Am 25. Oktober erhielt Denny’s Corp (NASDAQ: DENN) einen Aufschwung, als die Analysten von Citi die Aktie von „Neutral“ auf „Kaufen“ hochstuften.

Advertisement Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Mit der Hochstufung ging auch eine Anpassung des Kursziels von 7,00 auf 7,50 US-Dollar einher, was den gestiegenen Optimismus hinsichtlich der strategischen Initiativen des Unternehmens widerspiegelt.

Advertisement

Die Analysten von Citi hoben Verbesserungen bei der Kostendisziplin und die Schließung schwächerer Filialen als Schlüsselfaktoren für ihre positive Prognose hervor.

Das Ziel impliziert ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 20 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs, das auf Erwartungen eines verbesserten freien Cashflows und dem Optimismus der Anleger zurückzuführen ist.

Die Aktien von Denny’s stiegen am Freitag um 5 %, was auf eine positive Reaktion auf die Anmerkung der Analysten hindeutet.

Ergebnisse des 3. Quartals zeigen gemischte Ergebnisse

Copy link to section



Für das dritte Quartal meldete Denny’s einen Gesamtumsatz von 111,8 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und etwa 3,6 Millionen US-Dollar unter den Konsenserwartungen lag.

Die Umsätze der inländischen Restaurants blieben systemweit mit -0,1 % unverändert; in den unternehmenseigenen Geschäften gab es einen Rückgang von 0,4 %.

Im Quartal kam es zu einem leichten Rückgang der Restaurantumsätze des Unternehmens auf 52,7 Millionen US-Dollar (im Vorjahr waren es 53,2 Millionen US-Dollar). Dieser Rückgang ist vor allem auf die Schließung von vier Denny’s-Filialen zurückzuführen.

Die bereinigte Betriebsmarge des Unternehmensrestaurants sank von 14,3 % im letzten Jahr auf 11,8 %, wobei der Margendruck auf erhöhte Marketinginvestitionen und höhere Belegungskosten zurückzuführen ist.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,14 US-Dollar und lag damit um 0,01 US-Dollar unter den Konsensschätzungen, was auf anhaltende Probleme bei der Rentabilität hindeutet.

Geschäftsentwicklung und strategische Veränderungen

Copy link to section



Trotz der anhaltenden Herausforderungen im Familienrestaurantsegment hat Denny’s strategische Schritte unternommen, um die Leistung zu stabilisieren.

Mit der Schließung schwächerer Filialen will das Unternehmen seine Rentabilitätskennzahlen verbessern. Das Management hat sich zudem verpflichtet, in den nächsten zwei Jahren eine Nettosteigerung der Filialeröffnungen zu erreichen – was eine positive Entwicklung seit 2017 darstellt.

Denny‘s hat Initiativen wie das 2-4-6-8-Dollar-Sparmenü eingeführt und seine virtuelle Markenpräsenz auf das Außer-Haus-Gastronomiegeschäft ausgeweitet.

Ergänzt werden diese Bemühungen durch technische Verbesserungen in den Betriebsrestaurants, um das Kundenerlebnis zu verbessern und das Umsatzwachstum voranzutreiben.

Das Management ist auch hinsichtlich der Restaurantkette von Keke optimistisch und geht davon aus, dass künftiges Wachstum durch Verbesserungen bei der Getränkeauswahl und der Expansion außerhalb der Lokale vorangetrieben werden soll.

Bewertung spiegelt Aufwärtspotenzial wider

Copy link to section



Denny’s-Aktien werden derzeit mit dem geschätzten 6,1-fachen des CY25E-EBITDA von Citi gehandelt. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger das Aufwärtspotenzial der laufenden Initiativen möglicherweise unterschätzen.

Die Rendite des freien Cashflows beträgt solide 9 %, was auf ein günstiges Risiko-Ertrags-Profil schließen lässt.

