Bitcoin, die größte und älteste Kryptowährung der Welt, verzeichnete im Laufe der Woche eine Seitwärtsbewegung, da die Händler gespannt auf die Ergebnisse der US-Wahlen und die kommenden Wirtschaftsdaten warteten, da diese als nächster Katalysator für einen Preisanstieg gelten würden.

In der Zwischenzeit verzeichneten mehrere Altcoins bemerkenswerte Zuwächse, da etwas Liquidität in den Altcoin-Markt verlagert wurde.

Zum Zeitpunkt des Schreibens verzeichneten viele der 99 Top-Altcoins zweistellige Zuwächse, wobei APE, RAY und SPX6900 die Spitzenplätze sicherten.

Kryptowährungshändlern gelang es, die gesamte Marktkapitalisierung wieder über 2,4 Billionen Dollar zu steigern, nachdem sie Anfang der Woche unter dieses Niveau gefallen war.

Bitcoin erholte sich wieder über die Marke von 68.000 US-Dollar, nachdem es am 23. Oktober auf ein Wochentief von 65.441 US-Dollar gefallen war, blieb die Marke im Laufe der Woche jedoch größtenteils stabil in einer engen Spanne zwischen 66.000 und 69.000 US-Dollar.

Die Bullen trieben den Preis kurzzeitig auf die 70.000-Dollar-Marke, doch seitdem gab er wieder nach und liegt nun über 68.400 Dollar, was einem bescheidenen Anstieg von 1 Prozent in den letzten 24 Stunden entspricht.

Marktexperten sind sich einig, dass die nächsten wichtigen Ereignisse, die der Rallye von Bitcoin wahrscheinlich neuen Schwung verleihen werden, der kommende Bericht zu den privaten Ausgaben sein werden, der am 31. Oktober veröffentlicht werden soll, und der Arbeitsmarktbericht am 1. November.

Darüber hinaus richten sich alle Augen auf die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve am 7. November, nur zwei Tage nach der Präsidentschaftswahl.

Trotz der schleppenden Bewegung von Bitcoin sammelten sowohl Wale als auch Einzelhändler weiterhin Bestände.

Daten von IntoTheBlock zeigten negative Netto-Börsenflüsse, was darauf schließen lässt, dass in der vergangenen Woche mehr Bitcoins von den Börsen abgezogen als eingezahlt wurden.

Darüber hinaus verwies André Dragosch, Direktor und Forschungsleiter für Europa bei Bitwise, auf Daten von Glassnode, die in den letzten Monaten einen Anstieg der Adressen zeigten, die in die Kategorie „Wal“ fallen.

Dragosch meinte, dieser Anstieg könnte die Erwartung eines neuen Allzeithochs für Bitcoin widerspiegeln.

Die meisten Analysten bei X wiesen auf das Gesamtbild hin und meinten, dass die Flaggschiff-Kryptowährung bald in den Preisfindungsmodus eintreten würde.

In einem kürzeren Zeitraum beobachtete der pseudonyme Analyst „Unknown Trader“ einen starken Widerstand rund um die 69.000-Dollar-Marke.

Ihren Erkenntnissen zufolge könnte der Preis auf 71.300 $ steigen, wenn es BTC gelingt, den Widerstand zu durchbrechen und sich über 69.350 $ zu halten.

Wenn es Bitcoin jedoch nicht gelingt, sein aktuelles Unterstützungsniveau über 68.000 $ zu halten, prognostizieren mehrere Analysten einen möglichen Rückgang auf 65.000 $.

Einem vom Analysten „Mexican Whale“ geteilten Diagramm zufolge stieß Bitcoin auf starken Widerstand, nachdem es kurzzeitig über der 68.000-Dollar-Marke geschlossen hatte, was sich als falscher Ausbruch herausstellte.

Der Analyst weist darauf hin, dass diese falsche Aufwärtsbewegung zu einem aggressiven Abwärtstrend führen könnte, wenn es Bitcoin nicht gelingt, die Unterstützung über 68.000 USD zu halten.

