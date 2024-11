Warum stürzte die Lilium-Aktie um 61 % ab – gibt es noch Hoffnung für fliegende Taxis?

Die Aktien von Lilium, dem Hersteller von elektrischen Senkrechtstartern und -landefahrzeugen (eVTOL), stürzten am Donnerstag um mehr als 61 % ab, nachdem das Unternehmen in einer Regulierungsmitteilung bekannt gab, dass seine beiden wichtigsten Tochtergesellschaften wahrscheinlich in den kommenden Tagen Insolvenz anmelden würden.

Der dramatische Rückgang des Aktienkurses ist auf eine schwere Finanzkrise zurückzuführen, die das Luft- und Raumfahrt-Start-up durchmacht. Es ist nicht in der Lage, die staatlichen Garantien zu erhalten, die es so dringend von der deutschen Regierung gefordert hatte.

In einer Regulierungsmitteilung an die US-Behörden gab das an der Nasdaq notierte Unternehmen Lilium bekannt, dass es nicht in der Lage gewesen sei, ausreichend zusätzliche Mittel aufzutreiben, um den Betrieb seiner beiden wichtigsten Tochtergesellschaften, Lilium GmbH und Lilium eAircraft GmbH, aufrechtzuerhalten.

Das Management dieser Tochtergesellschaften gelangte daraufhin zu der Schlussfolgerung, dass sie „überschuldet“ seien und ihren Zahlungsverpflichtungen bald nicht mehr nachkommen könnten.

„Die Geschäftsführung der Tochtergesellschaften hat das Unternehmen darüber informiert, dass sie nach deutschem Recht Insolvenz anmelden müssen und im Zuge dessen ein Eigenverwaltungsverfahren in Deutschland beantragen werden“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Nach der Insolvenzanmeldung müssten die Tochtergesellschaften keine vor der Insolvenzanmeldung entstandenen Schulden zurückzahlen, erklärte Lilium. Außerdem sei es den Gläubigern grundsätzlich „untersagt, Zwangsvollstreckungen gegen die Unternehmen wegen etwaiger Forderungen durchzuführen“.

Die geplanten Insolvenzanträge der Tochtergesellschaften könnten zu einer Dekotierung von Lilium vom Nasdaq Global Select Market oder einer Aussetzung des Aktienhandels führen.

Bundesregierung verweigert Unternehmen Kredit

Um zahlungsfähig zu bleiben, hatte das Unternehmen 50 Millionen Euro vom Bund beantragt.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages lehnte den Antrag jedoch ab, sodass Lilium sich nun verzweifelt um die Suche nach alternativen Finanzierungsquellen bemühen muss.

In einer letzte Woche veröffentlichten Erklärung bestätigte Lilium, dass es „einen Hinweis erhalten habe, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages einer Bürgschaft in Höhe von 50 Millionen Euro nicht zustimmen werde“.

Der vorgeschlagene Kredit wäre von der KfW bereitgestellt worden und die Ablehnung brachte das Unternehmen in eine prekäre finanzielle Lage.

Die Weigerung der deutschen Regierung, Lilium zu unterstützen, hat in der Industrie Kritik hervorgerufen.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bezeichnete die Entscheidung als „bedauerlich“ und betonte, wie wichtig es sei, innovative Branchen wie die Elektroluftfahrt zu unterstützen.

Danijel Višević, Mitbegründer des Klimatechnologie-Investors World Fund, drückte seine Enttäuschung aus und meinte, die Haltung der deutschen Regierung spiegele eine beschränkte Sicht auf eVTOL-Fahrzeuge wider.

Višević argumentierte, dass die Politiker Lufttaxis fälschlicherweise als Luxusprodukt für die Reichen betrachteten, während sie in Wirklichkeit einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu emissionsfreiem Transport darstellten.

Der Zusammenbruch von Europas Hoffnung auf fliegende Autos

Die aktuellen Schwierigkeiten von Lilium markieren einen dramatischen Sturz in Ungnade für ein Unternehmen, das einst als Europas vielversprechendster Akteur in der Zukunft der Luftmobilität gefeiert wurde.

Das 2015 gegründete Startup wollte das Kurzstreckenreisen mit emissionsfreien Elektroflugzeugen revolutionieren, die wie fliegende Taxis funktionieren sollen.

Das Konzept von eVTOL-Fahrzeugen beflügelte weltweit die Fantasie und Lilium erhielt frühzeitig Unterstützung von namhaften Investoren wie Atomico, Earlybird und dem chinesischen Technologiegiganten Tencent.

Im Jahr 2021 profitierte Lilium vom Boom der Special Purpose Acquisition Company (SPAC) und ging durch eine Fusion mit Qell Acquisition Corp. an die Nasdaq.

Zum Zeitpunkt der Börsennotierung prognostizierte Lilium ein aggressives Wachstum, darunter einen Umsatz von 240 Millionen Euro bis Ende 2024 und Rentabilität bis 2025.

Seit dem Börsengang ist der Aktienkurs von Lilium jedoch um mehr als 95 % eingebrochen und das Unternehmen hat Mühe, seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Liliums Jets können bis zu neun Millionen Dollar kosten. Das Unternehmen hatte auch eine sechssitzige Version in der Entwicklung, die einen Käufer etwa sieben Millionen Dollar gekostet hätte.

Lilium steht nicht nur vor Herausforderungen. Die eVTOL-Branche ist zwar vielversprechend, hat sich aber als finanziell anspruchsvoll erwiesen, und auch viele Wettbewerber hatten mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

Volocopter, ein weiteres deutsches Startup für elektrische Luftfahrt, stand Anfang des Jahres kurz vor der Insolvenz und hatte bei zwei deutschen Bundesländern und der Bundesregierung ähnliche staatliche Bürgschaften beantragt.

Obwohl Volocopter neue Mittel gesichert hat, befindet sich das Unternehmen weiterhin in einer gefährdeten Lage.

In den USA erging es den eVTOL-Unternehmen etwas besser: Joby Aviation erhielt 600 Millionen Dollar staatliche Unterstützung von der amerikanischen Regierung.