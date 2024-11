Ist bei Gold und Silber noch weiteres Aufwärtspotenzial zu erwarten?

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Dallas, Lorie Logan, sagte am Montag, dass sie vor der Sitzung der Fed im November mit weiteren Zinssenkungen rechne.

„Wenn sich die Wirtschaft so entwickelt, wie ich es derzeit erwarte, kann eine Strategie der schrittweisen Senkung des Leitzinses auf ein normaleres oder neutraleres Niveau helfen, die Risiken zu managen und unsere Ziele zu erreichen“, sagte Logan im Text einer Rede, die er vor der Jahrestagung der Securities Industry and Financial Markets Association in New York halten wird.

Der Optimismus hinsichtlich der US-Zinssenkungen lässt bei Gold und Silber stark steigen, da in den kommenden Monaten mit einem weiteren Preisanstieg gerechnet wird.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels lag der Goldpreis an der COMEX bei 2.736,05 USD pro Unze, ein Anstieg von 0,2 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs.

Der Kontrakt hatte einen Rekordwert von 2.755,30 Dollar pro Unze erreicht.

Bei Silber lag der Dezemberkontrakt an der COMEX bei 33,875 USD pro Unze, ein Plus von 2 %. Der Kontrakt liegt nahe einem mehr als 12-Jahres-Hoch.

US-Wirtschaft „stark und stabil“

Logan sagte, die US-Wirtschaft sei „stark und stabil“, doch hinsichtlich der Aussichten bleibe „erhebliche Unsicherheit“ hinsichtlich der steigenden Risiken für den Arbeitsmarkt bestehen.

Logan sagte:

Die Fed „muss flexibel bleiben und bereit sein, gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.“

Logans Äußerungen erfolgen vor dem Hintergrund weitverbreiteter Erwartungen, dass die Fed bei ihrer Sitzung im November den Leitzins um 25 Basispunkte senken werde.

Die US-Notenbank hatte den Leitzins im September um 50 Basispunkte gesenkt und damit den Markt überrascht.

Der Markt hatte Anfang Oktober mit einer weiteren Zinssenkung um 50 Basispunkte gerechnet, doch die höhere Inflation in den USA und ein stabiler Arbeitsmarkt veranlassten die Händler dazu, ihre Erwartungen nach unten zu schrauben.

China kündigt Senkung der Kreditzinsen an

China kündigte eine etwas stärkere Senkung der Leitzinsen für ein- und fünfjährige Kredite an als erwartet.

Kitco News sagte:

Dennoch haben die chinesischen Behörden die Erwartungen des Marktes im Hinblick auf fiskalische Anreize nicht erfüllt.

„Die Anleger haben in der Hoffnung gelebt, wurden aber seit letztem Monat nur enttäuscht, als es Zusicherungen gab, dass Geld bereitgestellt würde, um Chinas angeschlagenen Immobilienmarkt zu stützen“, wurde der Makler SP Angel von Kitco News zitiert.

Die chinesische Wirtschaft spielt für die Nachfrage nach Metallen eine wichtige Rolle, da das Land zu den größten Verbrauchern von Edelmetallen und unedlen Metallen gehört.

Technischer Ausblick für Goldbarren

Experten gehen davon aus, dass der Goldpreis weiteres Aufwärtspotenzial hat, da etwaige Zinssenkungen in den USA die Marktstimmung stützen dürften.

Niedrigere Zinssätze senken die Kreditkosten für die Öffentlichkeit und erhöhen zugleich die Liquidität in der Wirtschaft.

Dies erleichtert weitere Investitionen in Rohstoffe.

Laut Kitco.com dürfte der Goldpreis bei 2.800 Dollar pro Unze auf starken Widerstand stoßen.

Der erste Widerstand werde bei 2.775,00 $ und dann bei 2.800,00 $ gesehen, sagte Kitco in einem Bericht.

Die Unterstützung wird bei 2.708,70 USD pro Unze gesehen.

Kitco sagte, dass das Edelmetall Silber kurzfristig insgesamt einen starken technischen Vorteil habe.

Jim Wyckoff, Analyst bei Kitco, sagte in einem Bericht:

Das nächste Aufwärtspreisziel der Silberbullen sind Schlusskurse über dem soliden technischen Widerstand bei 37,50 USD.

Der Widerstand für Silberkontrakte liegt bei 34,75 USD pro Unze und dann bei 35 USD pro Unze. Die Unterstützung für Silber liegt bei 33,225 USD pro Unze.