Hugo Boss verkauft Russland-Geschäft an Stockmann und zieht sich wegen der Invasion in der Ukraine aus dem Markt zurück

Der deutsche Luxusmodekonzern Hugo Boss hat sein Russlandgeschäft für eine nicht genannte Summe an seinen langjährigen Großhandelspartner Stockmann JSC verkauft, teilte das Unternehmen einem Reuters-Bericht zufolge mit.

Mit diesem Schritt reiht sich Hugo Boss in die Riege zahlreicher westlicher Marken ein, die als Reaktion auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine den russischen Markt verlassen.

Hugo Boss hatte seinen Einzelhandelsbetrieb in Russland kurz nach Moskaus Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 eingestellt.

Das Unternehmen stellte außerdem seine E-Commerce-Aktivitäten ein und stoppte jegliche Werbung auf dem russischen Markt.

Hugo Boss bestätigte den Verkauf gegenüber Reuters und sagte:

„Wir können bestätigen, dass unsere russische Tochtergesellschaft an Stockmann JSC verkauft wurde – ein Unternehmen, das einem der langjährigen Großhandelspartner von Hugo Boss im Land gehört.“

Details des Deals und finanzielle Bedingungen

Obwohl keine der beiden Parteien die finanziellen Bedingungen des Deals bekannt gab, schreiben die russischen Vorschriften vor, dass ausländische Unternehmen ihre Vermögenswerte mit einem Abschlag von mindestens 50 Prozent verkaufen müssen.

Russischen Unternehmensunterlagen zufolge wurde die Transaktion am 2. August abgeschlossen. Stockmann JSC besitzt nun 100 Prozent von Hugo Boss Rus, was einem Nominalwert von 40 Millionen Rubel (470.588 Dollar) entspricht.

Stockmann JSC antwortete nicht sofort auf Anfragen um einen Kommentar.

Hugo Boss sah sich dem Druck von Organisationen wie B4Ukraine ausgesetzt, einer Koalition zivilgesellschaftlicher Gruppen, die sich dafür einsetzt, dass westliche Unternehmen ihre Beziehungen zu Russland abbrechen.

Trotz dieses Drucks beharrte Hugo Boss darauf, seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber seinen Großhandelspartnern in Russland nachzukommen.

Im April erklärte das Unternehmen:

„Im Großhandelsgeschäft erfüllen wir die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber unseren Partnern. In diesem Zusammenhang hält Hugo Boss die bestehenden EU-Sanktionen stets ein.“

Invasion in der Ukraine zwingt viele Unternehmen zum Rückzug aus Russland

Der Rückzug von Hugo Boss aus Russland ist Teil eines breiteren Trends westlicher Marken, die sich aufgrund der geopolitischen Auswirkungen des Ukraine-Konflikts vom russischen Markt zurückziehen.

Im Jahr 2022 stellte die Ford Motor Company zunächst ihre Aktivitäten in Russland ein und verließ den Markt einige Monate später durch den Verkauf ihres 49-prozentigen Anteils am Joint Venture Sollers Ford.

Der Autobauer äußerte sich „zutiefst besorgt über die Situation in der Ukraine“ und wies darauf hin, dass „weltweit eine große Zahl ukrainischer Staatsangehöriger bei Ford beschäftigt“ sei.

Toyota kündigte außerdem an, als Reaktion auf die russische Invasion die Produktion in Russland einzustellen und die Exporte in das Land im Jahr 2022 einzustellen. Der Krieg hatte insbesondere Auswirkungen auf die Beschaffung wichtiger Materialien und Teile des Unternehmens.

Letztes Jahr wurde berichtet, dass das Werk des Unternehmens in St. Petersburg möglicherweise an das russische Staatsunternehmen NAMI übertragen werden könnte.

Auch Boeing und Airbus haben in unterschiedlichem Ausmaß auf die Bremse ihrer Russland-Aktivitäten getreten. Apple war einer der ersten Hersteller, der seine Produktverkäufe in dem Land einstellte.

Auch Airbnb hat seinen Betrieb in Russland und Weißrussland eingestellt.

In einem Bericht der Yale School of Management vom Januar dieses Jahres wurde geschätzt, dass über 1.000 Unternehmen öffentlich erklärt hätten, dass sie ihre Geschäftstätigkeit in Russland freiwillig und in einem Umfang einschränken würden, der über das gesetzlich vorgeschriebene absolute Minimum hinausgeht, wie es die internationalen Sanktionen vorsehen.

Einige Unternehmen operierten jedoch unbeirrt weiter in Russland

Für das amerikanische Bekleidungsunternehmen Guess beispielsweise lief alles wie gewohnt weiter.

Finanzielle Auswirkungen auf ausscheidende Unternehmen

Einer im März dieses Jahres veröffentlichten Reuters-Analyse zufolge verloren ausländische Unternehmen, die Russland seit der Invasion der Ukraine im Jahr 2022 verließen, beim Austritt aus dem Markt 107 Milliarden Dollar.

Der Verlust entstand durch Abschreibungen und Einnahmeausfälle, weil das Regime von Präsident Wladimir Putin zunehmend schärfere Strafmaßnahmen für ausscheidende Unternehmen ergriff. So mussten sie etwa ihre Vermögenswerte mit einem Preisnachlass von 50 Prozent verkaufen und mindestens 10 Prozent des Verkaufserlöses an den Bundeshaushalt abführen.

Washington bezeichnete derartige Zahlungen als “Exit-Steuern”.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.