzeichnet und sind im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres um 10 % gewachsen. Unsere bahnbrechende Fusion mit Pioneer wurde in etwa der Hälfte der Zeit abgeschlossen, die ähnliche Transaktionen benötigten, und wir investieren weiterhin in vielversprechende Geschäftsbereiche wie ProxximaTM, Kohlenstoffmaterialien und praktisch kohlenstofffreien Wasserstoff.“

Chevron kämpft mit sinkenden Raffineriemargen

Im Gegensatz dazu meldete Chevron einen Gewinn von 4,4 Milliarden US-Dollar oder 2,43 US-Dollar pro Aktie, was einem erheblichen Rückgang gegenüber den 6 Milliarden US-Dollar oder 3,16 US-Dollar pro Aktie im gleichen Quartal des Vorjahres entspricht.

Der Ertrag blieb hinter den Prognosen der Analysten zurück, die mit einem Gewinn pro Aktie von 2,93 Dollar gerechnet hatten.

Obwohl Chevrons Umsatz mit 51,18 Milliarden Dollar die Erwartungen übertraf, wurde der Gewinn durch niedrigere Raffineriemargen, gestiegene Betriebskosten und Gegenwind durch die Wechselkurse negativ beeinflusst.

Chevrons weltweite Nettoproduktion von Öläquivalenten stieg um 11 % auf 3,29 Millionen Barrel pro Tag, was auf die Integration von PDC Energy und eine starke Leistung in Schlüsselregionen zurückzuführen ist. Allerdings sanken die Downstream-Einnahmen des Unternehmens in den USA von 1,08 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 280 Millionen Dollar, und die internationalen Downstream-Einnahmen sanken von 426 Millionen Dollar auf 317 Millionen Dollar.

CEO Mike Wirth erkannte die betrieblichen Herausforderungen an und erklärte: „In diesem Quartal haben wir eine starke Produktion erzielt und unser globales Explorationsportfolio erweitert, waren jedoch mit Betriebsausfällen und schwächeren Margen konfrontiert.“

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisberichte sanken die Aktien von Chevron um 2,4 %, während die Aktien von Exxon ebenfalls um 1,63 % fielen.

Der Aktienkurs von Chevron ist im vergangenen Jahr um etwa 4,5 Prozent gefallen, während die Aktie von Exxon um 9 Prozent gestiegen ist.

Die von Chevron geplante Übernahme von Hess im Wert von 53 Milliarden Dollar, die dem Konzern einen Anteil von 30 Prozent an einem von Exxon kontrollierten Ölfeld in Guyana verschaffen würde, ist aufgrund einer von Exxon eingereichten Schiedsklage weiterhin ins Stocken geraten.

Nach Abschluss dieser Übernahme könnte diese möglicherweise die Upstream-Produktion und die Margen von Chevron steigern.

Insgesamt ist Exxon mit seiner starken Leistung und seinen strategischen Maßnahmen in einer günstigen Position im Energiesektor, während die Herausforderungen und laufenden Akquisitionsbemühungen von Chevron für Anleger eine Mischung aus Chancen und Risiken darstellen.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.