Als Händler vor der Wahlwoche in den USA begannen, Positionen zu erwerben, erreichte Bitcoin am Montag die Marke von 69.000 US-Dollar.

Einige der Top-Altcoins reagierten in gleicher Weise, aber vor allem Meme-Coins und politisch inspirierte Token erzielten im Laufe des vergangenen Tages die größten Gewinne.

Bei den Top 99 Altcoins führten SPX, BSV und RUNE die Charts an.

Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen erlebte einen leichten Aufwärtstrend und lag zum Redaktionsschluss bei etwas über 2,44 Billionen US-Dollar.

Bitcoin konnte seine Position als dominierender Vermögenswert auf dem Markt behaupten, auch wenn seine Dominanz leicht von 56,02 % am Vortag auf 55,31 % zurückging.

BTC testete zum zweiten Mal in diesem Monat die Marke von 69.000 $ und erreichte ein Intraday-Hoch von 69.217 $, bevor es später am Tag auf 68.600 $ zurückging.

In den letzten 24 Stunden wurden Short-Positionen im Wert von rund 16,0 Millionen US-Dollar liquidiert, im Vergleich zu lediglich 3,1 Millionen US-Dollar an Long-Liquidationen. Dies bestätigt, dass die jüngste Preisbewegung einen Short Squeeze ausgelöst hat, der wiederum auf eine starke Aufwärtsdynamik am Markt hindeutet.

Zudem kam es zu einem deutlichen Anstieg der offenen Positionen bei Bitcoin, was parallel zum Preisanstieg bestätigt, dass die Händler darauf gewettet haben, dass sich der Anstieg von Bitcoin fortsetzt.

Die Wahlen bleiben der wichtigste makroökonomische Faktor, der das Marktvertrauen stützt, doch die kommende Woche bringt auch wichtige Konjunkturnachrichten, darunter den BIP-Bericht für das dritte Quartal, inflationsbezogene Daten zum privaten Konsum und den jüngsten Arbeitsmarktbericht am Freitag, die allesamt die Marktstimmung erheblich beeinflussen könnten.

Der bekannte Händler Michaël van de Poppe glaubt, dass BTC bald sein bisheriges Allzeithoch von 73.737 $, das im März erreicht wurde, erneut testen könnte.

In seiner neuesten Analyse des 4-Stunden-BTC/USDT-Charts hob der Analyst wichtige Widerstandszonen um 71.680 $ und 73.650 $ hervor, die die Bullen durchbrechen müssen, bevor dies geschieht.

Er glaubt jedoch, dass sich dieses Szenario innerhalb der nächsten zwei Wochen abspielen könnte.

Sein Handelskollege und Analyst Rekt Capital teilte eine ähnlich optimistische Prognose und stellte fest, dass Bitcoin erfolgreich das kurzfristige Widerstandsniveau von rund 68.600 USD durchbrochen und als neue Unterstützung bestätigt habe.

Laut dem Analysten könnte dieser erneute Test die Aufwärtsdynamik weiter ankurbeln, da der Preis auch in der neuen Woche weiter steigt.

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels lag der Bitcoin-Kurs knapp über der Unterstützungsmarke von 68.601 USD, was einem Anstieg von 1,3 % im Vergleich zum Vortag entspricht.

Insgesamt war der Kryptomarkt äußerst optimistisch mit einem Angst- und Gierindex von 72.

Die größten Gewinner der Woche waren:

Bitcoin SV

Bitcoin Satoshi Vision (BSV) stieg um 9,2 % und erreichte am 28. Oktober ein Wochenhoch von 50,40 $.

Der Bitcoin-Hardfork verlief in den letzten beiden Tagen seitwärts, bevor sich in den späteren Morgenstunden des Montags eine goldene Kerze bildete.

Quelle: CoinMarketCap

Der genaue Grund für den Anstieg von BSV konnte zwar nicht bestätigt werden, er fiel jedoch mit einem deutlichen Anstieg des Open Interest zusammen, das um 42,91 % auf 13,5 Millionen US-Dollar anstieg. Dies deutet auf eine erhöhte Händleraktivität und gesteigerte Spekulationen hin, die den Preis nach oben treiben könnten.

Betrachtet man die Beiträge auf X, scheint es, als würde BSV von der Erzählung profitieren, dass es die wahre Verkörperung der Vision von Satoshi Nakamoto sei. Händler betonten seine Fähigkeit, mit niedrigen Transaktionsgebühren zu skalieren und Anwendungen auf Unternehmensebene zu handhaben, im Gegensatz zu Bitcoin, das nach Ansicht vieler von seinem ursprünglichen Zweck als Peer-to-Peer-System für elektronisches Bargeld abgewichen ist.

SPX6900

SPX6900 (SPX), die Meme-Münze, die den S&P 500 übertreffen und eine Marktkapitalisierung von 69 Billionen Dollar erreichen will, setzte ihre Ende September begonnene Rallye fort und erreichte ein Intraday-Hoch von 0,95 Dollar.

Die Meme-Münze ist in den letzten 24 Stunden um 6,2 % und im letzten Monat um satte 749 % gestiegen.

Quelle: CoinMarketCap

Zusätzlich zur allgemeinen Aufregung um Meme-Coins erhielt SPX6900 nach seiner kürzlichen Notierung an der dezentralen Börse von LogX für den unbefristeten Handel einen erheblichen Schub.

Der Token gewann auch durch seine Integration in das Cross-Chain-Protokoll Wormhole an Dynamik, was Händlern neue Investitionsmöglichkeiten eröffnete.

THORChain

THORChain (RUNE) stieg am Montag um 5 % und erreichte zum Zeitpunkt der Drucklegung ein Dreimonatshoch von 5,71 $ mit einer Marktkapitalisierung von 1,88 Milliarden.

Die vergangene Woche war für den Altcoin eine volatil, er wurde zwischen 4,84 und 5,68 US-Dollar gehandelt.

Quelle: CoinMarketCap

Die jüngste Partnerschaft des Projekts mit dem Hardware-Wallet-Hersteller Ledger scheint der Hauptkatalysator für den aktuellen Aufschwung zu sein.

In der Zwischenzeit haben mehrere Analysten robuste technische Signale hervorgehoben, die darauf hindeuten, dass RUNE sich kurzfristig für einen bullischen Ausbruch positionieren könnte.