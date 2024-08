Einblicke in Berkshires 76-Milliarden-Dollar-Aktienausverkauf: Was steckt hinter Buffetts Entscheidung, seinen Apple-Anteil zu reduzieren?

Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat seinen Anteil am iPhone-Hersteller Apple im Rahmen einer umfassenderen Strategie, die den Verkauf von Aktien im Wert von 76 Milliarden Dollar vorsieht, drastisch reduziert.

Das Unternehmen reduzierte seine Position bei Apple im zweiten Quartal um mehr als 50 Milliarden Dollar auf 84,2 Milliarden Dollar und erzielte dabei laut am Samstag veröffentlichten Geschäftsunterlagen beträchtliche Anlagegewinne.

Deutlicher Rückgang der Apple-Aktien

Aus den Daten geht hervor, dass Berkshire rund 390 Millionen Apple-Aktien verkauft hat, was etwa der Hälfte seines Anteils entspricht.

Diese Verkäufe sowie weitere Aktienveräußerungen führten zu einem realisierten Gewinn nach Steuern von 47,2 Milliarden Dollar und stellten damit eine beträchtliche Rendite einer Investition dar, die erstmals im Jahr 2016 von einem von Buffetts Stellvertretern initiiert wurde.

Durch diesen strategischen Schritt stiegen die Barbestände von Berkshire auf einen Rekordwert von 277 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 88 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorquartal.

Das Unternehmen hat diesen Erlös in kurzfristige Staatsanleihen umgeschichtet, was Buffetts vorsichtige Haltung gegenüber den aktuellen Aktienmärkten in den USA widerspiegelt.

Langfristiges Engagement für Apple

Trotz des massiven Ausverkaufs hat Buffett sein langfristiges Engagement für Apple bekräftigt. Im Mai ließ er die Aktionäre wissen, dass Apple neben anderen bedeutenden Beteiligungen wie Coca-Cola und American Express weiterhin eine wichtige Investition für Berkshire bleiben werde.

„Sofern nichts Dramatisches passiert, das unsere Kapitalallokationsstrategie wirklich ändert, wird Apple unsere größte Investition bleiben“, erklärte Buffett bei der Jahresversammlung von Berkshire.

Er fügte hinzu,

„Aber ich habe unter den gegenwärtigen Bedingungen überhaupt nichts dagegen, eine Cash-Position aufzubauen. Wenn ich mir die Alternativen ansehe, die auf den Aktienmärkten verfügbar sind, und wenn ich mir die Zusammensetzung dessen ansehe, was in der Welt vor sich geht, finden wir das ziemlich attraktiv.“

Historischer Kontext und Anlagestrategie

Apple war in den letzten Jahren eine der wichtigsten Kapitalbeteiligungen von Berkshire, insbesondere weil US-Technologiewerte für allgemeine Marktgewinne sorgten.

In der Vergangenheit waren Buffett und sein verstorbener Investmentpartner Charlie Munger bei Investitionen in Technologieunternehmen vorsichtig.

Sie verpassten insbesondere Chancen bei Unternehmen wie Google und hatten 2011 ein weniger erfolgreiches Vorhaben mit IBM.

Dieser Ansatz änderte sich jedoch im Jahr 2016, als Buffett beschloss, massiv in Apple zu investieren.

Berkshire hat seitdem rund 40 Milliarden Dollar für Apple-Aktien ausgegeben, eine Summe, die Käufe von Buffett, seinem Investment-Stellvertreter und einer Berkshire gehörenden Versicherungseinheit einschließt.

Marktreaktion und Zukunftspläne

Die Apple-Aktie hat seit der ersten Bekanntgabe der Investition durch Berkshire eine Gesamtrendite von fast 800 Prozent erzielt, was die beträchtlichen Gewinne verdeutlicht, die mit dieser Strategie erzielt wurden.

Christopher Rossbach, der Chefanlagestratege des Berkshire-Investors J Stern & Co., merkte an, dass die Verkäufe von Apple-Aktien Buffetts Einhaltung der Bewertungsdisziplin widerspiegele.

Rossbach bemerkte:

„Die Frage, wie er das Geld einsetzen wird und ob er Anlagemöglichkeiten bei Aktien findet oder es den Aktionären durch Rückkäufe zurückgibt, wird eine fortwährende Frage sein, die nicht verschwinden wird.“

Weitere Desinvestitionen und finanzielle Entwicklung

Abgesehen von Apple gab Berkshire nach dem Ende des zweiten Quartals weitere Desinvestitionen in anderen Positionen bekannt.

Das Unternehmen verkaufte an zwölf aufeinanderfolgenden Handelstagen Bank of America-Aktien im Wert von 3,8 Milliarden Dollar und reduzierte seinen Anteil an der Bank auf 12,1 Prozent.

Berkshire profitierte in den vergangenen zwei Jahren auch von den steigenden Zinsen der US-Notenbank, was zu einem deutlichen Anstieg der Zinserträge aus seinem Portfolio an Schatzwechseln führte.

Das Unternehmen erwirtschaftete im zweiten Quartal 2,6 Milliarden Dollar an Zinserträgen und im gesamten vergangenen Jahr 8 Milliarden Dollar. Damit übertraf es die 5,4 Milliarden Dollar, die es an Dividenden aus seinem 285 Milliarden Dollar schweren Aktienportfolio erhielt.

Ökonomische Erkenntnisse aus Berkshires Quartalsergebnissen

Die Quartalsergebnisse von Berkshire werden aufmerksam beobachtet, um Erkenntnisse über Buffetts Investitionsperspektiven und die Gesamtentwicklung der US-Wirtschaft zu gewinnen.

Die jüngsten Ergebnisse deuten auf eine Abkühlung des Wirtschaftswachstums hin, auch wenn die Wirtschaft insgesamt weiterhin robust bleibt.

Das Betriebsergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar, vor allem aufgrund der Erholung der Versicherungssparte von Berkshire.

Der versicherungstechnische Gewinn vor Steuern des Autoversicherers Geico hat sich aufgrund gestiegener Preise für die Versicherungsnehmer mehr als verdreifacht und liegt nun bei 1,8 Milliarden Dollar.

Die Umsätze von Berkshires Eisenbahntochter BNSF blieben unverändert, wobei höhere Mengen an Konsumgüterlieferungen durch einen Rückgang bei den Kohletransporten ausgeglichen wurden. Die Umsätze mehrerer Fertigungsunternehmen, darunter Marmon und Iscar, gingen im Laufe des Quartals zurück, während die Umsätze in Segmenten wie NetJets und Precision Castparts stiegen.

Allerdings verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang bei Fruit of the Loom und seinem Restaurantzuliefergeschäft.

Die strategische Entscheidung von Warren Buffett, den Anteil von Berkshire Hathaway an Apple deutlich zu reduzieren, zeigt einen vorsichtigen Umgang mit der aktuellen Aktienmarktlandschaft.

Dieser Schritt hält zwar an seiner langfristigen Bindung an Apple fest, spiegelt aber auch eine umfassendere Strategie zum Aufbau von Barreserven und zur Nutzung stabilerer Investitionsmöglichkeiten wider.

Während Berkshire sein Portfolio weiter anpasst, verfolgt die Finanzwelt aufmerksam Buffetts nächste Schritte.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.