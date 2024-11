Waymo, die Abteilung für autonome Fahrzeuge von Alphabet, hat eine bedeutende Finanzierungsrunde in Höhe von 5,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, um das Wachstum seines Robotaxi-Dienstes voranzutreiben, hauptsächlich in den USA, mit Plänen für eine globale Expansion.

An dieser jüngsten Finanzierungsrunde C unter der Leitung von Alphabet beteiligten sich Großinvestoren wie Andreessen Horowitz, Silver Lake und Tiger Global, berichtete CNBC.

Die Investition wird es Waymo ermöglichen, seine Präsenz in Großstädten wie Los Angeles, San Francisco und Phoenix auszubauen und technologische Fortschritte im Bereich des autonomen Fahrens voranzutreiben.

Die Finanzierungsrunde unterstreicht auch die einzigartige Position von Waymo als eines der wenigen US-Unternehmen, das in mehreren Städten einen kommerziellen Robotaxi-Service betreibt.

Fokus auf Ausbau des Robotaxi-Dienstes

Die Waymo-Co-CEOs Tekedra Mawakana und Dmitri Dolgov betonten, dass diese Finanzierung ihren Waymo One-Robotaxi-Service in wichtigen US-Städten ausbauen wird. In einer Erklärung gegenüber CNBC sagten die CEOs:

Mit dieser jüngsten Investition werden wir in San Francisco, Phoenix und Los Angeles sowie durch unsere erweiterte Partnerschaft mit Uber auch in Austin und Atlanta noch mehr Fahrgäste für unseren Mitfahrdienst Waymo One begrüßen können.

Mit der Finanzierungsrunde C erhöht sich das gesamte eingeworbene Kapital von Waymo auf 11,1 Milliarden US-Dollar, nachdem das Unternehmen in zwei früheren Runden 3,2 bzw. 2,5 Milliarden US-Dollar eingeworben hatte.

Alphabet-Finanzvorstand Ruth Porat gab im Juli bekannt, dass sich das Mutterunternehmen zu einer mehrjährigen Investition von bis zu 5 Milliarden Dollar in Waymo verpflichten werde.

Waymo verzeichnet eine stetig steigende Nachfrage nach seinen Robotaxi-Diensten.

Die Fahrzeuge des Unternehmens absolvieren derzeit wöchentlich mehr als 100.000 Fahrten durch Los Angeles, Phoenix und San Francisco und ziehen dabei unterschiedlichste Fahrgäste an – insbesondere Frauen und Eltern –, die die größere Sicherheit vorziehen, die ihnen ein selbstfahrendes Fahrzeug bietet.

Mit der Waymo One-App können Fahrer diese autonomen Fahrten ganz einfach anfordern, was sie in diesen Städten immer beliebter macht.

Partnerschaften und Wettbewerb in der AV-Landschaft

Waymos Aufstieg ist nicht ohne Herausforderungen. Obwohl Tesla und GM Cruise beide in AV-Technologie investiert haben, ist derzeit nur Waymo in großem Maßstab in mehreren Ballungsgebieten tätig.

Cruise, Waymos größter US-Konkurrent, musste nach einem Unfall im Oktober 2023 den Betrieb in San Francisco einstellen, arbeitet jedoch daran, den Service wieder aufzunehmen.

Waymo hat seine Reichweite kürzlich durch Partnerschaften erweitert.

Im Rahmen einer erweiterten Vereinbarung mit Uber wurden Waymo-Robotaxis in Austin, Texas, eingeführt. Waymo arbeitet außerdem mit Automobilherstellern zusammen, um neue Fahrzeuge in seine Flotte aufzunehmen, darunter das Elektroauto Ioniq 5 von Hyundai und den Zeekr von Geely, die beide mit maßgeschneiderten KI-„Fahrer“-Sensoren ausgestattet sind, die für eine verbesserte Navigation und Fahrgastsicherheit konzipiert sind.

Bewältigung von Sicherheits- und Regulierungsherausforderungen

Trotz Waymos Erfolgen bestehen in der Öffentlichkeit weiterhin Bedenken.

Einer Umfrage des Pew Research Center zufolge äußern fast zwei Drittel der US-Befragten Vorbehalte gegenüber der Nutzung selbstfahrender Fahrzeuge.

Auch sicherheitsrelevante Vorfälle haben für Aufsehen gesorgt; mit den autonomen Fahrzeugen von Waymo kam es zu Verkehrsproblemen und kleineren Kollisionen, die allerdings keine schweren Verletzungen zur Folge hatten.

Waymo hat proaktiv daran gearbeitet, diese Bedenken auszuräumen.

Das Unternehmen gab auf Grundlage öffentlich zugänglicher Daten an, dass seine Fahrzeuge weitaus seltener verunglücken als von Menschen gesteuerte Autos.

Darüber hinaus hat Waymo mit Software-Updates begonnen, um die Sicherheit seiner Fahrzeuge weiter zu verbessern, und testet den fahrerlosen Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen, um sich auf die Expansion über den Sunbelt hinaus vorzubereiten.

Eine Vision für globale Expansion

Die Ambitionen von Waymo gehen über seinen aktuellen Markt hinaus.

Das Unternehmen kündigte an, dass es seine AV-Technologie bald in kälteren Klimazonen, darunter in Michigan und im Norden des Bundesstaats New York, testen werde, um die Vielseitigkeit seiner Fahrzeuge unter härteren Bedingungen zu demonstrieren.

Waymo hofft, mit der Zeit auch international Fuß fassen zu können und vom weltweiten Wachstum der Infrastruktur für autonome Fahrzeuge zu profitieren.

Waymo hat in mehreren Finanzierungsrunden 11,1 Milliarden US-Dollar aufgebracht und verfügt damit über die nötigen Ressourcen, um die Zukunft des autonomen Transports voranzutreiben. Allerdings steht das Unternehmen einem komplexen Regulierungs- und Wettbewerbsumfeld gegenüber.

Im Zuge seiner Expansion wird Waymo weiterhin die Zukunft der Mobilität gestalten und den Weg hin zu sichererem und zugänglicherem autonomen Fahren ebnen.