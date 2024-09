Entain-Aktienkurs ist vor der Gewinnbekanntgabe überverkauft

Der Aktienkurs von Entain (LON: ENT) war in diesem Jahr einem starken Ausverkauf ausgesetzt und gehörte damit zu den schlechtesten Performern im FTSE 100-Index. Am Donnerstag fiel er auf einen Tiefstand von 528 Pence, die niedrigste Schwankung seit Jahren. Von seinem Höchststand im Jahr 2021 ist er um über 78 % gefallen.

Entain ist in diesem Jahr um fast 50 % gefallen, während DraftKings um weniger als 1 % zurückgegangen ist, während Flutter Entertainment (FLUT) in diesem Jahr um etwa 10 % gestiegen ist.

Das Geschäft von Entain stand unter Druck

Die Sportwetten- und Online-Gaming-Branche boomte während der Pandemie, da Millionen von Nutzern mithilfe ihrer Konjunkturschecks daran teilnahmen.

Zu dieser Zeit war Entain dank seiner Markenfamilie, zu der Ladbrokes, Coral, BetMGM, Bwin und PartyPoker gehörten, eines der angesagtesten Unternehmen der Branche.

Daraufhin unterbreiteten MGM und DraftKings ein großes Angebot, das das Unternehmen mit über 11 Milliarden Pfund bewertete. Entain, früher bekannt als GVC Holdings, lehnte das Angebot mit der Begründung ab, dass es das Unternehmen deutlich unterbewertet.

Wie sich herausstellte, lag Entain falsch, denn der Aktienkurs des Unternehmens stürzte ab und der Wert des Unternehmens liegt nun bei über 3 Milliarden Pfund. Das Umsatzwachstum stagnierte, die Konkurrenz nahm zu und das Unternehmen musste hohe Geldstrafen zahlen.

Entain ist einer der vielen Pandemiegewinner, die zu kämpfen hatten. Einige der anderen Namen sind Fintech-Unternehmen wie PayPal und Block sowie Telemedizinunternehmen wie Teladoc Health.

Einnahmen voraus

Die jüngsten Jahresergebnisse zeigten, dass der Netto-Gaming-Umsatz von Entain im Jahr 2023 um 11 % auf 4,7 Milliarden Pfund stieg, während der Bruttogewinn auf 2,9 Milliarden Pfund stieg. Das Unternehmen machte jedoch einen großen Verlust von über 878 Millionen Pfund.

Dieser Verlust entstand, weil das Unternehmen sich bereit erklärte, 585 Millionen Pfund zu zahlen, um ein Verfahren beizulegen, das von der britischen Steuerbehörde HM Revenue & Customs angestrengt worden war. In dem Verfahren wurde dem Unternehmen vorgeworfen, nicht genügend Maßnahmen zur Korruptionsprävention in der Türkei ergriffen zu haben.

Im April veröffentlichte das Unternehmen seine Geschäftszahlen, aus denen hervorging, dass sein Geschäft nicht wie erwartet wuchs. Der Gesamtumsatz aus Glücksspielen stieg in der aktuellen Währung um 6 %, während sein Geschäft (ohne die USA) um 2 % zurückging. In Großbritannien und Irland sank der Nettogewinn um 7 %, während er international um 8 % stieg.

Daher wird der Aktienkurs von Entain am Donnerstag im Rampenlicht stehen, wenn das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlicht. In seiner Erklärung wird das Unternehmen wahrscheinlich einige der Maßnahmen hervorheben, die es ergreift, um seine schwächelnde Marke wieder auf Kurs zu bringen.

Vor einigen Monaten wurde berichtet, dass das Unternehmen Moelis als Berater für den möglichen Verkauf einiger seiner wichtigsten internationalen Marken wie BetCity, Enlabs, CrystalBet und Enlabs engagiert hatte. Ein solcher Verkauf würde das Unternehmen vereinfachen, Kosten senken und möglicherweise zu einer Sonderdividende für die Anleger führen.

Dies wäre zugleich das Ende der Übernahmegeschichte des Unternehmens, die es zu einem der größten Akteure in der Sportwetten- und Glücksspielbranche gemacht hat.

Entain steht zudem in einem seiner wichtigsten Märkte vor weiteren Herausforderungen: den USA. Dort ist Entain vor allem mit einer großen Beteiligung an BetMGM vertreten, einem Unternehmen, das mit Unternehmen wie DraftKings und Fanduel, das zu Flutter Entertainment gehört, konkurrieren will.

Die Herausforderung besteht darin, dass BetMGM ein Geldverbrenner ist, der mit einem Verlust von über 240 Millionen US-Dollar rechnet, während das Management für das Jahr 2026 ein EBITDA von 500 Millionen US-Dollar erwartet.

Die Herausforderung für Entain besteht darin, dass es mit viel größeren Unternehmen konkurriert, die über beträchtliche Barmittel und Eigenkapital verfügen. Während die Online-Wetten in den USA im Jahr 2023 auf 11 Milliarden Dollar anstiegen, kam der Großteil davon von DraftKings und FanDuel, die über 7 Milliarden Dollar verdienten.

Die Eroberung der USA wird ein kostspieliges Unterfangen sein, das Entains Bilanz beträchtliche Summen abverlangen wird. Tatsächlich hat Evoke, früher bekannt als 888 Holdings, die USA mit der Begründung verlassen, die Kosten seien unerschwinglich.

Ist Entain eine gute Aktie?

Copy link to section

Der Wett- und Online-Glücksspielbranche im Allgemeinen geht es nicht gut, die meisten Aktien in diesem Sektor hinken dem Gesamtmarkt hinterher. Flutter Entertainment, das seine Notierung in die USA verlegte, ist in einen Bärenmarkt geraten, da es seit seinem Höchststand um 20 % gefallen ist.

Ebenso ist der Aktienkurs von DraftKings von seinem höchsten Stand in diesem Jahr um über 36 % eingebrochen, da sich Anzeichen einer Verlangsamung abzeichnen.

Technisch gesehen scheint der Aktienkurs von Entain recht günstig zu sein. Er liegt weiterhin unter allen gleitenden Durchschnitten, während der Relative Strength Index (RSI), der Stochastic Oscillator und der Relative Vigor Index (RVI) alle nach unten zeigen.

Daher ist es wahrscheinlich, dass sich die Aktie erholt, während der neue CEO Gavin Isaacs an einer Trendwende arbeitet. Isaacs ist ein Branchenveteran mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche.

Daher könnte eine Erholung den Aktienkurs von Entain auf über 643 Pence steigen lassen, den niedrigsten Kurs im Mai. Außerdem ist Entain ein bekanntes Unternehmen mit einigen der Top-Marken der Branche und setzt seinen Turnaround gut um.