Sollte der Verkaufsdruck zunehmen, könnte der Preis in Richtung 63.000 bis 62.000 US-Dollar fallen, was kurzfristig auf eine mögliche rückläufige Trendwende hindeuten würde.

Der bekannte Analyst Rekt Capital betonte, dass, wenn es Bitcoin gelinge, den Wochenchart über 66.300 $ zu schließen, dies ein Zeichen dafür wäre, dass der breitere Bullenmarkt intakt bleibt, was das Potenzial für eine anhaltende Aufwärtsdynamik verstärkt.

So haben die Top-Gewinner der Woche abgeschnitten:

Affenmünze

ApeCoin (APE) führte die wöchentlichen Gewinner mit einem Anstieg von 69 % in den letzten 7 Tagen an und hatte zum Zeitpunkt des Schreibens eine Marktkapitalisierung von 881,5 Millionen US-Dollar.

Sein tägliches Handelsvolumen lag zum Redaktionsschluss bei über 669 Millionen US-Dollar.

Die meisten dieser Zuwächse wurden am 20. Oktober nach dem Start des mit großer Spannung erwarteten Layer-3-Blockchain-Netzwerks ApeChain erzielt.

Nach Veröffentlichung der Neuigkeiten stieg der Altcoin um 132 % von 0,75 $ auf 1,74 $.

Eine weitere Entwicklung, die zur Rallye beitrug, war die Einführung des Interoperabilitätsprotokolls LayerZero auf ApeChain, nachdem das Mainnet live gegangen war.

Durch diese Integration sind APE-Token nun über mehrere Blockchains hinweg kompatibel, was ihren Nutzen weiter erhöht.

Raydium

In der vergangenen Woche blieb Raydium (RAY) im Aufwärtstrend und stieg von 2,36 USD am Montag auf 2,95 USD zum Zeitpunkt des Schreibens, was einem Zugewinn von über 42 % entspricht. Der Token stieg gegenüber dem Tiefststand dieses Monats um 83 %, während seine Marktkapitalisierung bei 764 Millionen USD lag.

Der größte Schub für RAY kam, als bekannt wurde, dass die auf Solana basierende dezentrale Börse Ethereum in Bezug auf den Tagesumsatz überholt hatte, was nach Ansicht vieler angesichts der Größe der größten Altcoin der Welt eine große Leistung ist. Laut DeFiLlama generierte Raydium 3,4 Millionen Dollar an Gebühren und übertraf damit Ethereums 3,35 Millionen Dollar am 21. Oktober.

Ein weiterer wahrscheinlicher Katalysator könnte die Einführung des Euro-gestützten Stablecoins EURC von Circle auf der DEX sein, der eine erhebliche Menge an Liquidität einbringen würde.

SPX6900

SPX6900 (SPX) legte in den letzten 7 Tagen um 23,2 % und seit Anfang Oktober um 470 % zu. Zum Redaktionsschluss lag der Preis bei 0,814 USD. Die Marktkapitalisierung des Altcoins betrug 756 Millionen USD, während das tägliche Handelsvolumen bei rund 27,8 Millionen USD lag.

Der Preisanstieg von SPX ist auf die kürzlich erfolgte Notierung am Perpetual-Trading-Markt der dezentralen Börse LogX zurückzuführen.

Darüber hinaus wurde die Meme-Münze auch zu Wormhole hinzugefügt, einem Crosschain-Protokoll, das es Händlern ermöglicht, SPX über mehrere Blockchains hinweg zu überbrücken, was seine Liquidität erhöht und potenzielle Handels- und Staking-Möglichkeiten eröffnet.

Über diese Entwicklungen hinaus profitierte das Token auch vom allgemeinen Hype um Meme-Coins, obwohl einige seiner Konkurrenten wie MOODENG und GME in der vergangenen Woche Zuwächse von über 100 % verzeichneten.