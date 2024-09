Ölpreise steigen leicht, liegen aber aufgrund der Spannungen im Nahen Osten und der Rezessionsängste in den USA immer noch nahe dem 7-Monats-Tief

Die Ölpreise verzeichneten am Mittwoch einen leichten Anstieg; die Brent-Rohöl-Futures stiegen um 45 Cent oder 0,6 Prozent auf 76,93 Dollar pro Barrel.

Unterdessen stieg der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 47 Cent bzw. 0,6 Prozent auf 73,67 Dollar pro Barrel.

Trotz dieser Aufwärtsbewegung verharrt der Preis für Brent-Öl weiterhin in der Nähe seines niedrigsten Stands seit sieben Monaten, da er durch anhaltende Sorgen über eine schwache Nachfrage und eine mögliche Rezession in den USA unter Druck steht.

Spannungen im Nahen Osten stützen Ölpreise

Die Gefahr einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten hat den Ölpreisen seit Dienstag eine gewisse Stütze verliehen.

Bedenken über Versorgungsunterbrechungen kamen auf, während sich die Region auf mögliche neue Angriffe durch den Iran und seine Verbündeten vorbereitet, nachdem in der vergangenen Woche hochrangige Mitglieder der militanten Gruppen Hamas und Hisbollah getötet wurden.

US-Vertreter, darunter Außenminister Antony Blinken, stehen in ständigem Kontakt mit Verbündeten, um eine Eskalation zu verhindern.

ANZ-Analyst Daniel Hynes bemerkte:

Mit einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten steigt das Risiko von Lieferunterbrechungen aus der Region.

Zu Beginn der Woche waren die Brent-Futures auf ihren niedrigsten Stand seit Anfang Januar gefallen, während die WTI-Futures ihren niedrigsten Stand seit Februar erreichten.

Dieser Rückgang war Teil einer allgemeinen Talfahrt der Aktienmärkte, die durch Sorgen vor einer möglichen Rezession in den USA infolge schwacher Arbeitsmarktdaten ausgelöst wurde.

Tamas Varga vom Ölmakler PVM betonte die Unsicherheit auf dem Markt und erklärte:

Ob sich die Trendwende bei den Preisen für risikoreiche Anlagen als bloßes Versuch erweisen wird, den Tiefpunkt zu erreichen, bevor der Ausverkauf anhält, oder ob sich die Anleger die Zeit genommen haben, die mittelfristigen Auswirkungen der US-Arbeitsmarktdaten gründlich zu prüfen, ist umstritten.

Die pessimistische Prognose wird noch dadurch verstärkt, dass chinesische Handelsdaten zeigten, dass die täglichen Rohölimporte im Juli auf den niedrigsten Stand seit September 2022 gefallen sind. Darüber hinaus zeigten US-Daten einen unerwarteten Anstieg der Rohöl- und Benzinvorräte.

Marktquellen, die sich am Dienstag auf Zahlen des American Petroleum Institute beriefen, berichteten, dass die US-amerikanischen Vorräte an Rohöl, Benzin und Destillaten letzte Woche gestiegen seien. Die US Energy Information Administration wird am Mittwoch um 10:30 Uhr (14:30 GMT) wöchentliche Bestandsdaten veröffentlichen.

Einschätzungen der Analysten zur zukünftigen Ölpreisentwicklung

David Morrison, Senior Market Analyst bei Trade Nation, diskutierte die technischen Aspekte, die die WTI-Preise beeinflussen. Er bemerkte:

Am Montag fiel der Frontmonatspreis WTI auf den niedrigsten Stand seit Mitte Januar. Seitdem hat sich dieser Tiefstand gehalten und Rohöl konnte eine bescheidene Erholung und Konsolidierung verzeichnen. Der Stundenchart deutet auf eine Belebung der Aufwärtsdynamik hin, was diejenigen ermutigen wird, die auf einen Boden hoffen.

Morrison wies jedoch auch auf einen potenziellen Widerstand bei etwa 74 US-Dollar hin, der je nach Marktreaktion entweder auf einen weiteren Rückgang oder eine nachhaltigere Erholung hindeuten könnte.

Insgesamt bleiben die grundsätzlichen Aussichten für die Ölpreise von Sorgen über ein nachlassendes Nachfragewachstum beeinflusst.

Jüngste Daten aus China deuten auf einen deutlichen Rückgang der Handelsbilanz hin, wobei die täglichen Rohölimporte auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren sanken.

Dies sowie Anzeichen einer Abschwächung der US-Wirtschaft tragen zum Abwärtsdruck auf die Ölpreise bei.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.