Decentralised Exchange (DEX) Token haben sich dem Rest der Kryptoindustrie angeschlossen und einen starken Ausverkauf erlebt. Uniswap (UNI), der größte DEX in der Branche, ist auf 5,56 $ zurückgegangen, was einem Minus von über 66 % gegenüber seinem Höchststand in diesem Jahr entspricht.

Ebenso ist Raydium (RAY), der größte Solana DEX, auf 1,60 $ gefallen, deutlich unter dem bisherigen Jahreshoch von 3,30 $. Auch andere DEX-Token wie Jupiter und dYdX sind in den letzten Wochen stark gefallen.

Derselbe Trend ist in der zentralisierten Börsenbranche zu beobachten, da die Coinbase-Aktie auf 180 $ zurückgegangen ist, was einem Minus von 37 % gegenüber ihrem Höchststand in diesem Jahr entspricht. Dennoch, trotz dieser Schwierigkeiten, läuft DTX Exchange auf Hochtouren, während sein Token-Verkauf weitergeht.

DEX-Volumina sind gesunken

Dieser Trend ist eingetreten, da die jüngsten Daten zeigen, dass das auf den DEX-Plattformen gehandelte Volumen gegenüber dem Höchststand in diesem Jahr zurückgegangen ist. Aus den Daten geht hervor, dass das Volumen im Juli zwar auf über 190 Mrd. $ gestiegen ist, aber unter den 250 Mrd. $ lag, die im März dieses Jahres gehandelt wurden.

Der jüngste Rückgang ist auf den Ausverkauf von Bitcoin und anderen Altcoins zurückzuführen. Nachdem Bitcoin im März auf ein Rekordhoch von 73.500 $ kletterte, ist es in einen Bärenmarkt geraten und lag am Donnerstagmorgen bei 54.000 $.

Dieser Trend könnte sich fortsetzen, wenn Kryptowährungen in den nächsten Monaten unter Druck bleiben, wie einige Analysten erwarten. Sie verweisen auf die jüngsten Herausforderungen durch die Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ), die zu einer großen Abwicklung eines Carry Trades im Wert von über 500 Mrd. $ geführt hat.

Der Rückgang von DEX-Token wie Raydium und Uniswap spiegelt den Rückgang anderer Kryptowährungen wie Ethereum und Solana wider.

DTX Exchange trotzt der Schwerkraft

Trotz der Herausforderungen in der Kryptoindustrie läuft ein Asset auf Hochtouren: DTX Exchange.

Daten auf der Website der Börse zeigen, dass sie in den letzten Wochen über 1,23 Mio. $ aufgebracht hat, was sie zu einem der erfolgreichsten Token-Verkäufe dieses Jahres macht.

DTX Exchange zielt darauf ab, die Krypto- und Aktienhandelsbranche zu verändern, indem diese Assets in eine dezentrale Plattform integriert werden. Über die Plattform können Benutzer Tausende von Assets wie Kryptowährungen, Devisen, Differenzkontrakte und Rohstoffe kaufen und verkaufen.

Ein weiteres herausragendes Merkmal ist, dass Benutzer bei der Nutzung der Plattform auf eine Hebelwirkung von bis zu 1.000x zugreifen können. Vor allem hoffen die Entwickler, dass die Plattform zunächst ein Volumen von über 175 Mio. $ abwickeln wird; was ihr einen täglichen Gewinn von 3,5 Mio. $ bescheren wird.

Ein Teil dieser Gewinne kommt den VIP-Investoren aus dem Vorverkauf zugute und eröffnet ihnen dadurch solide Möglichkeiten für ein passives Einkommen.

Mit einer Investition in den DTX-Token haben die Nutzer daher die Chance, eine Plattform zu besitzen, die den Krypto- und CFD-Markt dominieren wird. Im Laufe der Jahre haben ähnliche Projekte Millionäre hervorgebracht.

Beispielsweise hat der UNI-Token von Uniswap eine Marktkapitalisierung von über 3 Mrd. $ und ist damit größer als einige bekannte Unternehmen wie GameStop, SiriusXM und AMC Holdings. Alle diese Unternehmen haben im Laufe der Jahre Millionäre hervorgebracht. Im Gegensatz zu Meme-Coins wie Dogwifhat ist DTX ein Kryptoprojekt mit einem echten Nutzen, was bedeutet, dass es im Laufe der Zeit gut abschneiden kann.

Sie können den DTX-Token auf seiner Website kaufen.