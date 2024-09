Bangladeschs Premierministerin Sheikh Hasina tritt zurück und flieht inmitten gewaltsamer Proteste aus dem Land

In einer dramatischen Wendung der Ereignisse soll Bangladeschs Premierministerin Sheikh Hasina inmitten gewalttätiger Proteste und der Erstürmung ihrer Residenz durch wütende Demonstranten zurückgetreten und aus dem Land geflohen sein.

Sie reiste mit ihrer jüngeren Schwester in einem Militärhubschrauber nach Indien und landete Berichten zufolge im indischen Bundesstaat Tripura.

In einer Rede an die Nation verkündete Generalstabschef Waqar-uz-Zaman kurz darauf, dass ein politischer Übergang im Gange sei und eine „Übergangsregierung gebildet“ werde.

Der Armeechef versicherte außerdem, dass bis heute Abend eine Lösung für die Krise gefunden werde und dass im Land weder eine Ausgangssperre noch ein Ausnahmezustand erforderlich sei.

Er forderte die protestierenden Studenten auf, Zurückhaltung zu üben und in ihre Häuser zurückzukehren.

Dieser plötzliche Schritt folgte auf ein 45-minütiges Ultimatum der bangladeschischen Armee, das ihr den Rücktritt gestattete.

Die aktuellen Unruhen gehen auf den vergangenen Monat zurück, als Studentengruppen gegen Quoten bei öffentlichen Arbeitsplätzen protestierten, was mindestens 150 Tote und Tausende Verletzte zur Folge hatte.

Die Gruppe „Students Against Discrimination“, die die Proteste im vergangenen Monat anführte, stand auch bei den jüngsten Demonstrationen an vorderster Front.

Die Proteste kamen zunächst zum Erliegen, nachdem der Oberste Gerichtshof am 21. Juli die meisten Quoten aufgehoben hatte.

Letzte Woche kehrten die Demonstranten jedoch zurück und forderten von Hasina eine öffentliche Entschuldigung für die Gewalt, die Wiederherstellung der Internetverbindungen, die Wiedereröffnung der College- und Universitätsgelände und die Freilassung der Festgenommenen.

Mittlerweile haben sich die Proteste über die Quotenfrage hinaus zu einer breiteren regierungsfeindlichen Bewegung entwickelt.

Die vielfältige Unterstützung aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft, darunter Filmstars, Musiker und Bekleidungshersteller, unterstreicht die weit verbreitete Unzufriedenheit mit Hasinas Regierung.

Kampagnen in den sozialen Medien und Rap-Songs verstärkten die Forderungen nach ihrem Rücktritt.

Im Laufe des Wochenendes eskalierten diese Demonstrationen zu einer Kampagne für den Sturz Hasinas; die Demonstranten forderten Gerechtigkeit für die im vergangenen Monat Getöteten.

Den aktuellen Unruhen in Bangladesch liegen auch wirtschaftliche Ursachen zugrunde.

Aufgrund des stagnierenden Beschäftigungswachstums im privaten Sektor sind Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor mit ihren regelmäßigen Gehaltserhöhungen und Privilegien äußerst attraktiv geworden.

Die hohe Jugendarbeitslosigkeit – bei einer Bevölkerung von 170 Millionen Menschen sind fast 32 Millionen weder arbeits- noch schulpflichtig – hat die Wut unter den Studenten noch weiter geschürt.

Bangladeschs Wirtschaft, die aufgrund ihrer boomenden Bekleidungsindustrie einst zu den am schnellsten wachsenden der Welt gehörte, stagniert.

Die Inflation liegt bei etwa 10 Prozent pro Jahr und die Dollarreserven schrumpfen, was die wirtschaftlichen Herausforderungen des Landes noch verschärft.

Indien verhängte eine hohe Alarmstufe entlang der indisch-bangladeschischen Grenze, kurz nachdem sich die öffentliche Ordnungslage zuspitzte und der Premierminister floh.

Der Chef der Border Security Force (BSF) der indischen Central Armed Police Force (CAPF) traf ebenfalls in Kalkutta ein, um die Lage zu beobachten.

Pinak Ranjan Chakravarty, ehemaliger indischer Hochkommissar in Bangladesch, sagte gegenüber ANI:

Dieser Druck war gestiegen. Wenn es stimmt, dass sie zurückgetreten ist, muss die Armee, die eine mächtige Institution in diesem Land ist, in irgendeiner Weise eingegriffen und ihr gesagt haben, dass die Dinge schlecht stehen. Dies ist ein großes Ereignis in Bangladesch, und wir werden dort eine neue Art von Regierung erleben. Wir können uns auf eine Zeit der Instabilität freuen, die schlecht für das Land ist. Es ist auch nicht gut für die Region. Indien wird beobachten, was passieren wird.