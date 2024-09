Venezuela in der Krise: Proteste und wirtschaftlicher Niedergang nach Wahlbetrugsvorwürfen

Venezuela sieht sich mit einem erneuten Aufflammen der Gewalt und wirtschaftlichen Turbulenzen konfrontiert, nachdem es bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen zu Wahlbetrug zugunsten von Nicolás Maduro gekommen war. Diese Anschuldigungen haben weitverbreitete Proteste ausgelöst, die zu Toten, Verletzten und zahlreichen Festnahmen geführt haben und das ohnehin fragile Land noch weiter destabilisieren.

Proteste und politische Unruhen eskalieren

Die jüngsten Präsidentschaftswahlen in Venezuela wurden von Wahlbetrugsvorwürfen überschattet. Sie lösten Proteste aus, die rasch in Gewalt umschlugen. Nicolás Maduros Sieg wurde in Frage gestellt, was zu weitverbreiteten Unruhen und einer harten Reaktion der Sicherheitskräfte führte.

Das Chaos nach den Wahlen droht die ohnehin schon prekäre wirtschaftliche Lage Venezuelas zu verschärfen, das seit Jahren mit galoppierender Inflation, politischer Instabilität und sinkenden Öleinnahmen zu kämpfen hat.

Venezuelas anhaltender wirtschaftlicher Zusammenbruch

Venezuelas Wirtschaft befindet sich im freien Fall, gekennzeichnet durch Hyperinflation und eine Massenflucht von Bürgern auf der Suche nach besseren Chancen im Ausland. Asdrúbal Oliveros, Direktor des Beratungsunternehmens Ecoanalítica, betonte, dass Venezuelas Wirtschaft von 2014 bis 2021 um etwa 70 % geschrumpft sei und damit ihren tiefsten Stand in der Geschichte erreicht habe.

Obwohl das Land die hyperinflationäre Phase von 2018-2019 hinter sich gelassen hat, bleibt der Weg zur vollständigen wirtschaftlichen Erholung schwierig. Venezuelas BIP wird im Jahr 2024 voraussichtlich 102,3 Milliarden Dollar erreichen, ein deutlicher Kontrast zu seinem Vorkrisenniveau.

Die Staatsverschuldung ist bis 2023 auf 4,2 Billionen Dollar angestiegen, was die wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch verschärft. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt zwar bei 5,5 Prozent, diese Zahl berücksichtigt jedoch nicht die weit verbreitete Unterbeschäftigung und den informellen Arbeitsmarkt, der im Land vorherrscht.

Anhaltende wirtschaftliche Instabilität

Obwohl Venezuela nicht mehr die höchste Inflationsrate Lateinamerikas aufweist – noch übertroffen von Argentiniens Inflationsrate von über 200 % – lag sie im Juni 2024 immer noch über 50 %.

Diese anhaltende Inflation beeinträchtigt das Wohlergehen der Venezolaner, da der Mindestlohn seit März 2022 bei 130 Bolívares (ungefähr 3,50 Dollar) stagniert.

Als Reaktion darauf kündigte Präsident Maduro für Mai 2024 höhere staatliche Prämien an, darunter eine Anhebung des Mindestgehalts, einen Nahrungsmittelbonus von 40 Dollar und einen von 60 auf 90 Dollar erhöhten „Bonus für Wirtschaftskriegsführung“.

Die Wirtschaftskrise hatte verheerende Auswirkungen auf die Gesellschaft: Über 80 Prozent der Bevölkerung leben in Armut und 53 Prozent in extremer Armut.

Diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten, verbunden mit den anhaltenden politischen und sozialen Herausforderungen, unterstreichen die Vielschichtigkeit von Venezuelas Kampf um eine wirtschaftliche Erholung.

Wirtschaftsindikatoren zeigen gemischte Fortschritte

Das venezolanische Finanzobservatorium (OVF) meldete im zweiten Quartal 2024 ein Wirtschaftswachstum von 3,6 %, gegenüber 2 % im Vorquartal.

Der Ökonom Aldo Contreras stellte jedoch in einem Interview mit Invezz fest, dass die Wirtschaft zwar jährlich wächst, im Vergleich zur Situation vor zehn Jahren jedoch ein krasser Gegensatz besteht. Das BIP des Landes ist von 470 Milliarden Dollar auf voraussichtlich 75 Milliarden Dollar in diesem Jahr eingebrochen.

Trotz bescheidener Erfolge durch die Inflationskontrolle und eine erhöhte Rohstoffproduktion ist die Wirtschaft in einen deutlichen Abschwung geraten; die Wirtschaftsaktivität ist seit 2013 um rund 75 Prozent zurückgegangen.

Contreras betonte die positiven Auswirkungen des Wachstums im Primärsektor, etwa die gesteigerte Ölproduktion und das steigende Exportpotenzial von Produkten wie Avocados, Kakao und Passionsfrüchten, die für eine stabile Wirtschaftstätigkeit gesorgt hätten.

Venezuela ist jedoch nach wie vor mit der harten Realität einer kleinbäuerlichen Wirtschaft konfrontiert, die darum kämpft, das bisherige BIP- und nominale Pro-Kopf-Niveau zu übertreffen.

Contreras wies darauf hin, dass das BIP pro Kopf einst 15.500 Dollar betrug und heute bei etwa 2.500 bis 3.000 Dollar liege.

Diese krasse Ungleichheit unterstreicht, dass weiterhin Anstrengungen erforderlich sind, um wirtschaftliche Fortschritte in spürbare Verbesserungen des Lebensstandards und der allgemeinen menschlichen Entwicklung umzusetzen.

Venezuela befindet sich an einem kritischen Wendepunkt und ist mit einer Kombination aus Wirtschaftskrise, politischen Unruhen und sozialer Not konfrontiert.

Während das Land diese Herausforderungen bewältigt, ist ein umfassender und nachhaltiger Ansatz zur wirtschaftlichen Erholung und zur Berücksichtigung der Bedürfnisse seiner Bürger von entscheidender Bedeutung. Langfristige Reformen und Wachstum in allen Sektoren sind entscheidend für die Erreichung nationaler Stabilität und Wohlstand.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.