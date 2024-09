Erklärt: Was ist der Grund für den weltweiten Aktienausverkauf und wer trägt die Schuld?

Die weltweiten Märkte erlebten erhebliche Turbulenzen, als Händler auf die jüngsten Konjunkturdaten reagierten und Wetten abwickelten, die den Großteil des Jahres dominiert hatten.

Der japanische Topix-Index erlitt einen dramatischen Rückgang von über 12 Prozent und markierte damit die stärkste Ausverkaufswelle seit dem Börsencrash am „Schwarzen Montag“ im Jahr 1987.

Diese Verkaufswelle dehnte sich auf die US-amerikanischen und europäischen Märkte aus und der S&P 500 an der Wall Street verlor rund 4 Prozent.

Warum der Aktienausverkauf?

Der wichtigste Auslöser dieser Marktturbulenzen waren die jüngsten Konjunkturdaten, die die vorherrschende Meinung in Frage stellten, die politischen Entscheidungsträger weltweit und insbesondere die US-Notenbank könnten die Inflation ohne schwerwiegende Kollateralschäden drosseln.

Die auffälligsten Daten kamen aus dem am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht, der einen viel stärkeren Rückgang bei der Einstellungsquote anzeigte als erwartet.

Dieser Bericht verstärkte die Befürchtungen, dass die US-Wirtschaft aufgrund hoher Kreditkosten erheblich unter Druck steht.

Unternehmensleiter haben festgestellt, dass die Konsumausgaben, ein entscheidender Motor der US-Wirtschaft, zu sinken beginnen.

„Zu Beginn dieses Jahres erwarteten die Anleger ein ‚Goldlöckchen‘-Ergebnis“, sagten die Aktienstrategen von JPMorgan. Diese optimistische Prognose werde nun jedoch „auf eine harte Probe gestellt“.

Goldman Sachs revidierte am Wochenende seine Prognose und geht nun von einer Wahrscheinlichkeit von eins zu vier aus, dass die USA im nächsten Jahr in eine Rezession geraten. Zuvor lag die Wahrscheinlichkeit bei 15 Prozent.

Auch in anderen Regionen sind Anzeichen wirtschaftlicher Schwierigkeiten erkennbar: Konjunkturumfragen in der Eurozone verdeutlichen die Auswirkungen geopolitischer Spannungen, eines schwächeren weltweiten Wachstums und eines fragilen Verbrauchervertrauens.

Unterdessen zeigte Chinas führender Fertigungssektor in den drei Monaten vor Juli Anzeichen einer nachlassenden Aktivität.

Schwere Marktverwerfungen erklärt

Die weltweiten Aktienmärkte befanden sich im Aufwärtstrend, getragen von der Hoffnung auf ein wirtschaftliches „Goldlöckchen“-Szenario und einem Anstieg der US-Technologiewerte, der durch die Begeisterung für künstliche Intelligenz getrieben wurde.

Der S&P 500, der als wichtigstes Aktienbarometer der Welt gilt, hatte sich seit Jahresbeginn um fast 20 Prozent erholt und am 16. Juli einen Rekordwert erreicht.

Allerdings sind Marktrückgänge normalerweise schneller als Kursgewinne. Seit seinem Höchststand im Juli ist der S&P 500 um mehr als 9 % gefallen.

Der Anstieg der Aktienkurse ließ die Wertpapiere zudem teurer erscheinen. Laut FactSet-Daten wird der S&P 500 mit dem 20,5-Fachen der erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate gehandelt, verglichen mit einem Durchschnitt von 16,5 seit 2000.

Der VIX-Index, der oft als „Angstbarometer“ der Wall Street bezeichnet wird, stieg von 16 Punkten vor nur einer Woche auf 50 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020. Dies deutet darauf hin, dass weitere Marktvolatilität bevorstehen könnte.

Die „Glorreichen Sieben“ des Technologiesektors spielen eine zentrale Rolle

Besonders besorgt sind die Anleger über die starke Abhängigkeit von einer kleinen Zahl von Technologiewerten, die als Amerikas „Glorreiche Sieben“ bekannt sind.

Laut Howard Silverblatt, einem leitenden Analysten bei S&P Dow Jones Indices, waren Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta und Nvidia bis Juli für 52 % der Jahresrendite des S&P 500 verantwortlich.

Diese Aktien stehen nun unter Druck, und ihr einst positiver Markteinfluss ist zu einem wesentlichen Faktor für den Ausverkauf geworden. Der technologielastige Nasdaq Composite Index ist seit seinem Höchststand im Juli um rund 14 Prozent gefallen.

