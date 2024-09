Metaplanet will 70 Mio. $ aufbringen, um mehr BTC zu kaufen, während der DTX Exchange-Vorverkauf 1,2 Mio. $ erreicht

Metaplanet, ein japanisches börsennotiertes Unternehmen, hat einen mutigen Schritt angekündigt: Es will durch eine Kapitalerhöhung 70 Mio. $ aufbringen, um zusätzliche Bitcoins zu kaufen. Metaplanets Plan kommt zu einer Zeit, in der die Finanzmärkte in Aufruhr sind.

Während Metaplanet plant, weitere Bitcoins zu kaufen, hat DTX Exchange, eine neue hochmoderne Handelsplattform für Kryptowährungen, bei seinem Vorverkauf bedeutende Fortschritte gemacht und über 1,2 Mio. $ eingesammelt.

In diesem Artikel befassen wir uns eingehend mit Metaplanet’s Entscheidung zur Bitcoin-Akquisition, den innovativen Funktionen von DTX Exchange und dem vielversprechenden Nutzen des DTX-Tokens.

Der strategische Bitcoin-Akkumulationsplan von Metaplanet

Mit der Ausweitung seiner Bitcoin-Bestände will Metaplanet das langfristige Wachstum des Unternehmens steigern. Es nutzt dazu das Aufwertungspotenzial von Bitcoin und seine Fähigkeit, sich gegen die Abwertung der Fiat-Währung abzusichern.

Insbesondere plant Metaplanet, die 70 Mio. $, die es in Bitcoin investieren möchte, durch eine Bezugsrechtsemission aufzubringen.

Durch die Bezugsrechtsemission können bestehende Aktionäre vom 6. September bis 15. Oktober neue Aktien zu einem Ausübungspreis von 555 Yen (ca. 4 $) erwerben.

Metaplanet hält derzeit rund 246 Bitcoins im Wert von etwa 13,4 Mio. $ und möchte in die Fußstapfen von MicroStrategy treten, einem an der Nasdaq notierten Unternehmen, das für seine aggressive Bitcoin-Akquisitionsstrategie bekannt ist.

Seit 2020 hat MicroStrategy über 220.000 Bitcoins angesammelt und damit seine Marktbewertung deutlich gesteigert.

Durch die Positionierung als Japans führendes börsennotiertes Bitcoin-Holdingunternehmen zielt Metaplanet darauf ab, einen erheblichen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Die Entscheidung unterstreicht einen wachsenden Trend unter Unternehmen, Bitcoin als Reservevermögen zu übernehmen, in der Erwartung eines langfristigen Wertzuwachses und seiner Stabilität angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten.

DTX Exchange hat im Vorverkauf bisher über 1,2 Mio. $ gesammelt

Während Metaplanet sich auf den Erwerb von Bitcoins konzentriert, sorgt DTX Exchange in der Welt des Kryptohandels für Furore. DTX Exchange zielt darauf ab, die Handelsbranche zu revolutionieren, indem es Blockchain-Technologie mit traditionellen Anlageklassen kombiniert und sowohl erfahrenen Händlern als auch Neueinsteigern eine umfassende Lösung bietet.

Die Börse führt derzeit den Vorverkauf ihres nativen Tokens, DTX Token, durch und bietet Anlegern die Möglichkeit, in eine kommende dezentrale Handelsplattform zu investieren.

Bisher wurden im Vorverkauf über 1,2 Mio. $ gesammelt, was das starke Interesse und Vertrauen der Anleger unterstreicht. Der Vorverkauf befindet sich derzeit in der zweiten Phase, in der die DTX-Token für 0,04 $ angeboten werden.

Der Vorverkauf zeichnet sich durch steigende Token-Preise mit jeder Vorverkaufsphase aus und der Token-Preis dürfte in der nächsten Vorverkaufsphase auf 0,06 $ steigen, was frühen Investoren die Möglichkeit bietet, mehr zu verdienen.

DTX Exchange verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine breite Palette an Anlageklassen, darunter Kryptowährungen, Aktien, Devisen (FX) und Differenzkontrakte (CFDs). Diese Vielfalt ermöglicht es Händlern, ihre Portfolios nahtlos zu diversifizieren.

Die Plattform zielt darauf ab, die Lücke zwischen der Kryptowelt und traditionellen Finanzsystemen zu schließen und es Personen ohne Bankkonto zu ermöglichen, an der Weltwirtschaft teilzunehmen. Sie setzt außerdem hochmoderne Maßnahmen wie non-custodial Speicherlösungen und On-Chain-Verifizierungen ein, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.

Darüber hinaus verbessert die Plattform die Liquidität durch verteilte Liquiditätspools und gewährleistet so ein nahtloses Handelserlebnis unabhängig von den Marktbedingungen. Fortschrittliche Handelstools wie Social Trading, Copy Trading, On-Chain-Analyse, Trading-Bots und Handelssignale statten Händler mit den notwendigen Erkenntnissen und Ressourcen für fundierte Entscheidungen aus.

Der vielseitige Nutzen des DTX-Tokens

Ein wesentlicher Bestandteil des DTX Exchange-Ökosystems ist der DTX-Token, der innerhalb der Plattform verschiedene Zwecke erfüllt. Zu den wichtigsten Funktionen des Tokens gehören die Zahlung von Handelsgebühren, der Zugriff auf Premiumfunktionen, Treueprämien, Staking und die Teilnahme an tokenisierten Assets.

Durch die Verwendung von DTX-Tokens zur Deckung der Handelsgebühren profitieren Benutzer von ermäßigten Tarifen, was eine aktive Teilnahme an der Plattform fördert.

Durch das Halten einer bestimmten Menge an DTX-Token erhalten Benutzer Zugriff auf Premiumfunktionen wie erweiterte Analysen und vorrangigen Kundensupport. Die Plattform belohnt regelmäßige Händler außerdem mit Treueprämien in Form von DTX-Token und fördert so ein nachhaltiges Engagement.

Darüber hinaus können Inhaber von DTX-Token ihre Token einsetzen, um an der Governance der Plattform teilzunehmen und Stimmrecht bei wichtigen Entscheidungsprozessen zu erlangen.

DTX-Tokens ermöglichen es Benutzern außerdem, in tokenisierte Assets zu investieren, die reale Finanzinstrumente und Rohstoffe darstellen, und so ihre Marktpräsenz zu erweitern.

Die Initiative von Metaplanet, 70 Mio. $ für den Erwerb von Bitcoins aufzubringen, und der erfolgreiche Vorverkauf von DTX Exchange markieren bedeutende Entwicklungen im Kryptobereich.

Die strategische Anhäufung von Bitcoin durch Metaplanet unterstreicht das wachsende Unternehmensinteresse an digitalen Assets, während die innovative Plattform und der vielseitige Token-Nutzen von DTX Exchange eine Neugestaltung der Handelslandschaft versprechen.

Diese Fortschritte unterstreichen die dynamische und sich entwickelnde Natur des Kryptowährungsmarktes und bieten sowohl Anlegern als auch Händlern spannende Möglichkeiten.

Weitere Informationen zu DTX Exchange und dem laufenden Token-Vorverkauf finden Sie auf der offiziellen Website der Börse.