JPMorgan prognostiziert angesichts steigenden Wirtschaftsvertrauens einen Anstieg der Börsengänge in Südafrika

Südafrika bereitet sich auf eine Welle von Börsengängen und Mittelbeschaffungsaktivitäten vor, die bereits 2025 beginnen sollen, da sich die Wirtschaftsaussichten des Landes nach Jahren schleppenden Wachstums aufhellen.

Laut JPMorgan Chase & Co. ist der Optimismus der Anleger gestiegen. Auslöser ist die jüngste Bildung einer wirtschaftsfreundlichen Koalitionsregierung, nachdem der African National Congress (ANC) bei den Wahlen im Mai seine Parlamentsmehrheit verloren hatte.

Dieser Wandel in der politischen Landschaft hat das Vertrauen der Anleger gestärkt. Multinationale Unternehmen strömten ins Land, der südafrikanische Rand und die südafrikanischen Anleihen zogen an, und der Leitindex für die Börse ist seit Juni in Dollar gerechnet um über 20 Prozent gestiegen.

Laut einem Bericht von Bloomberg stellte Edward Bell, Geschäftsführer von JPMorgan in Johannesburg, fest:

Wir gehen davon aus, dass die Primäraktivität anziehen wird. Wenn die Entwicklung der Aktienmärkte und die Bewertungen wieder angemessenere Niveaus erreichen, wird der Anreiz und die Möglichkeit, Aktien auszugeben oder ein Unternehmen an die Börse zu bringen, zu einer machbaren Option.

Johannesburg Stock Exchange bereitet sich auf wichtige Notierungen vor

Angesichts der positiven Stimmung bereitet sich die Johannesburg Stock Exchange (JSE) bereits auf mehrere hochkarätige Börsengänge vor.

Die Boxer-Tochter von Pick n Pay Stores Ltd. wird voraussichtlich noch vor Jahresende an die Börse gehen und großes Interesse bei den Anlegern wecken.

Ebenso steht Anglo American Plc vor der Ausgliederung seines Platin- und Diamantengeschäfts, das am Markt mit großer Spannung erwartet wird.

Zusätzlich zu diesen bevorstehenden Börsengängen gibt es zunehmende Spekulationen über einen möglichen Börsengang des afrikanischen Abfüllgeschäfts von Coca-Cola, das im Jahr 2025 auf eine Bewertung von 8 Milliarden Dollar abzielen könnte.

Die JSE arbeitet außerdem daran, mehr Unternehmen mit Verbindungen nach Afrika oder Subsahara-Afrika zur Notierung anzuziehen und so mehr Wachstumsmöglichkeiten in der Region zu bieten.

Das Vertrauen der Anleger kehrt nach Südafrika zurück

Obwohl ausländische Investoren in diesem Jahr südafrikanische Aktien im Nettowert von 5,5 Milliarden Dollar verkauften, konnten inländische Aktien, insbesondere aus dem Bankensektor, starke Zugewinne verzeichnen.

FirstRand Ltd., Standard Bank Group Ltd. und Capitec Bank Holdings Ltd. verzeichneten seit Juni jeweils einen Anstieg von über 25 Prozent, was das gestiegene Vertrauen in die südafrikanische Wirtschaft widerspiegelt.

JPMorgan prognostiziert, dass die südafrikanische Wirtschaft im Jahr 2024 um 1 Prozent und im Jahr 2025 um 1,4 Prozent wachsen wird, nachdem das durchschnittliche BIP-Wachstum jahrelang unter 1 Prozent gelegen hatte.

Bell betonte außerdem, dass die Nachfrage nach Anleihen aus Ländern südlich der Sahara steige, da die Anleger in dieser Region auf der Suche nach höheren Renditen und Stabilität seien.

„Investoren in Schwellenländeranleihen suchen nach Engagements in Ländern südlich der Sahara, da diese gute Renditen bieten und die Region derzeit über stabilere Wirtschaftsaussichten verfügt“, fügte Bell hinzu.