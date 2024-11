Die Aktienkurse chinesischer Elektrofahrzeuge (EV) stiegen in Hongkong sprunghaft an, nachdem Berichte über neue Regierungsmaßnahmen zur Beschleunigung der Entwicklung des Sektors für Fahrzeuge mit alternativer Antriebskraft aufgekommen waren.

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete am Dienstag, dass die Behörden der Zentralregierung im Rahmen umfassender Bemühungen zur Förderung der Branche eine Ausweitung des Kaufs von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie planen.

Die Regierung schreibt vor, dass mindestens 30 % aller Neuwagen Elektrofahrzeuge sein müssen

Ein zentrales Element der Regierungsrichtlinien vom 27. September ist die Vorgabe, dass Elektrofahrzeuge mindestens 30 % aller jährlich von Regierungsbehörden gekauften Neufahrzeuge ausmachen müssen.

Darüber hinaus fördert der Plan die Entwicklung der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge, einschließlich des Baus neuer Ladestationen, um den Verbrauchern den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu erleichtern.

Diese Maßnahmen sind Teil der umfassenderen Strategie Chinas, bei grünen Technologien eine führende Rolle einzunehmen und seine Ziele der CO2-Neutralität zu erreichen.

Der verstärkte Fokus der Regierung auf Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie hat für Optimismus am Markt gesorgt, was sich in der Entwicklung der Aktienkurse der großen chinesischen Elektroauto-Unternehmen widerspiegelt.

NIO, Xpeng, Li Auto und BYD verzeichnen Kursgewinne

Nach Bekanntwerden der Neuigkeiten verzeichnete der Aktienkurs von NIO Inc. in Hongkong einen Anstieg von bis zu 13 %, sodass das Unternehmen im MSCI China Index die Nase vorn hatte.

Ähnlich verhielt es sich mit Xpeng Inc., die bis zu 8 % zulegten und Li Auto Inc. einen Zuwachs von über 2 % verzeichnete. BYD Co., ein führender Akteur in der Branche, legte ebenfalls um 1,8 % zu, als das Unternehmen am Mittwoch seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gab.

Dieser Aufschwung unterstreicht das Vertrauen der Anleger in den chinesischen Elektrofahrzeugsektor, das durch die Erwartung verstärkter staatlicher Unterstützung und einer Marktnachfrage nach saubereren Technologien angetrieben wird.

Der Anstieg der Aktienkurse ist auf die laufenden Bemühungen der chinesischen Regierung zurückzuführen, die Emissionen zu reduzieren und die Verbreitung von Elektrofahrzeugen im ganzen Land zu steigern.

Ladeinfrastruktur ist der Schlüssel zur Förderung der Einführung von Elektrofahrzeugen

Neben der Verpflichtung zum Kauf von Elektrofahrzeugen betonen die Richtlinien die Notwendigkeit, die Ladeinfrastruktur auszubauen, um eine reibungslosere Nutzung von Elektrofahrzeugen zu gewährleisten.

Dadurch sollen sowohl private als auch gewerbliche Nutzer zum Umstieg auf Elektrofahrzeuge ermutigt und das Wachstum der Branche weiter gefördert werden.