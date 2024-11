Die bald erscheinenden Gewinnzahlen dieser beiden Aktien übertreffen in der Regel die Erwartungen: Sollten Sie sie kaufen?

Die Investition in eine Aktie kurz vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse kann eine riskante Wette sein.

Identifiziert man jedoch Unternehmen, die in der Vergangenheit immer wieder die Erwartungen übertroffen haben, ändert sich die Dynamik.

Für Personen mit ausreichender Risikobereitschaft können solche Investitionen innerhalb weniger Tage gute Renditen abwerfen.

Hier sind zwei Unternehmen, die nächste Woche ihre Gewinne bekannt geben werden und die beide dafür bekannt sind, die Erwartungen konsequent zu übertreffen.

ServiceNow Inc (NYSE: JETZT)

ServiceNow hat in der Vergangenheit in rund 90 % der Fälle die Erwartungen an den Quartalsgewinn übertroffen, und der Aktienkurs des Unternehmens stieg nach der Veröffentlichung von Finanzergebnissen typischerweise um rund 3,5 %, wie aus Daten der Bespoke Investment Group hervorgeht.

Das Cloud-Computing-Unternehmen wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal am 23. Oktober bekannt geben.

Analysten prognostizieren einen Gewinn von 3,46 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,74 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 18,5 % bzw. 19,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Michael Turrin, Analyst bei Wells Fargo, hat im Vorfeld der Veröffentlichung des Ergebnisberichts von NOW eine positive Einschätzung der Aktie.

Seine Übergewichtung, gepaart mit einem Kursziel von 1.025 US-Dollar, lässt auf eine Steigerung von etwa 12 % gegenüber dem aktuellen Preis schließen.

„Wir konzentrieren uns weiterhin auf Unternehmen höchster Qualität mit starker Plattformpositionierung, ausgewogenen Wachstumsprofilen und Managementteams mit nachweislicher Erfolgsbilanz. NOW erfüllt alle drei Kriterien“, erklärte er letzte Woche in einer Forschungsnotiz.

Turrin merkte auch an, dass die ServiceNow-Aktie nach der kürzlichen Einführung von Xanadu gut positioniert sei, um vom Rückenwind der KI zu profitieren.

Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ: MPWR)

Monolithic Power Systems ist eine weitere Aktie, die im Vorfeld der bevorstehenden Veröffentlichung der Gewinnzahlen eine Überlegung wert ist, da sie in der Vergangenheit in etwa 88 % der Fälle die Erwartungen übertroffen hat.

Den Daten von Bespoke zufolge verzeichnet die Halbleiteraktie am Bilanzstichtag typischerweise einen durchschnittlichen Anstieg von mehr als 2,5 Prozent.

Der Konsensschätzung zufolge wird MPWR im dritten Finanzquartal einen Gewinn von 3,04 US-Dollar pro Aktie erzielen, was einer Steigerung von 22,1 % gegenüber den 2,49 US-Dollar pro Aktie im gleichen Quartal des Vorjahres entspricht.

Der Oppenheimer-Analyst Rick Schafer hat Monolithic Power kürzlich in seine Liste der beliebtesten Halbleiter aufgenommen und verwies darauf, dass das Unternehmen das Potenzial habe, erheblich von der anhaltenden Nachfrage nach KI-Energielösungen zu profitieren.

Er merkte an: „Die Gruppe weist eine weitgehend binäre Struktur auf, wobei führende Unternehmen mit KI-Expertise wahrscheinlich positive Ergebnisse und Aussichten liefern werden, während die meisten anderen in etwa gleich bleiben werden, was die schwachen Nachfragetrends außerhalb der KI widerspiegelt.“

Darüber hinaus bieten Aktien von Monolithic Power Systems derzeit eine Dividendenrendite von 0,55 %, was ein weiterer überzeugender Grund ist, die Aktie in Ihr Portfolio aufzunehmen.

Bemerkenswerterweise hat MPWR in den letzten zehn Jahren aus einer Investition von 1.000 $ fast 24.000 $ gemacht.