Die Probleme des Technologiesektors wurden durch die Nachricht verschärft, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway im Zuge einer breiteren Abkehr vom Aktienmarkt seinen Anteil an Apple halbiert hatte, was den Milliardär dazu veranlasste, Aktien im Wert von 76 Milliarden Dollar abzustoßen.

Auch andere Sorgen im Technologiesektor traten zutage. So kündigte Intel an, im Rahmen eines umfassenden Sanierungsplans 15.000 Stellen abzubauen. Die Folge war in der vergangenen Woche ein Kurssturz der Aktie um rund 30 Prozent.

Ebenso belastete die Sorge um die Nachhaltigkeit eines durch KI bedingten Nachfragebooms bei Spezialchips die Stimmung. Der Chiphersteller Nvidia fiel gegenüber seinem Höchststand im Juni um 35 Prozent.

Japans Aktienmarkt am stärksten betroffen

Der japanische Aktienmarkt hat die Hauptlast der Verkaufswelle getragen und nach dem Kurseinbruch am Montag alle Jahresgewinne wieder eingebüßt.

Auslöser dieses Rückgangs war der rasante Anstieg des Yen, nachdem die japanische Notenbank ihren Leitzins auf 0,25 Prozent angehoben hatte, den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise Ende 2008.

Diese restriktive Haltung stand im Widerspruch zu den Erwartungen einer gemäßigteren Wende in der US-Geldpolitik und führte zu einer Abwicklung von „Carry Trades“, bei denen sich Investoren in Niedrigzinsländern Geld leihen, um es in Ländern mit höheren Zinsen zu investieren.

Der Anstieg des Yen gegenüber dem US-Dollar um mehr als 12 % seit Ende Juni auf 142,5 Yen stellt eine gewaltige Erschütterung auf den Devisenmärkten dar.

Ein stärkerer Yen stellt einen erheblichen Gegenwind für die exportlastigen Aktienindizes Japans dar.

Der japanische Aktienmarkt, der stark von der Weltwirtschaft abhängig ist, ist zum Hauptziel der Risikominderung geworden, wenn globale Fonds in Panik geraten.

Trotz der jüngsten optimistischen Rhetorik über den wirtschaftlichen Aufschwung Japans und der historischen Höchststände, die die Tokioter Aktienkurse im Juli erreichten, fand diese Meldung nur schwache Unterstützung.

Inländische Institutionen und Privatpersonen hatten kein starkes Vertrauen in den Markt, sodass die Hauptlast der Rallye auf ausländische Investoren fiel, die den Markt bei einem Stimmungsumschwung schnell verlassen können.

Was ist die Schuld der US-Notenbank?

Die Entscheidung der Federal Reserve von letzter Woche, die Zinsen auf einem 23-Jahres-Hoch von über 5% zu belassen, entsprach den Erwartungen der Anleger.

Der schwache Beschäftigungsbericht für Juli, der eine geringere Einstellungsquote und eine steigende Arbeitslosenquote anzeigte, löste jedoch Panik aus, die Fed habe die Senkung der Kreditkosten möglicherweise zu lange hinausgezögert und damit das Risiko einer Rezession in den USA erhöht.

Sollte die Marktinstabilität anhalten, könnte Fed-Chef Jay Powell vor einer schwierigen Situation stehen.

Die Märkte kalkulieren inzwischen ein, dass die Fed bis zum Jahresende Zinssenkungen von 1,25 Prozentpunkten vornehmen wird, was fünf Kürzungen um jeweils ein Viertelprozentpunkt entspricht.

Händler ziehen zudem die Möglichkeit in Betracht, dass die US-Notenbank vor ihrer nächsten Sitzung im September zu einer außerplanmäßigen Notfallkürzung gezwungen sein könnte.

Aufgrund wachsender Sorgen über die Entwicklung der US-Wirtschaft erleben die globalen Märkte erhebliche Turbulenzen. Der starke Ausverkauf des japanischen Topix-Index und die allgemeinen Rückgänge an den US-amerikanischen und europäischen Märkten unterstreichen die wachsenden Ängste der Anleger.

Wirtschaftsdaten, die auf einen Rückgang bei der Einstellung von Neueinstellungen und den Verbraucherausgaben hinweisen, gepaart mit hohen Kreditkosten, haben die Rezessionsrisiken erhöht.

Der übergroße Einfluss der Technologiewerte und die unterschiedlichen Geldpolitiken der großen Volkswirtschaften haben die Marktvolatilität noch verstärkt.

Während sich Händler auf weitere mögliche Turbulenzen einstellen, bleibt der Fokus auf der Frage, wie die politischen Entscheidungsträger weltweit, insbesondere die US-Notenbank, mit diesen schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen umgehen werden.

