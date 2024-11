Evoke Pharma Inc (NASDAQ: EVOK) eröffnete am Montag mit einem Plus von deutlich über 100 %, nachdem positive Ergebnisse einer Studie zu seinem Metoclopramid-Nasenspray gemeldet worden waren.

Das Pharmaunternehmen sagte, sein allgemein als GIMOTI bekanntes Nasenspray biete Patienten mit diabetischer Gastroparese (DGP), die GLP-1-Rezeptoragonisten einnehmen, erhebliche Vorteile.

Evoke hat diese Studie in Zusammenarbeit mit EVERSANA durchgeführt und die Ergebnisse wurden heute auf der Jahrestagung 2024 des American College of Gastroenterology (ACG) vorgestellt.

Der Aktienkurs von Evoke Pharma hat sich seit der ersten Septemberwoche mehr als verdreifacht.

Warum ist das für die Evoke Pharma-Aktie wichtig?

In der oben erwähnten retrospektiven Studie, in der eine Kohorte von 92 Patienten analysiert wurde, trug GIMOTI dazu bei, die Zahl aller Besuche in der Notaufnahme bei Patienten mit DGP, die GLP-1-Rezeptoragonisten anwenden, um satte 91 % zu senken.

Auch bei den Arztbesuchen und ambulanten Krankenhausbesuchen kam es in der Gruppe, die das Metoclopramid-Nasenspray des Unternehmens einnahm, zu einem Rückgang um 41 % bzw. 89 %.

Die Daten, die Evoke Pharma heute präsentierte, sind besonders bedeutsam, wenn man bedenkt, dass die Zahl der Diabetiker, die GLP-1-Rezeptoragonisten einnehmen, weiter zunimmt. Matt D’Onofrio, der CEO des Unternehmens, sagte heute in einer Pressemitteilung:

Diese Studie unterstreicht in Kombination mit früheren Praxisdaten, die auf wichtigen Konferenzen vorgestellt wurden, das Potenzial von GIMOTI, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und die finanzielle Gesamtbelastung des Gesundheitssystems zu verringern.

Nach dem heutigen Anstieg aufgrund der Ergebnisse der GIMOTI-Studie ist die Aktie von Evoke Pharma auf den Kurs zurückgekehrt, mit dem sie dieses Jahr begonnen hat (2024).

Weitere aktuelle Entwicklungen bei Evoke Pharma

Die Ankündigung erfolgt kurz nachdem Evoke Pharma durch die Ausübung von Optionsscheinen etwa 3,0 Millionen US-Dollar gesichert hat.

Das Unternehmen erwartet, dass das neue Kapital die Kommerzialisierung von GIMOTI unterstützen wird.

Im August veröffentlichte das an der Nasdaq notierte Unternehmen seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal, die hinter den Schätzungen der Wall Street zurückblieben.

Evoke verlor 93 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 2,55 Millionen Dollar.

Im Vergleich dazu lagen die Analysten bei lediglich 6 Cent pro Aktie bzw. 2,98 Millionen Dollar.

Damals erklärte CEO D’Onofrio den Investoren:

Wir verzeichnen weiterhin Wachstum in allen Phasen unseres Geschäfts, mit einem Anstieg der Verschreibungen durch medizinisches Fachpersonal, der Einnahme von GIMOTI durch Patienten und Verbesserungen bei den gedeckten Rezepten. In jedem dieser Bereiche zeigt sich unser bestes Wachstum im Vergleich zum Vorquartal im zweiten Quartal.

Zu den weiteren bemerkenswerten Entwicklungen bei EVOK in den letzten Wochen gehört die Ernennung von Benjamin Smeal zum Direktor der Klasse II.

Smeal hatte zuvor Positionen bei Kenmare Management und Willet Advisors inne.

Beachten Sie, dass die Aktie von Evoke Pharma unter den Wall-Street-Analysten nicht sehr viel Beachtung findet und zum Zeitpunkt des Schreibens keine Dividende zahlt.