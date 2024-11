Ist die IONQ-Aktie für das Engagement im Quantencomputing eine bessere Wahl als Microsoft?

Das Quantencomputing stand in diesem Jahr im Mittelpunkt der Finanzdebatten – vor allem unter Anlegern, die nach der nächsten großen Sache nach der künstlichen Intelligenz Ausschau halten.

Advertisement Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Zwei Namen, die umfassende Einblicke in das Quantencomputing bieten und von denen viele glauben, dass sie die Welt, wie wir sie kennen, revolutionieren und in den kommenden Jahren als langfristiger Katalysator für den Aktienmarkt dienen könnten, sind Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) und IONQ Inc (NYSE: IONQ).

Advertisement

Obwohl MSFT in Sachen Stabilität sicherlich die Nase vorn hat, gibt es gute Gründe, IONQ-Aktien gegenüber Microsoft zu bevorzugen, wenn Sie sich für Quantencomputer interessieren – insbesondere, wenn Sie über die entsprechende Risikobereitschaft verfügen. Lassen Sie uns herausfinden, warum.

IONQ-Aktie vs. MSFT: Welche ist die bessere Wahl?

Copy link to section

Quantencomputing ist eines der unzähligen Dinge, denen sich Microsoft derzeit widmet.

Daher gibt der Technologieriese den Prozentsatz seines Umsatzes, den er durch Quantencomputer erzielt, nicht bekannt.

IONQ hingegen ist ein reines Unternehmen, das direkten Zugang zum Quantencomputing bietet. Im September übertraf es auf seiner Barium-Entwicklungsplattform der nächsten Generation eine Zwei-Qubit-Gate-Fidelity von 99,9 %.

MSFT hat diesem in New York notierten Unternehmen einen Schritt voraus, da es derzeit eine Dividendenrendite von 0,80 % zahlt.

Doch der Wert der IONQ-Aktie hat sich in den letzten drei Monaten mehr als verdoppelt, was darauf schließen lässt, dass sich die Aktie zum Zeitpunkt des Schreibens in ihrer explosiven Phase befindet.

Microsoft hingegen ist eine vergleichsweise entspannte Geldanlage, die langfristig zwar keine spektakulären, aber dennoch gesunden Renditen verspricht.

Die Wall Street geht derzeit davon aus, dass der MSFT-Aktienkurs im Durchschnitt auf 497 US-Dollar steigen könnte, was darauf schließen lässt, dass von hier aus ein weiteres Kursplus von 20 % möglich wäre.

IONQ hat seinen Umsatz im 2. Quartal des Geschäftsjahres mehr als verdoppelt

Copy link to section

IONQ ist derzeit kein profitabler Name, was Anleger davor zurückschrecken lassen könnte, eine nennenswerte Position darin aufzubauen.

Aber sein Umsatz wächst mit Sicherheit in beschleunigtem Tempo.

Ende August meldete das in New York börsennotierte Unternehmen einen Umsatz von 11,4 Millionen Dollar für sein zweites Finanzquartal – eine satte Steigerung von 106 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Noch wichtiger ist jedoch, dass die Unternehmensleitung mit einer Fortsetzung dieser Dynamik rechnet und für dieses Jahr einen Umsatz von 38 Millionen US-Dollar prognostiziert, also 73 % mehr als die 22 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.

Anleger sollten sich bei einer Investition in IONQ-Aktien auch deshalb wohler fühlen, weil das Unternehmen bereits mit namhaften Namen wie dem Oak Ridge National Laboratory und Hyundai zusammenarbeitet.

Das in Maryland ansässige Unternehmen unterhält sogar eine Partnerschaft mit Microsoft.

Insgesamt kann eine Investition in IONQ eine riskante Angelegenheit sein, bei weiterhin schnellem Wachstum kann das Unternehmen jedoch durchaus lukrative Renditen abwerfen.

Es wäre daher keine schlechte Idee, sich bei etwaigen Kursrückgängen in den kommenden Wochen eine Position bei IONQ zu sichern.