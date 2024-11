Hat Taiwan wirklich die US-Chipindustrie „gestohlen“, wie Trump behauptet?

In einem kürzlichen Interview in der Sendung „The Joe Rogan Experience“ entfachte der ehemalige Präsident Donald Trump eine hitzige Debatte erneut mit der Behauptung, Taiwan hätte die amerikanische Halbleiterindustrie „gestohlen“.

Advertisement Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Trumps Äußerungen stehen im Einklang mit früheren Vorwürfen, die er erhoben hatte. Er behauptete, Taiwan habe die Kontrolle über eine für die US-Wirtschaft entscheidende Technologie übernommen.

Advertisement

Experten argumentieren jedoch, dass Taiwans Dominanz in der Halbleiterproduktion nicht das Ergebnis von Diebstahl, sondern vielmehr eines innovativen Geschäftsmodells und jahrzehntelanger Investitionen sei.

Während der US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 an Intensität zunimmt, wirft der Fokus auf Taiwans Halbleiterindustrie – angeführt von der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – Fragen darüber auf, was Trumps mögliche Rückkehr ins Amt für die globale Chipbranche bedeuten könnte.

Trumps Perspektive: Zölle und „Schutzgebühren“

Copy link to section

Trumps Kommentare spiegeln seine Besorgnis über die Abhängigkeit Amerikas von der Halbleiterproduktion Taiwans wider.

In dem Interview kritisierte er den CHIPS Act und meinte, dass US-Gelder nicht dazu verwendet werden sollten, ausländische Firmen beim Aufbau von Fabriken im Inland zu unterstützen.

Im Falle seiner Wiederwahl schlug Trump vor, Zölle auf taiwanesische Chips zu erheben, insbesondere auf die von TSMC, das Chips für Technologiegiganten wie Apple und Nvidia herstellt.

Er schlug sogar vor, dass Taiwan den USA für seine Verteidigung zahlen sollte, ein Vorschlag, den taiwanesische Beamte laut CNN als unwillkommene „Schutzgebühr“ abtaten.

Die TSMC-Aktien fielen daraufhin um 4,3 %, was die Sensibilität des Marktes gegenüber geopolitischen Spannungen verdeutlicht.

Taiwans Erfolg im Halbleiterbereich

Copy link to section

Experten entgegnen Trumps Vorwürfen und betonen, dass Taiwans Halbleiterindustrie nicht durch den „Diebstahl“ amerikanischer Technologie, sondern durch Weitsicht und strategische Planung entstanden sei.

TSMC wurde 1987 von Morris Chang gegründet und war Vorreiter eines „Pure-Play-Gießerei“-Modells.

Anstatt seine eigenen Chips zu entwickeln, konzentrierte sich TSMC ausschließlich auf die Fertigung für andere Unternehmen – damals ein neuartiger Ansatz.

Dadurch konnte TSMC die Produktion skalieren, Kunden aus allen Branchen gewinnen und zu einem Dreh- und Angelpunkt in der globalen Lieferkette für Halbleiter werden.

„Der Erfolg von TSMC beruht auf der Konzentration auf hervorragende Fertigungsqualität und Skaleneffekte und nicht darauf, den USA etwas abzunehmen“, wurde Christopher Miller, Autor von „Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology “, von CNN zitiert.

Dieser produktionsorientierte Ansatz, gepaart mit Taiwans Ökosystem an qualifizierten Ingenieuren, hat das Land zum weltweit führenden Anbieter hochentwickelter Chips gemacht, der laut der Semiconductor Industry Association über 90 Prozent der weltweiten Produktion erzeugt.

Die Versuche von Intel und Samsung, das Gießereimodell von TSMC zu kopieren, unterstreichen, dass Taiwans Aufstieg im Halbleitersektor organisch und nicht opportunistisch war.

Warum US-Unternehmen von TSMC abhängig sind

Copy link to section

Trotz Trumps Kritik verlassen sich US-Technologiegiganten wie Amazon, Microsoft und Google in hohem Maße auf die fortschrittliche Fertigung von TSMC.

Die Gefahr eines möglichen Konflikts zwischen China und Taiwan hat das Interesse der USA an der Verringerung dieser Abhängigkeit verstärkt und zu Initiativen wie dem CHIPS Act geführt, der 2022 von Präsident Joe Biden unterzeichnet wurde und darauf abzielt, die US-Chipproduktion anzukurbeln.

Allerdings ist der Aufbau einer inländischen Produktionsbasis für Halbleiter keine leichte Aufgabe. Intel und andere Unternehmen sind in den USA mit hohen Kosten, Arbeitskräftemangel und regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Dies verdeutlicht die Komplexität von Trumps Bestreben, die Chipproduktion ins Land zu holen.

Für TSMC ist die Expansion in die USA jedoch auch mit Herausforderungen verbunden.

Das Unternehmen baut derzeit drei Anlagen in Arizona, es kommt jedoch aufgrund unterschiedlicher Arbeitskulturen und Arbeitsvorschriften zu Verzögerungen.

„TSMC muss seine Geschäftstätigkeit an die lokale Kultur und die Arbeitssysteme anpassen, wenn es wirklich ein globales Unternehmen werden will“, sagte der ehemalige Forschungs- und Entwicklungsdirektor von TSMC, Konrad Young, laut CNN .

Chip-Dilemma zwischen den USA und Taiwan

Copy link to section

Sollte Trump Zölle auf taiwanesische Halbleiter erheben, könnte dies die Lieferketten erschweren und die Kosten im gesamten Technologiesektor erhöhen.

Analysten von Citi wiesen darauf hin, dass die Einführung von Zöllen angesichts der komplexen Zusammensetzung der Chips in elektronischen Geräten umfangreiche Prüfungen nach sich ziehen würde.

Die Erfahrung zeigt, dass ein Handelsstreit zu Vergeltungsmaßnahmen seitens Chinas führen könnte. So beschränkte Peking im Zuge früherer Spannungen den Zugang des amerikanischen Chipherstellers Micron zum chinesischen Markt.

Andererseits könnte eine Präsidentschaft Trumps amerikanischen Chipherstellern wie Intel und Texas Instruments Vorteile verschaffen und möglicherweise zu einer Neugestaltung der Wettbewerbslandschaft der Branche führen.

Während die USA mit der Sicherung ihrer Chipversorgung ringen, bleibt die Rolle Taiwans unverzichtbar.

Trumps Kommentare unterstreichen die Herausforderungen, die Abhängigkeit von ausländischen Chipherstellern zu reduzieren und gleichzeitig geopolitische Überlegungen abzuwägen.

Unterdessen wächst der Einfluss von TSMC in der globalen Technologielandschaft weiter.

Konrad Young weist jedoch darauf hin, dass der Schlüssel zu einer erfolgreichen Expansion eher in der Kooperation als im Wettbewerb liegen wird. Dazu muss ein Umfeld geschaffen werden, in dem sowohl US-amerikanische als auch taiwanesische Unternehmen erfolgreich eine nachhaltige Zukunft im Halbleitersektor aufbauen können.

In der breiteren Debatte veranschaulicht Taiwans Weg zur Vorherrschaft im Halbleitersektor ein strategisches Modell, das seine Konkurrenten eher nachahmen als ersetzen wollen.

Trumps Behauptungen machen zwar Schlagzeilen, doch Branchenexperten sind sich einig: Taiwan hat Amerikas Chipindustrie nicht gestohlen – das Land hat eine Industrie aufgebaut, um die es das Land auf der ganzen Welt beneidet.