Analysten sehen in Denny’s Fähigkeit, aus Ladenschließungen, Investitionen in den Technologiesektor und Umbauten Kapital zu schlagen und so das Umsatzwachstum zu steigern, einen Mehrwert.

Zwar bestehen weiterhin Herausforderungen für die Branche, doch Citis angepasstes Kursziel von 7,50 Dollar lässt auf ein Potenzial für erhebliche Renditen ausgehend vom aktuellen Niveau schließen.

Die Herausforderungen der Branche meistern

Copy link to section



Der Sektor der Familiengastronomie steht vor anhaltenden Herausforderungen: Branchendaten zufolge ist der Verkehr seit 2019 um über 20 % zurückgegangen.

Denny’s Strategie, schwächere Filialen zu verkleinern und sein Menü sowie seine Werbeaktionen zu überarbeiten, um den veränderten Vorlieben der Verbraucher gerecht zu werden, zielt darauf ab, diesem Druck zu begegnen.

Trotz schleppender Umsätze in der Branche deuten die Bemühungen von Denny’s, sein günstiges Menü neu aufzulegen und seine digitalen Markeninitiativen auszuweiten, darauf hin, dass das Unternehmen sich darauf konzentriert, verlorenen Boden wieder gutzumachen.

Die Wiedereinführung des günstigen Menüs im Preissegment zwischen 2, 4, 6 und 8 US-Dollar im dritten Quartal sowie Verbesserungen des Kundenerlebnisses durch technische Upgrades dürften diesen Druck etwas abmildern.

Strategischer Fokus auf Filialschließungen und -umbauten

Copy link to section



Der Bericht von Citi hob hervor, dass die Filialschließungen bei Denny‘s zur Bereinigung leistungsschwacher Standorte beigetragen haben, was zu einer stärkeren Basis für künftiges Wachstum geführt hat.

Denny’s plant derzeit weltweit 150 neue Geschäfte und erwartet in den nächsten zwei Jahren einen Nettozuwachs bei der Zahl seiner Geschäfte.

Der Fokus der Marke auf die Neugestaltung und Aufrechterhaltung einer relevanten Marketingbotschaft scheint eine Antwort auf einige der historischen Herausforderungen zu sein, denen sich der Sektor der Familiengastronomie gegenübersieht.

Darüber hinaus zielen Initiativen wie die technischen Upgrades von Xenial, zu denen QRPay und portable Server gehören, darauf ab, die Betriebseffizienz und die Kundenbindung zu verbessern.

Mit den geplanten Filialschließungen und strategischen Initiativen wie dem überarbeiteten Bonusprogramm und der digitalen Markenexpansion scheint Denny’s in der Lage zu sein, die kurzfristigen Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig den Weg für eine stabilere Zukunft zu ebnen.

Lassen Sie uns nun tiefer in die technische Entwicklung der Aktie eintauchen, um tiefere Einblicke in das zu gewinnen, was die Diagramme über die zukünftigen Kursbewegungen von Denny verraten.

Kurzfristige Dynamikänderung

Copy link to section

Die Aktie von Denny’s befindet sich weiterhin in einem langfristigen Abwärtstrend, seit sie 2019 ihr Allzeithoch bei fast 24 Dollar erreichte.

Quelle: TradingView

Der jüngste Kursanstieg nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals durch das Unternehmen hat die kurzfristige Aufwärtsdynamik jedoch verändert.

Unter Berücksichtigung dessen können Anleger, die eine optimistische Einschätzung des Unternehmens haben, wie etwa die Analysten von Citi, auf dem aktuellen Niveau eine Long-Position mit einem Stop-Loss unter dem jüngsten Swing-Tief von 5,40 USD eröffnen.

Händler, die weiterhin pessimistisch in Bezug auf die Aktie bleiben, sollten auf dem aktuellen Niveau davon absehen, neue Short-Positionen zu eröffnen.

Eine Short-Position sollte nur dann in Betracht gezogen werden, wenn die Aktie wieder auf ein Niveau über 8,80 USD steigt.