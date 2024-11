S&P 500 und Nasdaq Composite steigen, Dow rutscht ab; Tesla steigt dank starker Erträge, Boeing fällt

Die Durchschnittswerte für die US-amerikanischen Aktienmärkte waren am Donnerstag gemischt, aber der S&P 500-Index stieg leicht an, angeführt von den Gewinnen von Tesla und anderen.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels lag der S&P 500 Index leicht im Plus, nämlich 0,1 %, während der Nasdaq Composite um 0,6 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average fiel jedoch gegenüber dem vorherigen Schlusskurs um 0,6 %.

Laut CNBC haben bisher mehr als 32 % der S&P 500-Unternehmen Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Laut FactSet haben 76 % dieser Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Die Aktien erholten sich von den starken Verlusten der Mittwochssitzung. Der Dow Jones verlor am Mittwoch mehr als 400 Punkte, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite 1% bzw. 1,6% verloren.

Unterdessen sanken die Renditen der US-Staatsanleihen am Donnerstag, was den Aktienmärkten etwas Erleichterung verschaffte. Am Mittwoch waren die Renditen stark gestiegen, was zu starken Verlusten bei den durchschnittlichen Aktienindizes führte.

Rob Haworth, leitender Anlagestratege bei US Bank Asset Management, sagte gegenüber CNBC:

Der Druck auf den Markt kam von der Zinsseite. Das ist es, was die Begeisterung am Aktienmarkt wirklich gedämpft hat, und es gab noch nicht genügend Gewinnmeldungen, um den Markt auf ein neues Hoch zu treiben … wir sehen auch nicht so eine breite Dynamik wie wir sie gesehen haben.

Tesla steigt nach positiven Ergebnissen

Die Tesla-Aktien stiegen um fast 20 %, nachdem das Unternehmen die Erwartungen der Analysten hinsichtlich der Ergebnisse des dritten Quartals erfüllt hatte.

Der Hersteller von Elektrofahrzeugen sagte, er rechne im nächsten Jahr mit einem Umsatzwachstum von 20 bis 30 Prozent und überraschte damit die Investoren.

Das robuste Ergebnis sei auf verbesserte Margen und eine verbesserte Prognose für die Auslieferungen zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit.

Auch die Versuche des Unternehmens, über sein Kerngeschäft, die Automobilindustrie, hinaus zu diversifizieren und in die Bereiche Robotertaxis und künstliche Intelligenz vorzudringen, waren einem Reuters-Bericht zufolge Anfang Oktober weitgehend enttäuschend.

IWF: Indien übertrifft Schwellenländer

Der Internationale Währungsfonds erklärte am Donnerstag, Indien sei der am stärksten wachsende große Schwellenmarkt der Welt. Der IWF erwartet, dass sich das Wachstum in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

Der IWF sagte laut CNBC außerdem, dass Indien vom zyklischen Wachstum profitiert habe. Der Fonds schätzt, dass Indiens Wirtschaft in diesem Jahr um 7 % und im Jahr 2025 um 6,5 % wachsen wird.

„Mit weiteren Strukturreformen, insbesondere Arbeitsmarktreformen, einigen Steuerreformen und vielleicht einer verstärkten Infrastrukturoffensive besteht Spielraum für noch größeres Potenzial“, wurde Krishna Srinivasan, Direktor der Abteilung Asien und Pazifik des IWF, von CNBC zitiert.

United Parcel Service legt um 5 % zu

Die Aktien von United Parcel Service stiegen am Donnerstag um mehr als 5 %, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal die Erwartungen hinsichtlich Gewinn und Umsatz übertroffen hatte.

Laut Tipranks.com stieg der bereinigte Gewinn des Schifffahrts- und Logistikunternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 12,1 % auf 1,76 USD pro Aktie und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 1,63 USD pro Aktie.

Unterdessen stiegen die Aktien von Lam Research um mehr als 6 %, nachdem die Zahlen des Halbleiterausrüstungsherstellers für das erste Quartal die Erwartungen übertroffen hatten.

Boeing-Aktien fallen, nachdem Arbeitnehmer den jüngsten Deal ablehnen

Der Kurs der Boeing-Aktie setzte am Donnerstag seinen Abwärtstrend fort und verlor fast 2 Prozent, nachdem die streikenden Arbeiter das jüngste Tarifangebot des Unternehmens abgelehnt hatten.

Etwa 64 Prozent der Arbeiter in den Fabriken des Flugzeugherstellers an der US-Westküste lehnten das Tarifangebot am späten Mittwoch ab.

Auch die führenden Zulieferer von Boeing wurden durch die jüngste Entwicklung belastet.

Die Aktien von Spirit AeroSystems verloren am Donnerstag 4 %.

Arbeitslosenzahlen sinken

Andererseits ist in den USA in der vergangenen Woche die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung unerwartet gesunken, und zwar um 15.000.

Die jüngsten Zahlen deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft vor der Sitzung der US-Notenbank im November weiterhin robust blieb.

Anleger werden auch die politische Situation in den USA im Auge behalten.

Laut der Umfrage des Wall Street Journal vom Mittwoch liegt der ehemalige Präsident Donald Trump vor Vizepräsidentin Kamala Harris.