RBC stuft Lockheed Martin mit einem Kursziel von 600 USD auf „Outperform“ hoch: Sollten Sie die Firma in Ihr Portfolio aufnehmen?

Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT), der Luft- und Raumfahrt- und Rüstungskonzern, erhielt kürzlich von RBC Capital ein deutliches Upgrade. Die Aktie wurde von „Sector Perform“ auf „Outperform“ hochgestuft, mit einem revidierten Kursziel von 500 auf 600 US-Dollar.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Wiederaufnahme der F-35-Auslieferungen ein großer Schub

Copy link to section

Diese optimistische Revision geht von einem Aufwärtspotenzial von über 9 % aus, das auf eine positive Umsatzwachstumsdynamik und eine attraktive Bewertung zurückzuführen ist.

Als Hauptgründe für das neue Vertrauen nannten die Analysten Lockheeds verbesserte Auslieferungspläne für die F-35-Kampfflugzeuge und eine starke Nachfrage nach seinen modernen Raketensystemen.

Die Hochstufung durch RBC wird durch die erfolgreiche Wiederaufnahme der F-35-Auslieferungen im letzten Monat untermauert, die für die Steigerung des Cashflows von Lockheed von entscheidender Bedeutung sind.

Schätzungen von RBC gehen für das Jahr 2024 von einer Auslieferung von 95 F-35-Jets aus, was auf starke Produktionskapazitäten und ein gutes Bestandsmanagement schließen lässt.

Dieser Wiederanstieg der F-35-Auslieferungen ist nicht nur für den Umsatz von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorsprungs von Lockheed in der Luft- und Raumfahrtverteidigung.

Gleichzeitig wird für Lockheeds Raketen- und Feuerleittechnik-Segment (MFC) weiteres Wachstum erwartet.

Diese Einheit, die für Systeme wie HIMARS und Javelin-Raketen verantwortlich ist, profitiert direkt von den erhöhten Militärausgaben der USA und ihrer Verbündeten, die auf gestiegene globale Sicherheitsbedenken zurückzuführen sind.

Nachdem die Analysten von RBC zwei Tage mit dem Management von Lockheed verbracht hatten, drückten sie ihr großes Vertrauen in das nachhaltige Wachstum des MFC-Segments aus, das durch Investitionen in mehrere Verteidigungsprogramme unterstützt wird.

Bank of America stuft Lockheed auf „Kaufen“ hoch

Copy link to section

Andere große Finanzinstitute, darunter Bank of America und TD Cowen, sind ähnlich optimistisch. Am 30. Juli stufte Bank of America Lockheed auf “Kaufen” hoch und prognostizierte ein Kursziel von 635 Dollar. Sie erkannte damit das beschleunigte Gewinnpotenzial angesichts steigender F-35-Auslieferungen und einer starken globalen Nachfrage an.

Auch die jüngste Hochstufung der Aktie durch TD Cowen auf „Kaufen“ mit einem Kursziel von 560 USD im Anschluss an die Genehmigung der Wiederaufnahme der F-35-Lieferungen durch das Verteidigungsministerium spielt in die allgemeinere Perspektive der Erholung und des Wachstums hinein.

Sie verwiesen insbesondere auf die Wiederaufnahme der Auslieferungen im Rahmen des Programms „Technology Refresh 3“ (TR-3), das die technologischen Fähigkeiten der F-35 verbessert und sicherstellt, dass Lockheed an der Spitze der militärischen Luftfahrttechnologie bleibt.

Lockheeds Q2-Ergebnisse

Copy link to section

Diese Flut an Upgrades und positiven Analystenberichten erfolgte im Anschluss an Lockheed Martins starken Ergebnisbericht für das zweite Quartal. Das Unternehmen verzeichnete einen Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 7,11 USD und übertraf damit die Erwartungen um 0,66 USD. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 9 % auf 18,1 Milliarden USD.

Diese Zahlen übertreffen nicht nur die Prognosen der Analysten, sondern deuten auch auf eine robuste Betriebseffizienz und eine wachsende Marktnachfrage nach den Angeboten von Lockheed hin.

Zu den operativen Highlights zählt der beträchtliche Auftragsbestand von nahezu 160 Milliarden US-Dollar, der laufende und neue Vertragsabschlüsse widerspiegelt, die mehr als das Doppelte des Jahresumsatzes ausmachen.

Lockheeds Segmentergebnisse für das Quartal verdeutlichen das beeindruckende Wachstum des Unternehmens weiter. Das Segment Luftfahrt verzeichnete einen Anstieg des Nettoumsatzes um 6 %, während das Segment Raketen und Feuerleitsysteme einen Zuwachs von 13 % meldete, der auf die gesteigerte Produktion von Raketensystemen zurückzuführen war.

Auch die Segmente Rotary and Mission Systems und Space meldeten deutliche Umsatzsteigerungen und unterstrichen damit die Stärke des Unternehmens in mehreren Bereichen der Verteidigungstechnologie.

Die strategischen Initiativen des Unternehmens, darunter erhebliche Investitionen in digitale Technologien und KI, verbessern sein Produktangebot und seine operativen Fähigkeiten.

Dies zeigt sich an der Integration künstlicher Intelligenz in Plattformen wie dem Aegis Combat System und den Fortschritten bei Hyperschalltechnologien, die Lockheed zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Verteidigungstechnologien der nächsten Generation machen.

Während Lockheed seine technologische und operative Präsenz weiter ausbaut, bleiben die finanziellen Aussichten des Unternehmens weiterhin gut. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr für Umsatz, Segmentbetriebsgewinn und Gewinn je Aktie angehoben, was sein Vertrauen in weiteres Wachstum und Rentabilität widerspiegelt.

Angesichts der strategischen Fortschritte von Lockheed Martin, der soliden Finanzlage und der positiven Heraufstufungen durch Analysten ist das Unternehmen für zukünftiges Wachstum gut gerüstet.

Diese fundamentalen Stärken bilden einen soliden Hintergrund, wenn wir uns nun den technischen Aspekten der Kursentwicklung von Lockheeds Aktie zuwenden. Lassen Sie uns einen Blick auf die Charts werfen, um die mögliche Kursentwicklung der Lockheed Martin-Aktie im Lichte ihrer jüngsten positiven Entwicklungen zu erkennen.

Bullische Dynamik nach 2-jähriger Spanne

Copy link to section

Nachdem die Aktie von Lockheed Martin über zwei Jahre lang in einer Spanne von 400 bis 500 US-Dollar gehandelt wurde, durchbrach sie im vergangenen Monat endlich das obere Ende dieser Spanne, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gegeben hatte.



LMT-Chart von TradingView

Seitdem zeigt die Aktie in allen Zeiträumen eine starke Aufwärtsdynamik, stößt jedoch bei einem Kurs über 550 USD auf Widerstand. Anleger, die wie eine Reihe von Analysten weiterhin optimistisch in Bezug auf die Aktie bleiben, haben derzeit also zwei Möglichkeiten.



Erstens können sie warten, bis die Aktie etwas stärker zurückgeht, und sie dann bei der Marke von 520 USD kaufen. Zweitens können sie die Aktie kaufen, wenn sie einen Tagesschlusskurs über 550 USD erzielt.

Händler, die eine pessimistische Einschätzung für die Aktie haben, sollten von der Eröffnung einer Short-Position absehen, es sei denn, die Aktie beginnt Schwäche zu zeigen. Dies wird deutlich, wenn sie unter ihren 50-Tage-Durchschnitt oder die untere Grenze ihres 25-Tage-Donchian-Kanals fällt.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.