Tests bei McDonald’s zeigen, dass E. coli-Ausbruch nicht mit Rindfleischpastetchen in Verbindung steht

McDonald’s erklärte am Sonntag, dass Rindfleischpastetchen nicht die Ursache des E. Coli-Ausbruchs im Zusammenhang mit Quarter Pounder-Hamburgern in den USA seien.

Advertisement Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Cesar Pina, Chief Supply Chain Officer von McDonald’s, sagte in einer Erklärung:

Advertisement

Wir sind weiterhin sehr zuversichtlich, dass sämtliche mit diesem Ausbruch in Zusammenhang stehenden kontaminierten Produkte aus unserer Lieferkette entfernt wurden und nicht mehr in allen McDonald’s-Restaurants erhältlich sind.

Letzte Woche brachten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die beliebten Quarter Pounder-Burger des Unternehmens mit einem E. coli-Ausbruch in Verbindung, der mehrere US-Bundesstaaten betraf.

Die CDC bestätigte seitdem, dass der Ausbruch einen Todesfall und 10 Krankenhauseinweisungen zur Folge hatte, wobei die meisten Erkrankungen auf Colorado und Nebraska in den USA beschränkt waren. In den USA sind durch den Ausbruch zudem 75 Personen erkrankt.

Tests zeigen negative Ergebnisse

Copy link to section

Das Landwirtschaftsministerium von Colorado teilte mit, dass bei allen Teilproben aus mehreren Chargen frischer und gefrorener Rindfleischpastetchen der Marke McDonald’s kein E. coli-Befall festgestellt wurde.

Die Abteilung teilte weiter mit, dass alle Tests der Rindfleischproben abgeschlossen seien und sie nicht damit rechne, weitere Proben zum Testen zu erhalten.

McDonald’s habe am Sonntag angekündigt, dass die Quarter Pounder-Hamburger in der kommenden Woche wieder auf der Speisekarte aller Restaurants stehen würden, hieß es in der Mitteilung.

Berichten zufolge wird E. coli in Rindfleisch abgetötet, wenn es richtig gegart wird. Laut Reuters wird der Quarter Pounder von McDonald’s mit rohen, gehobelten Zwiebeln serviert; betroffene Restaurants servieren die Burger ohne solche Zwiebeln.

Quarter Pounders haben keine Zwiebeln

Copy link to section

McDonald’s gab allerdings in einer Stellungnahme bekannt, dass in den Quarter Pounder-Hamburgern keine rohen Zwiebelstreifen enthalten sein werden.

Bundesaufsichtsbehörden in den USA gehen davon aus, dass geriebene Zwiebeln die Ursache für den E. coli-Ausbruch sein könnten.

Laut der New York Times untersuchten Gesundheitsbehörden in Colorado Rindfleischproben von zwei Rindfleischlieferanten, die die 900 betroffenen Orte in einem Dutzend Bundesstaaten mit ihren Frikadellen belieferten.

Was die geschnittenen Zwiebeln betrifft, so teilte McDonald’s am Freitag mit, dass das Unternehmen keine Zwiebeln mehr vom Standort Colorado Springs seines wichtigsten regionalen Zulieferers Taylor Farms kaufen werde, einem in mehreren Bundesstaaten tätigen Obst- und Gemüseproduzenten, heißt es in dem Bericht der New York Times.

Mehrere andere Fast-Food-Ketten, darunter Taco Bell, KFC und Burger King, haben als Vorsichtsmaßnahme aufgehört, Zwiebeln auf ihren jeweiligen Speisekarten anzubieten.

Vermeidung von Zwiebeln zur Risikominderung

Copy link to section

Berichten zufolge haben US-Gesundheitsbeamte erklärt, dass durch die Entfernung von Zwiebeln aus der Nahrungsmittelversorgungskette in der Region das Risiko für die Verbraucher gesenkt würde.

Von den 75 erkrankten Personen musste mindestens ein Viertel ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie aus den neuesten Daten der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention hervorgeht.

Zwei von ihnen entwickelten eine schwere Nierenerkrankung, die mit E. coli in Verbindung gebracht wurde, teilte die Agentur mit. Die Krankheit wurde zwischen dem 27. September und dem 10. Oktober gemeldet.

Ein Sprecher von McDonald’s sagte Medienberichten zufolge, dass die Zahl der vom E. coli-Ausbruch betroffenen Menschen mit der Zeit steigen werde, je mehr Informationen vorliegen.

Der Sprecher sagte jedoch, man sei „sehr zuversichtlich“, dass die Kontaminationsquelle aus der Lieferkette entfernt worden sei.

Seit dem letzten Dienstag, als die CDC den Ausbruch bekannt gab, sind die Aktien von McDonald’s um fast 7 Prozent gefallen.