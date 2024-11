McDonald’s: E. coli-Krise: Das Bakterium hat schon in der Vergangenheit zu Umsatzeinbußen und Kursverlusten bei Restaurants geführt

Die Aktien von McDonald’s (MCD) stürzten am Mittwoch im vorbörslichen Handel um mehr als 6 % ab, nachdem die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die beliebten Quarter Pounder-Burger des Unternehmens mit einem E. coli-Ausbruch in mehreren US-Bundesstaaten in Verbindung gebracht hatten.

Das CDC bestätigte, dass der Ausbruch einen Todesfall und zehn Krankenhausaufenthalte zur Folge hatte, wobei sich die meisten Erkrankungen auf Colorado und Nebraska konzentrierten.

„Dies ist eine sich schnell entwickelnde Untersuchung des Ausbruchs“, erklärte das CDC auf seiner Website.

„Die meisten Erkrankten geben an, Quarter Pounder-Hamburger von McDonald’s gegessen zu haben, und die Ermittler arbeiten mit Hochdruck daran, herauszufinden, welche Lebensmittelzutat kontaminiert ist.“

Als die Nachrichten über den Ausbruch und die Untersuchung der CDC den Markt erreichten, fiel die McDonald’s-Aktie am Dienstag im erweiterten Handel zunächst um bis zu 10 Prozent.

Wie hat McDonalds reagiert?

Als Reaktion auf den Ausbruch ergriff McDonald’s rasch Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.

Cesar Piña, McDonald’s Chief Supply Chain Officer für Nordamerika, erklärte in einem internen Memo, das Unternehmen ergreife „schnelle und entschlossene Maßnahmen“.

Er erklärte, dass vorläufige Ergebnisse der Untersuchung darauf hindeuten, dass gesplitterte Zwiebeln, die von einem einzigen Lieferanten bezogen wurden, die wahrscheinliche Quelle der Verunreinigung sind. Das Unternehmen erklärte:

Aus diesem Grund und im Einklang mit unseren Sicherheitsprotokollen wurden alle Restaurants vor Ort angewiesen, dieses Produkt aus ihrem Angebot zu nehmen. Zudem haben wir die Verteilung aller Zwiebelscheiben im betroffenen Gebiet eingestellt.

McDonald’s bestätigte außerdem, dass es den Quarter Pounder vorübergehend aus den Restaurants der betroffenen Gebiete entfernen werde, zu denen Colorado, Kansas, Utah und Wyoming sowie Teile von Idaho, Iowa, Missouri und mehreren anderen Bundesstaaten gehören.

Trotz dieser Maßnahmen könnte der durch den Ausbruch entstandene Reputationsschaden das Geschäftsergebnis des Unternehmens in den kommenden Monaten schwer belasten.

Citigroup-Analyst Jon Tower bemerkte:

Restaurantbetreiber sind nie erfreut über negative Nachrichten zur Lebensmittelsicherheit – vor allem nicht für diejenigen, die an der Verbesserung ihres Markenimages arbeiten, nachdem sie in den letzten Jahren bei der Erschwinglichkeit der Lebensmittel für den Verbraucher Versäumnisse verzeichnet haben.

Tower fügte hinzu, dass die künftige Entwicklung von McDonald’s davon abhänge, wie effektiv das Unternehmen den Ausbruch bewältigt. Dazu gehört auch, Verantwortung zu übernehmen, die Ausbreitung zu kontrollieren und die Maßnahmen zur Lebensmittelsicherheit zu verbessern.

Welche Auswirkungen hatten E. coli-Ausbrüche in der Vergangenheit auf Restaurants und deren Marktanteile?

McDonald’s ist nicht die erste Fast-Food-Kette, die unter einer Lebensmittelsicherheitskrise leidet.

Auch bei anderen großen Restaurantketten kam es zu ähnlichen Vorfällen, die erhebliche Auswirkungen auf deren Ruf und Aktienkurs hatten.

Chipotle Mexican Grill , 2015

Der E. coli-Ausbruch bei Chipotle im Jahr 2015 zwang die Kette dazu, 43 Restaurants in Oregon und Washington vorübergehend zu schließen, da festgestellt wurde, dass von 5353 Menschen in neun Bundesstaaten, die mit dem gleichen Stamm von E. coli erkrankt waren, 46 in der Woche vor ihrer Erkrankung bei Chipotle gegessen hatten.

Die Umsätze brachen um 20 % ein, und der Aktienkurs des Unternehmens verlor in den zwei Monaten nach dem Ausbruch der Krankheit über 25 %. Die Erholung dauerte Jahre.

Taco Bell (Yum! Marken), 2006

Im Jahr 2006 kam es auch bei Taco Bell zu einem E. coli-Ausbruch, von dem Kunden in mehreren Bundesstaaten betroffen waren.

Das CDC meldete 71 erkrankte Personen, 53 wurden ins Krankenhaus eingeliefert und 8 Fälle eines hämolytischen urämischen Syndroms traten auf.

Taco Bell spürte die unmittelbaren Auswirkungen auf seine Umsätze, die im vierten Quartal 2006 um 5 % und im darauffolgenden Quartal um 11 % sanken. Der Rückgang hielt bis zum dritten Quartal 2007 an.

Die Umsätze der Fast-Food-Kette sanken landesweit um bis zu 20 Prozent, in den betroffenen Regionen sogar noch stärker, was Analysten zu einer Herabstufung der Aktie veranlasste.

Jack in the Box, 1993

Ein weiterer berüchtigter Fall ist der E. coli-Ausbruch bei Jack in the Box im Jahr 1993, der zum Tod von vier Kindern und 171 Krankenhausaufenthalten führte und 700 Menschen in vier Bundesstaaten erkrankte.

Diese Krise ließ den Aktienkurs von Jack in the Box abstürzen und das Unternehmen brauchte lange, um das Vertrauen der Verbraucher wiederherzustellen.

Damals berichteten sie von voraussichtlichen Verlusten in Höhe von 20 bis 30 Millionen Dollar infolge des Ausbruchs.

Ausblick: Erholung von McDonald’s hängt von raschen Maßnahmen ab

Copy link to section

Der mit den Quarter Pounder-Burgern von McDonald’s in Zusammenhang stehende E. coli-Ausbruch stellt für den Fast-Food-Riesen eine große Herausforderung dar, insbesondere da er darum kämpft, seine Marktdominanz aufrechtzuerhalten.

Das Unternehmen hat bereits Maßnahmen zur Bewältigung der Krise ergriffen, es bleibt jedoch abzuwarten, wie wirksam es das Verbrauchervertrauen wiederherstellen kann.

Analysten beobachten die nächsten Schritte von McDonald’s genau.

Wie Tower betonte, muss die Reaktion des Unternehmens gründlich und verantwortungsvoll sein.

Jeder Fehltritt könnte den Schaden für den Ruf des Unternehmens verlängern und die Erholung des Aktienmarktes verzögern.

Inzwischen ist der E. coli-Ausbruch eine deutliche Erinnerung daran, wie Lebensmittelsicherheitsprobleme das Wachstum einer Restaurantkette schnell zunichtemachen können, wie die Fälle von Chipotle, Jack in the Box und Taco Bell zeigen.