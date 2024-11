SPX6900 stürzt ab; Krypto-Händler konzentrieren sich auf Vantard, einen Meme-Coin-Superfonds

Der Token SPX6900 (SPX) hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt und ist von einem Tiefstand von 0,1170 $ am 1. Oktober auf einen Höchststand von 1,2 $ am 10. Oktober gesprungen. Anschließend ist er um über 37 % auf 0,7495 $ zurückgegangen, was ihm eine Marktkapitalisierung von 692 Millionen $ einbringt.

Da sich der SPX-Token derzeit in einem Bärenmarkt befindet, konzentrieren sich die Händler nun auf Vantard, eine kommende Meme-Coin, deren Seed-Runde am 23. Oktober starten wird.

Warum ist der SPX6900-Token gestiegen?

Der SPX6900-Token ist eine Meme-Coin, die eine bessere Alternative zum S&P 500-Index sein soll, dem beliebtesten Aktienindex in den USA, der die größten Namen der amerikanischen Wirtschaft abbildet. Er umfasst einige der Top-Unternehmen des Landes wie Apple, Microsoft, Nvidia und Tesla.

Der 1957 eingeführte Index ist von weniger als 50 $ auf fast 6.000 $ gestiegen, was bedeutet, dass 1.000 $, die damals in ihn investiert wurden, heute über 133.000 $ wert wären.

Die Meme-Coin SPX6900 unterscheidet sich erheblich vom S&P 500-Index, da sie nicht aus einem bestimmten Unternehmen besteht. Stattdessen basiert sie auf der einfachen Überzeugung, dass 6.900 größer ist als 500.

Der Token hat in den letzten Monaten an Bedeutung gewonnen. Daten von CoinCarp zeigen, dass er über 17.000 Inhaber hat. Die Top-Ten-Inhaber besitzen 30 % aller Token, während die Top-50 etwa 53 % besitzen.

Der SPX-Token ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach Meme-Coins unter Investoren in die Höhe geschossen. Daten von CoinGecko zeigen, dass diese Token eine Marktkapitalisierung von über 61,9 Milliarden $ angesammelt haben.

Die meisten Meme-Coins wie Turbo, Cat in a dogs world, Brett, Neiro und Mog Coin haben sich deutlich besser als Bitcoin und andere Utility-Coins wie Ethereum, Solana und Avalanche entwickelt.

Vantard könnte der nächste große Hit werden

Vantard will mit der Schaffung des ersten Meme-Coin-Superfonds der nächste große Star in der Kryptobranche werden. Inspiriert vom Erfolg von Vanguard wird Vantard Anlegern helfen, langfristig beträchtliche Renditen zu erzielen.

Es gibt mehrere Gründe, warum es der nächste große Trend in der Kryptobranche werden könnte. Erstens gibt es Anzeichen dafür, dass Krypto-Investoren mehr an Meme-Coins interessiert sind als an anderen Vermögenswerten. So ist es beispielsweise nicht ungewöhnlich, dass Meme-Coins wie Turbo und Dogwifhat ein höheres Volumen als Blue-Chip-Token wie Chainlink und Polkadot aufweisen.

Zweitens zeigen aktuelle Daten, dass eine starke Nachfrage nach kryptofokussierten Fonds besteht. So haben Spot-Bitcoin-ETFs in diesem Jahr gerade über 21 Milliarden $ an Zuflüssen verzeichnet, mehr als die meisten Analysten erwartet hatten.

Drittens hat der Milliardär Paul Tudor Jones seine Unterstützung für Bitcoin zum Ausdruck gebracht und dabei die steigende US-Staatsverschuldung und die Wahrscheinlichkeit einer höheren Inflation angeführt. Darüber hinaus besteht bei sinkenden Zinssätzen die Möglichkeit, dass die Nachfrage nach risikoreichen Anlagen in naher Zukunft weiter steigen wird. Darüber hinaus gibt es Anzeichen dafür, dass Bitcoin kurz vor einem Ausbruch steht, da es sich nun dem Widerstandspunkt bei 70.000 $ nähert. Ein Anstieg über das Allzeithoch wird in naher Zukunft die Schleusen der Kryptoindustrie öffnen.

Sie können hier mehr über Vantard erfahren und an seinem Token-Verkauf teilnehmen.