Die Kryptobörse Kraken plant, 2025 ein eigenes Blockchain-Netzwerk zu starten

Kraken, eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, hat Pläne angekündigt, bis Anfang 2025 ein eigenes Blockchain-Netzwerk mit dem Namen „Ink“ zu starten.

Advertisement Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen positioniert diese neue Initiative als Lösung, um dezentrale Finanzen (DeFi) sowohl für private als auch für institutionelle Nutzer zugänglicher zu machen.

Advertisement

Der Schritt ist Teil eines breiteren Trends unter Kryptowährungsbörsen wie Coinbase, das 2023 seine eigene Blockchain-Basis eingeführt hat.

Die vorgeschlagene Ink-Blockchain

Copy link to section

Ink wird eine Ethereum-Layer-2-(L2)-Skalierungslösung sein, ein Netzwerk, das die Fähigkeiten von Ethereum durch schnellere und günstigere Transaktionen verbessern soll.

Ähnlich wie Coinbase Base wird Ink den Entwickler-Stack von Optimism nutzen und modernste Technologie einsetzen, um dezentrale Anwendungen (dApps) zu unterstützen.

Die Blockchain von Kraken wird eine breite Palette von DeFi-Protokollen unterstützen, wie etwa dezentrale Börsen (DEXs) und Kreditplattformen, und gleichzeitig das Benutzererlebnis durch die Wallet-App vereinfachen.

Der Gründer von Ink, Andrew Koller, betonte, dass Kraken sich darauf konzentriert, DeFi benutzerfreundlich zu gestalten, und merkte an, dass die Benutzeroberfläche so gestaltet ist, dass sie den Benutzern traditioneller Finanzanwendungen vertraut vorkommt. „Es ist eine sehr benutzerfreundliche, Apple-ähnliche Erfahrung“, erklärte Koller in einem Interview mit Bloomberg.

Kraken zielt darauf ab, zentralisierte und dezentralisierte Ökosysteme zusammenzuführen, um Benutzern die nahtlose Teilnahme an vertrauenslosen Finanzaktivitäten in der Blockchain zu ermöglichen.

Ein herausragendes Merkmal von Ink ist, dass Kraken nicht plant, einen eigenen Token auszugeben – eine deutliche Abkehr von den Strategien anderer Börsen. Stattdessen konzentriert sich Kraken darauf, seine Dienste zu erweitern und in die Plattform zu integrieren, um seinen Benutzern ein All-in-One-Ökosystem bereitzustellen.

Diese Entscheidung steht im Gegensatz zu dem bemerkenswerten Wachstum von Exchange-Tokens wie BNB von Binance, die zu einem zentralen Bestandteil der Ökosysteme ihrer jeweiligen Plattformen geworden sind.

Inks Entwickler-Testnetz für Ende 2024 geplant

Copy link to section

Zum Start erwartet Kraken, mehr als ein Dutzend dApps auf Ink anzubieten, darunter beliebte DeFi-Dienste wie Aave und die dezentrale Börse Aerodrome, die bereits auf Coinbases Base erfolgreich waren.

Zusätzlich zum DeFi-Handel und -Kreditgewerbe plant Kraken, das Angebot von Ink um die Tokenisierung realer Vermögenswerte und erweiterte Kreditanwendungen zu erweitern, was seine Ambitionen unterstreicht, die Anwendungsfälle der Blockchain zu erweitern.

Für Ende 2024 ist ein Entwicklertestnetz geplant, das es Entwicklern ermöglicht, vor dem Start des Mainnets mit Ink zu experimentieren. Kraken wird zunächst die Transaktionssequenzierung im Netzwerk verwalten, plant aber im Laufe der Zeit eine vollständige Dezentralisierung.

Insbesondere Krakens Schritt, eine eigene Blockchain zu starten, spiegelt seinen optimistischen Ausblick auf die Zukunft der US-Kryptowährungslandschaft wider, insbesondere nach den US-Wahlen 2024. Der Gründer der Börse, Jesse Powell, machte Anfang des Jahres Schlagzeilen , als er Donald Trumps Wahlkampf mit einer Spende in Höhe von 1 Million US-Dollar in Kryptowährung unterstützte, was Krakens Engagement sowohl im Finanz- als auch im Politikbereich unterstreicht.

Indem Kraken mit Ink in den Blockchain-Bereich eintritt, zielt das Unternehmen darauf ab, DeFi zu vereinfachen und es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, während es gleichzeitig sein Angebot im aufstrebenden dezentralen Finanzsektor erweitert.