Dogwifhat (WIF) kämpft darum, 3 $ zurückzugewinnen, während Meme-Coins wieder aufleben

Dogwifhat (WIF), eine führende Meme-Münze auf Solana-Basis, kämpft darum, die kritische 3-Dollar-Marke wieder zu erreichen, obwohl sie im letzten Monat einen kräftigen Anstieg von 78 % erlebte.

WIF erreichte am 16. Oktober ein Viermonatshoch von 2,97 USD, danach scheint die Meme-Münze in eine Konsolidierungsphase eingetreten zu sein. Zum Redaktionsschluss wurde WIF bei 2,66 USD gehandelt, was einem Anstieg von 4 % in den letzten 24 Stunden und 78,3 % in den letzten 30 Tagen entspricht.

Dogwifhat übertrifft die Top-Meme-Coins

Der jüngste Preisanstieg von WIF hat es zu einer der leistungsstärksten Meme-Münzen gemacht. Im Vergleich zur Performance anderer wichtiger Akteure im letzten Monat, wie Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB), fallen die Gewinne von WIF auf.

Während DOGE und SHIB monatliche Zuwächse von 34 % bzw. 43 % verzeichneten, stieg WIF um etwa 78 %, was auf eine deutliche Erholung der Marktstimmung hindeutet.

Darüber hinaus zeigen die Leistungsdaten seit Jahresbeginn, dass Dogwifhat ein außergewöhnliches Wachstum von etwa 1.392 % verzeichnet hat, was es zu einer der herausragenden Meme-Münzen im Jahr 2024 macht.

Die einzige Meme-Münze, die WIF dieses Jahr übertroffen hat, ist Turbo (TURBO), ein ChatGPT-codierter Token, der einen kometenhaften Anstieg von 4.570 % verzeichnete.

Der deutliche Anstieg des WIF-Preises hat wahrscheinlich ein erhöhtes Interesse der Anleger geweckt und zu erhöhter Handelsaktivität und Kaufdruck geführt.

Technische und Marktstimmungen signalisieren gemischte Aussichten für WIF

Aus technischer Sicht deutet die Preisentwicklung des WIF seit Anfang September auf ein Muster höherer Hochs und höherer Tiefs hin, das auf dem Tageschart einen aufsteigenden parallelen Kanal bildet. Die untere Grenze dieses Kanals bei 2,50 USD dient als kritische Unterstützungsmarke, während die mittlere Grenze bei etwa 2,91 USD einen kurzfristigen Widerstand darstellt.

Wenn WIF den aufsteigenden parallelen Kanalwiderstand überwinden kann, läge das nächste Ziel bei 3,42 USD, was einer potenziellen Steigerung von 28 % gegenüber dem aktuellen Preis entsprechen würde.

Das WIF Open Interest (OI) stieg um etwa 50 % von 322,2 Millionen Dollar am 4. Oktober auf ein Fünfmonatshoch von 480,2 Millionen Dollar am 15. Oktober, obwohl es laut Coinglass zum Redaktionsschluss am 18. Oktober leicht auf 395,62 Millionen Dollar gefallen war.

Auch die Finanzierungssätze für unbefristete Verträge sind gestiegen, was darauf hindeutet, dass Futures-Händler hinsichtlich der Aussichten der Meme-Münze weiterhin optimistisch sind.

Während das WIF-Long/Short-Verhältnis laut Coinalyze-Daten bei 1,92 liegt, befinden sich immer noch viele Fonds in Short-Positionen, was auf Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit des WIF schließen lässt, seine Rallye aufrechtzuerhalten.

Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte bleibt es ungewiss, ob die Dynamik des Dogwifhat (WIF) ausreichen wird, um die 3-Dollar-Marke zu durchbrechen und seinen Aufwärtstrend fortzusetzen.